Un perro mata a una mujer y muerde a dos agentes en Boston

Autoridades informaron que un perro atacó fatalmente a una mujer el lunes por la noche y mordió a dos policías en un vecindario de Boston.

El Departamento de Policía de Boston dijo que respondió a un informe sobre el ataque de un perro alrededor de las 5 p. m. y encontró a una mujer con heridas que ponían en peligro su vida y a un hombre herido en el vecindario de Roxbury de la ciudad.

La mujer, cuyo nombre no fue revelado y se cree que era la dueña del perro, murió en un hospital, de acuerdo con The Associated Press.

“Obviamente, dado lo que le hizo a las dos víctimas y a los dueños de los perros, los oficiales tomaron la decisión de descargar y sacrificar al perro”, dijo el superintendente adjunto de la policía de Boston, Paul McLaughlin, a los periodistas el lunes por la noche.

Dos agentes fueron mordidos por el perro cuando se abalanzó sobre ellos y uno de ellos disparó contra el animal. Ambos agentes fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

La ciudad retiró otros tres perros de la propiedad.

