Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de noviembre de 2024

PISCIS

Amores del pasado regresan y te darás cuenta de que son asunto olvidado. Cuida cuestiones que tienen que ver con pies y estómago porque podrías presentar algún problema de salud. Vienen días de cambios en los cuales tu economía comenzará a fluir mucho y comenzarás a apagar esas deudas que tenías pendientes desde hace tiempo. No te dejes manipular por amistades que buscarán aprovecharse de ti pidiéndote ciertos favores sobre todo económicos. Se viene la oportunidad de un viaje y de cambio de casa que deberás de aprovechar. No te quedes con ganas de nada en la vida así que aprovecha cada oportunidad que tengas para ser feliz, muchas personas se irán de tu vida y no regresarán, pero lo que duren a tu lado aprovecha y aprende de ellas. Es posible Traerás los calores muy fuertes, podrías cometer errores si te enredas con cualquiera. Ten mucho cuidado los comentarios que haces delante de tu pareja en caso de tener pues podrías cometer una indiscreción que te va a costar una buena discusión. que sientas atracción por una amistad de un amigo o amiga y quieras buscar la manera de conocerle. Se vienen días en los cuales estarás pensando mucho en el pasado sino sueltas lo que te causa problema y conflicto no lograrás avanzar en tu vida.

ACUARIO

Aprende a corregir errores del pasado con cuestiones positivas, aprende a que quien te conozca se lleve el mejor concepto de ti, no vivas en contra de todo, mejor aprende a ser agradable a las demás personas. Amistad se queda sin pareja y te pedirá un buen consejo, dáselo, pero no te metas en problemas que no te corresponden solo así evitarás problemas. No temas a oportunidades nuevas, algunas veces caes en cuestiones bien tontas, se te da mucho eso de tropezar con la misma piedra y no entender de los golpes. Es momento que te dejes de tonterías y te pongas las pilas para lograr tus metas. Está por llegar una persona a tu vida muy perra que te va a enseñar muchas cosas y a cambiar aspectos negativos que tenías. Un familiar requerirá de tu ayuda en próximas fechas. Posibilidades de realizar trámite todo va a salir de lo mejor. Se viene una ola de bendiciones a tu vida que deberás de aprovechar al máximo, no permitas que nadie robe tu felicidad y tu tranquilidad, cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va a llegar. Días en los cuales querrás volver al pasado solo para no cometer el mismo error que habías cometido anteriormente.

CAPRICORNIO

Un proyecto que estabas planeando tendrá que esperar, no te desanimes pues si sigues luchando y poniendo el empeño adecuado lograrás que se consolide en muy poco tiempo. Se vienen días en los cuales estarás un poco más relajado en cuestión de tu carácter pues habías pasado por situaciones complicadas debido a la mala leche de varias personas que te rodean. Ya desiste de tanta tontería que no te deja avanzar, te duele el dolor ajeno y no debe de ser así pues primero debes de estar tú, después tu y al final tú, no permitas que personas sin qué hacer te quiten el sueño recuerda que la mayoría de las personas cuando no cumplen sus sueños suelen poner trabas a quienes lo intentan. Un amor del signo de agua y tierras lejanas podría llegar a tu vida y cambiar completamente tu vida. Si ya tienes una relación aprende a escuchar más a tu pareja y no creer en todo lo que escuchas pues podrías hacer tormentas en vaso de agua. Posiblemente surja la necesidad de poner un negocio en el cual te va a ir de lo mejor, pero deberás ponerte pilas para evitar algún problema sobre todo si lo vas hacer con socios o familia.

SAGITARIO

Amores de una noche no serán lo tuyo así que no te metas en esas cuestiones, podrías recibir ofrecimiento de alguien que tiene una relación, recuerda que ser el postre solo deja a la vista el poco valor que tienes como ser humano. Un amor del del pasado podría venir a traerte dolores de cabeza y preocupaciones. Aguas con cuestiones que tienen que ver con compras de productos electrónicos hay muchas posibilidades de que fallen. Cuídate del karma, cobrara cuestiones de tu pasado en próximas fechas. Ya deja esas cuestiones que te ponen mal, no permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, sueles ser muy entregado o entregada y al final das más de la cuenta, ten cuidado con la manera de expresarte de amistades pues tu sinceridad podría llegar a herirlos. Date la oportunidad de agradecer al universo lo que has logrado y lo que eres hoy en día, no te dejes manipular por familiares ni por el ser amado en caso de tener pareja. Se vienen días de cambios en los cuales debes comenzar a trabajar en todo eso que te deja algo de provecho. Cuídate de amores de una noche los cuales estarán a la orden del día y buscarán la manera de meterse en tu vida y no será para nada bueno.

ESCORPION

Ten cuidado con tomar medicamento sin receta pues podrías ocasionar problemas de gastritis. Si tienes una relación prohibida ya déjate de esas cuestiones que solo te hacen perder tu dignidad. Vas a traer el carácter bien alterado y sin darte cuenta te vas a desquitar con personas que ni la deben ni la temen. No te dejes llevar por lo que la gente dice o de lo contrario vas a afectar a personas que son importantes en tu vida. Cuidado con amores del pasado y con una amistad que anda hablando mal de ti y tu familia. Se viene un viaje y un cambio laboral bastante bueno. Amistad termina relación, te enterarás de una nueva relación y pensarás en una persona de tu pasado. Cambia tu manera de pensar y comienza a deshacerte de todo eso que te ha impedido consolidar metas y sueños. Es posible que en estos días te sientas algo decaído o decaída pues estarás recibiendo energías negativas de gente envidiosa que te quiere ver en el suelo. Es momento de ponerte las pilas no temas a ir tras lo que quieres, tu problema siempre será la flojera, tienes todo para lograr metas y objetivos, pero te dejas caer bien gacho y ese es el principal motivo para que no logres tus objetivos.

LIBRA

No te desanimes y aprende a valorarte mucho, es momento que le inviertas a tu imagen y a tu forma de ser, pues la persona que se enamoré de ti lo hará primero de tú físico y segundo de tu interior y sentimientos. Cuidado con vivir con rencores en la vida pues no te llevarán por ningún sitio y solo te causaran estrés y ciertos problemas. Es momento de pensar en el ahora y dejar el pasado atrás pues solo tienes esta vida para ser feliz y estar bien. Pon mucha atención a ciertos mensajes que recibirás en tus sueños o por medio de una corazonada. Has sufrido mucho y posiblemente vuelva ser así pero ya los golpes no dolerán como antes pues tu corazón se ha endurecido por decepciones. Algunas veces te sentirás triste al ver que la persona que amas no hace lo mismo que tú o no muestra sus sentimientos, debes aprender que no todos aman de la misma manera y que muchas personas desconocen ese término y quizás nunca lo conozcan. Cuídate de una persona que te va a querer dejar en mal o hacerte sentir mal por una situación. Entrégale tu corazón a quien de motivos y razones para cuidarlo y no a la primera persona que conozcas. En el dinero se espera una racha algo difícil, pero habrá quien te eche la mano.

VIRGO

La llegada de una persona a tu vida llámese pareja, nacimiento de un bebe o amistad podría ayudarte a ser más noble o lograr momentos más felices. Es posible que estes pensando en cambiar residencia, sino te sientes bien donde vives hazlo y no lo pienses dos veces. Cuidado con cambios de última hora en el área de los dineros pues va venir afectarte. Pon mucha atención en tu trabajo o escuela pues podrías cometer errores que te van a estresar mucho. En próximas fechas un ser que te quiere mucho de desilusionará mucho de ti, puede que se aleje al punto que pierda la comunicación. La manera en que trates a las personas será la manera en que serás tratado o tratada más adelante, no confundas tus sentimientos si esa persona te hace sentir en las nubes adelante, recuerda que para ti el físico es lo menos importante pues por medio de los sentimientos es en que se toca tu corazón. Una amistad estará fregando y robándote tu atención. En los dineros se ve una leve mejoría, no gastes en cosas que no necesitas y aprende a ser más ahorrativo. Se vienen días en los cuales comenzarás a buscar la manera de tener un poco más de ingresos, inclusive vas a andar un poco preocupado por eso ya que no sabrás que camino elegir. Cuidado con amores de una noche y con el retorno de exparejas.

LEO

Es momento que cambies tu manera de pensar y aprendes a ver a las personas más por lo que son que por lo que tienen. Movimientos planetarios te traerán la calentura a flor de piel, si tienes pareja proponte una velada sino no faltará a quien le ofrezcas lo que viene siendo la caricia. Ten cuidado con caídas o golpes. Si tomas alcohol hazlo con moderación pues podrías aflojarle a la persona equivocada. Infecciones se pronostican, toma más agua y frutas, no descuides tu salud. Extrañarás a una persona que vive lejos. Posibilidades de cambio de auto o de electrodomésticos o aparatos eléctricos. Cuida mucho tu lengua pues andarás en un tono en el cual podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Quizás te sientas mal por unas fallas que cometiste, recuerda que de los errores también se aprende, no trates de ser amable con todo mundo, hay personas que no lo merece. Una persona que en el pasado te despreció regresará mendigando cariño y atención, ya sabes lo que tienes qué hacer. No te dejes llevar por chismes de vecindad que estarán a la orden del día, cuidado con cambios en tu alimentación que podrían venir afectarte de algún modo. El día que entiendas que no necesitas de nada ni nadie para ser feliz será el día que puedas soltar todo lo que te hace daño.

CÁNCER

Aléjate de personas envidiosas y mala leche pues solo te van enferma y meter en problemas. Cambios de documentos o arreglo de trámites se aproxima. Vienen cosas muy buenas y positivas para tu vida, pero necesitas abrir bien los ojos para que no dejes pasar esas oportunidades. A veces te quejas tanto de no lograr consolidar una relación no exijas demasiado, la felicidad la tienes casi en frente y no te has dado cuenta. Si tienes una relación cuídate de celos por parte de tu pareja. Momento que dejes las cosas en claro con una persona antes que se complique todo y termines perdiendo. Ya no seas tan mal pensado con tus seres queridos, necesitas controlar tu carácter y pensamiento. Amor distancia podría presentarse en estos días. No te compliques tanto la existencia y deja que la vida tome su rumbo algunas veces caes en provocaciones tan tontas que dejas mucho que desear, no te permitas caer y si caes aprende de esa caída. Ten cuidado con cambios en tu estado de animo que pudieran venir afectarte de alguna manera, no te dejes llevar por chismes de vecindad sobre todo en el terreno de las amistades. Cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va a llegar. Se vienen días en los cuales tu estabilidad estará en una cuerda floja y eso porque tu cabeza comenzará a hacerse ideas que ni al caso, deja la ansiedad y el estrés atrás, suelta y libérate de todo lo que te hace daño.

GÉMINIS

Chismes en trabajo o escuela podrían hacerte bufar a otras personas o hacer comentarios negativos los cuales repercutirán en ti en un futuro. Es posible que recibas una invitación a salir en estos días, aprovecha y diviértete deja de pensar que el amor no es para ti, has tenido muchas posibilidades, pero sigues martirizándote por algo que ya fue y no tiene remedio. Si tienes pareja se más consentidor con él o ella pues has estado algo frio o fría en los últimos días, no des pie a que se busque alguien que le de lo que no obtiene de ti. Tus amistades son pocas sin embargo eres de las personas que no necesita de mucho para ser feliz. Aguas con pedir opiniones o consejos a la persona equivocada podría arruinarte un proyecto o relación. Estarás en un tono algo confuso, puede que lleguen las depresiones en estos días y sientas que no vales madres, ya déjate de esas cuestiones y cambios de humor algunas veces te da por ser muy bipolar y sueles desquitarte con personas que ni la deben ni la temen. Es momento de soltar toda la carga que traes en tu espalda y hombros, por esa razón es que te has sentido agotado, no puedes resolverle la vida a todo mundo. Oportunidad de cambios laborales bastante buenos que te van a beneficiar mucho solo que se inteligente para que no se aprovechen de ti. No te dejes manipular por nadie ni permitas que personas que no han construido nada en sus vidas te dañen tu existencia.

TAURO

Si tienes una relación es posible que sientas alejada a tu pareja, la relación que iniciaron ha cambiado mucho, necesitan regresar el tiempo y comparar que no hacen hoy que hacían antes. Ten presente que lo más importante son tus prioridades y sueños, no trates de ayudar a alguien ha ser feliz cuando ni tú puedes serlo. Cuida mucho la parte de la amistad pues hay dos amigos o amigas tuyos que se han sentido reemplazados por personas que han llegado a tu vida en estos últimos días. A la fregada los buenos modales si estas soltero o soltera disfruta la soltería y no te quedes con ganas de nada, que te valga madres comentarios negativos sino te dan para el gasto nada tienen que ladrar. En estos días comprobarás que eso que te negaste a creer de cierta persona fue verdad, te dolerá en el alma, pero te servirá para dejar de creer en quien vive de mentiras. Es posible que sientas necesidad de buscar a personas de tu pasado, no temas hacerlo si eso te va a hacer sentir mejor, no creas en promesas ni cambios pues podrías volver a salir lastimado o lastimada. Cuidado con amores de una noche y con una amistad que trae la lengua muy suelta y que de algún modo va a buscar afectarte en muchos aspectos de tu vida. No des explicaciones a quienes no te las han pedido y busca la manera de mejorar el área de los ingresos que vas a traer suerte para que eso se de pronto.

ARIES

Posibilidades de salir de viaje y divertirte. No cambies tu manera de pensar por nadie, recuerda que quien te quiera lo hará, así como eres. Pon mucho cuidado a tus sentimientos pues no todos los que se te acercan lo hacen para algo bueno. Tienes enemigos al acecho que buscan dañarte, desconfía de todas las personas pues nadie es de fiar. Si una relación está destinada a ocultarse aléjate de ella. No te cuelgues y sigue tu camino, no todos nacieron para encontrar el amor a la primera, eres un ser de luz con un corazón enorme y eso te hace distinto a todos los demás signos pues sabes entregarte y no pedir nada a cambio más que la mínima atención. Es posible que extrañes a una persona que ya no pertenece a este mundo. Personas llegan, personas se van, te desespera perder amistades o que relaciones que parecían que terminarían en noviazgo o algo más terminen sin motivo o causa. Cuidado con cambios de ultima hora en el área del amor pues estarán a la orden del día. No es momento de permitir que nadie te robe tu felicidad ni permitir que nadie te manipule. Cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va a llegar. Cuídate de amores de una noche y de personas que solo se acercan a ti por interés o por sacar algo de provecho.