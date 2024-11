Ofertón de Walmart: producto ideal para el hogar baja de $1,140 a solo $430

Esta es una buena época para comprar cosas para el hogar, ya que muchas tiendas adelantan el Black Friday o eso parece con los precios que ofrecen en estos días, y una de esas oportunidades se está presentando en Walmart, que rebajó el precio de unos de sus productos de 1,140 dólares a solo 430 dólares.

Sin duda, es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Te diremos de qué artículo se trata, que si bien no es para que lo uses de inmediato, sí te servirá en el futuro. Lo importante es aprovechar la gran oferta que ofrece la cadena minorista.

La mayoría de las personas se preparan para las compras navideñas y le hacen poco caso a los artículos que se pueden utilizar en otras épocas del año y que realmente son muy útiles, dejando pasar las grandes oportunidades y precios que ofrecen algunas tiendas.

¿Cuál es la oferta que ofrece Walmart?

En estos días los comercios se preparan para el Black Friday y algunos sin hacerlo oficial ya están rebajando sus precios, como es el caso de Walmart que ofrece un juego de ratán para jardín de 7 piezas. Su precio normal es de 1,140 dólares, pero actualmente tiene un precio de liquidación de solo 430 dólares. Lo que significa una gran rebaja, que no se puede dejar pasar.

Este juego de jardín de 7 piezas ha recibido buenas críticas por parte de los clientes, ya que adquieren el producto por menos de la mitad de su precio original y da un toque especial a los hogares.

El juego de jardín de 7 piezas

Dos sillones de esquina con descanso para los brazos

Cuatro sillones sin los descansos para brazos

Una mesa con cubierta de vidrio

Las siete piezas están tejidas con ratán que es resistente al agua. El conjunto está diseñado para ser modular, es decir que puedes organizarlo a tu gusto.

Puedes armar un sillón grande de tres o cuatro piezas, dependiendo de las reuniones que tengas o cómo quieres que se vea en tu hogar, eso depende de tu creatividad.

Los sillones cuentan con cojines gruesos de tela de poliéster que son resistentes al agua. El juego de jardín está disponible en gris oscuro, caqui, azul marino, naranja y rojo vino.

Ya tienes la información, así que la decisión es tuya.

Sigue leyendo:

–Producto básico se vende a $9 en Sam’s Club: está más barato que en Costco

–6 pequeños “lujos” que Sam’s Club vende en noviembre

–La manera más inteligente de gastar $20 en Dollar Tree

–8 artículos de Five Below que están más baratos que en Walmart