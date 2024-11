Probamos el RevAir en 5 tipos de cabello diferentes

¿Puede este innovador secador de aire inverso realmente facilitar el secado de tu cabello y reducir el tiempo de secado?

El RevAir, que seca el cabello al succionarlo por una manguera, no se parece a ningún otro secador de pelo que hayamos probado.

By Camille Briggs

Quiero disculparme públicamente con mis compañeras de la escuela primaria que tenían su cabello largo, grueso y rizado. Les tenía envidia porque siempre había tenido mi pelo corto. Pensaba que su pelo les daba superpoderes. No tenía idea del gran peso que llevaban sobre sus hombros.

Después de que nació mi hija, pronto me di cuenta del reto que enfrentan: el mantenimiento.

El hashtag en inglés #LongHairDon’tCare es una mentira. Es difícil cuidar de una melena abundante y mantenerla sana y con buen aspecto. Los días de la semana que le tocaba a mi hija lavarse el pelo estaban llenos de lágrimas y sufrimiento: sus lágrimas y mi sufrimiento porque no quería ocuparme de su cabello, que me llevaba un día entero lavar, desenredar, secar con un secador y luego peinar. En ese entonces, rezaba para conseguir herramientas que me ayudaran a reducir las horas del secado y alisado de su cabello. Gasté una fortuna en productos que, al final, no sirvieron para reducir el tiempo y para que se sintiera cómoda.

Hoy en día disponemos de muchas más herramientas, como secadoras de pelo de alta calidad con buenos accesorios y, más recientemente, el RevAir. Lo que vi en TikTok me dejó demasiado aterrorizada como para probarlo. La idea de que una máquina succionara el cabello, en lugar de expulsar aire del aparato, era algo que mi cabeza no podía comprender. El cabello desaparecía dentro de una cavidad misteriosa y salía seco y alisado. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero si funcionaba, sería un cambio radical y podría ahorrarnos mucho tiempo en los días que nos tocaba lavarnos el pelo. Teníamos que probarlo.

Mi hija y yo, junto con dos colegas de Consumer Reports y otra de sus hijas, evaluamos el RevAir para ver lo fácil que era de configurar, usar y guardar. También queríamos ver si el aparato cumplía lo que decía: reducir el tiempo de secado mientras estira el cabello al mismo tiempo.

Conoce a las evaluadoras

Camille Briggs (esa soy yo). Soy una empleada independiente de Consumer Reports con un corte bob, cabello alisado con químicos y teñido (también tengo extensiones). Quería saber si el RevAir arrancaría mis extensiones al secarlas y si secaría mi cabello desde la raíz.

Mi hija adolescente tiene el cabello tipo 4B a 4C hasta los hombros. Quería saber si el tiempo que tarda en secarse su cabello sería menor.

Jodhaira Rodríguez, redactora de CR y evaluadora de laboratorio, tiene el cabello largo hasta la cintura, con una combinación de ondas y rizos que ella clasifica como 3B-2C. Su deseo es reducir el tiempo de secado. Actualmente, tarda entre una hora y una hora y media en secarse completamente.

Ginger Cowles, editora de CR, tiene el cabello fino tipo 3C-3B hasta la altura del sostén. Busca un cabello más suave con menos esfuerzo y menos calor (y daño por calor). Si pudiera evitar alisarse el pelo con la plancha después de secarlo, sería una gran victoria.

La hija de 5 años de Ginger tiene el cabello rizado tipo 4A y le llega hasta la mitad de la espalda cuando está alisado. A Ginger le gustaría reducir el tiempo de secado y ayudar a prevenir el daño causado por el calor y la caída del cabello.

Cómo configurar el RevAir

El RevAir llegó en una bonita caja gris y turquesa que decia: “Hello Beautiful”. Consta de cinco piezas: el tubo que produce calor, la manguera, la unidad base de aire inverso, la canasta con filtro removible y un soporte para el tubo. Puedes armarlo en unos cinco minutos. La caja incluye un código QR que te lleva a un video muy útil que te ayudará con la configuración. Es así de fácil.

Cómo usar el RevAir

Según el fabricante, RevAir significa aire inverso o en reversa. Es un dispositivo de succión por vacío que utiliza aire y sensores de temperatura internos para extraer la humedad de los folículos capilares. El RevAir alisa, estira y seca el cabello en un solo paso.

Hay tres configuraciones de calor en el tubo del RevAir. Según myRevAir.com, la configuración II llega a los 220 °F/105 °C, la configuración I a los 158 °F/70 °C y la configuración O es la opción sin calor. Con una certificación en cosmetología, Tony Galaviz de MOD Hair Factory en Beaumont, Texas, dice que las tres configuraciones de calor son la mejor parte de usar el RevAir. “El nivel de temperatura más alto alisa el cabello de forma suave y luego el aire frío lo fija”. Puedes cambiar entre las configuraciones de temperatura con un simple clic.

Encontrar el nivel de tensión adecuado es igual de fácil. Los ajustes de tensión afectan el estiramiento y el alisado. Las configuraciones de tensión varían del 1 al 7, y se encuentran en la base del RevAir. Las instrucciones de fábrica dicen: “Prueba una sección de cabello húmedo a un nivel de tensión 3 durante 10 segundos. Repite este proceso, aumentando la tensión un nivel a la vez, hasta que encuentres el nivel que le brinda a tu cabello los mejores resultados”.

La clave está en preparar tu cabello. La marca recomienda usar el RevAir en cabello limpio y húmedo con “tus productos de cabello favoritos”. El cabello se debe desenredar y dividir en secciones que no sean más grandes que la entrada del conducto. Hacer esto antes de comenzar a secar el cabello hace que el proceso sea mucho más rápido.

Cómo nos funcionó el RevAir

Probamos este secador de pelo de $400 en diferentes tipos de cabello, desde corto y alisado químicamente hasta largo y rizado, estilo Rapunzel.

Mi cabello corto alisado químicamente, con y sin extensiones

El RevAir hizo que el secado de mi cabello que es corto y alisado químicamente fuera rápido y mantuvo intactas mis extensiones (no aparecen en la foto).

Photo: Camille Briggs

Sin las extensiones: Me lavé el cabello, me quité las extensiones, partí mi cabello por en medio y me lo sequé por secciones de atrás hacia adelante, usando la configuración de temperatura II. El RevAir lo secó rápidamente. El fabricante dice que los tiempos de secado varían según el tipo de cabello y que de 30 a 90 segundos dentro del conducto es un rango de tiempo común. Solo necesité de 15 a 20 segundos y funcionó perfectamente. Mi cabello está alisado químicamente y ya es lacio.

Con las extensiones puestas: Comencé con el nivel de tensión 3 y luego lo subí a 4. Me preocupaba que el RevAir pudiera arrancar las extensiones, pero eso nunca pasó. También temía que las raíces de mi pelo no se secaran porque no podía separarlo completamente debido a las extensiones, pero no solo mi cabello se secó bien, sino también las raíces. Ahorrar tiempo al secarme el pelo no es un gran problema para mí, ya que lo tengo corto y alisado químicamente. Normalmente me toma entre 10 y 12 minutos secarme el pelo con un secador. Usando el RevAir, tarde más o menos el mismo tiempo.

Después de usar el RevAir, mi pelo tenía brillo y no se sentía tan seco y quebradizo como suele quedar después de usar el secador. Parecía como si me acabara de alisar el pelo, aunque ese efecto no duró mucho. Todavía tenía que planchármelo para poder peinarlo.

Ahorro de tiempo: Ninguno

El cabello de mi hija adolescente tipo 4B-4C hasta los hombros

Sus rizos quedaron más estirados que cuando usa el secador y un cepillo.

Photo: Camille Briggs, Loni Briggs

Usé el RevAir de manera similar con el cabello con rizos naturales de mi hija. Dividí su cabello en cuatro secciones y lo sequé mientras lo desenredaba. Comencé con un nivel 4 de tensión y gradualmente lo fui subiendo hasta 7. Funcionó de maravilla. Por lo general, le toma entre 35 y 45 minutos secarse el cabello con un secador y cepillo. Con el RevAir, solo le tomó 20 minutos. También fue increíble ver cómo su cabello era succionado por el secador, los resultados hicieron que todo valiera la pena.

Después de usarlo, su cabello se sentía parecido a cuando usa un secador y un cepillo, pero parecía más estirado. Normalmente, su cabello le llega a sus hombros, pero después de RevAir, su cabello le llegó a la altura de sus omóplatos.

Ahorro de tiempo: 25 minutos

El cabello de Jodhaira tipo 2C-3B hasta la cintura

Jodhaira ahorró mucho tiempo al secarse el cabello con RevAir.

Photo: Jodhaira Rodriguez/Consumer Reports

Después de ver el tutorial de RevAir para cabello rizado, Jodhaira dividió su cabello por la mitad y luego cada mitad en cinco secciones más pequeñas. “Cambiar entre los ajustes de tensión y temperatura fue muy fácil, tan sencillo como presionar botones y mantener la boquilla del secador en su sitio”, dice Jodhaira. Mantuvo el secador durante 90 segundos en cada sección. “Como con cualquier otra herramienta para el cabello que tienes que sostener sobre tu cabeza durante un largo tiempo, mis brazos comenzaron a cansarse hacia la mitad en cada lado de mi cabeza… pero también fue mucho más fácil que manejar un secador de pelo normal y un cepillo redondo”.

Aunque el RevAir secó rápidamente su cabello, Jodhaira advierte que no hay que esperar estar lista para la pasarela después de usarlo. “No es un secado de salón, pero seca el cabello muy, muy rápido”, dice. “Los 25 minutos que tardé en secarme el pelo con el RevAir son un gran avance en comparación con la hora u hora y media que normalmente me tardo”.

Ahorro de tiempo: 1 hora y 5 minutos

El cabello de la hija de Ginger tipo 4A

A esta pequeña le gustó que no hubiera jalones de pelo al usar el RevAir.

Photo: Ginger Cowles/Consumer Reports

A Ginger le resultó muy fácil utilizar el RevAir con su hija. Desenredo y dividió en secciones previamente el cabello de su hija, esto hizo que el tiempo de secado real (usando la temperatura II) fuera mucho más rápido que si hubiera ido desenredando mientras secaba.

Para ella, “fácil” significó que pudiera hacer algo que nunca creyó posible: “De hecho, leí un libro en mi Kindle con una mano mientras sostenía el RevAir con la otra”, dice. “Usé mi Apple Watch para medir el tiempo de cada sección. No podía creer que pudiera hacer varias cosas al mismo tiempo mientras le secaba el cabello a mi hija”. En total, tardó unos 40 minutos en secarle todo el cabello, pero Ginger dice que separar secciones más grandes y dedicarle menos tiempo a cada una podría haberle ahorrado aún más tiempo. “No quería arriesgarme a que se le enredará el cabello, algo que RevAir advierte que puede suceder con secciones que son demasiado grandes”, dice.

“Su cabello se veía muy bien y se estiró lo suficiente como para cortarlo ligeramente”, dice Ginger. “A ella le encantó su cabello, incluso sin necesidad de tener que alisarlo con la plancha después”.

Ginger advierte que después de un día de jugar, el cabello de su hija volvió a sus rizos naturales durante la noche, aunque eso también sucede cuando usa su Dyson, así que no se perdió nada. Ginger también dice que el RevAir es una gran herramienta para estirar el cabello antes de hacer una trenza o recogerlo. Cuando Ginger lo probó, los rizos de su hija quedaron bien definidos después de usar el RevAir.

Ahorro de tiempo: 40 minutos (al no tener que planchar el cabello después)

El cabello de Ginger tipo 3C-3B, largo a la altura del sostén

Ginger decidió no alisarse el cabello con la plancha después de usar el RevAir para minimizar la exposición al calor.

Photo: Ginger Cowles/Consumer Reports

Para Ginger, usar el RevAir en su propio cabello fue sencillo. Primero desenredó y separó su cabello en secciones, logrando secarlo en unos 40 minutos. También cree que pudo haber ahorrado tiempo con secciones más grandes y dedicando menos tiempo a cada sección (pero, otra vez, prefirió evitar que se le enredara). Y aunque le tomó más tiempo secarse el cabello (en comparación con su secado habitual), aún considera que valió la pena porque “los resultados son mucho mejores. Si solo quisiera usar el RevAir, podría hacerlo. Mi cabello tenía un aspecto increíble: se veía más grueso y con más cuerpo, solo con el RevAir”, dice, y agrega: “No tener que planchar mi cabello posiblemente ayuda a reducir el daño causado por el calor”.

“Mi hija y yo tenemos mucho pelo, y secarlo con un cepillo o con un accesorio con cepillo es todo un reto. De hecho, he renunciado a usar un cepillo redondo y un secador de pelo; simplemente no tengo la paciencia, las ganas, ni la coordinación necesaria para lograr los resultados que quiero. Incluso usar los accesorios con cepillo de mi Dyson Airwrap es un reto, debido a los jalones y estirones. También siento que pierdo una gran cantidad de cabello cuando uso cualquiera de los dos métodos”, dice Ginger.

Usar RevAir es un cambio radical para Ginger y su hija. “RevAir realmente hace el trabajo”, dice ella. “¡Sin quejas!”

Ahorro de tiempo: Ninguno, pero Ginger piensa que eso se debe a los errores de uso mencionados anteriormente. También cree que los resultados valen la pena.

¿El RevAir tira o jala tu cabello?

Antes de usar el RevAir, algunos evaluadores temían que les jalara demasiado el cabello, pero después de usarlo, coincidimos en que no hubo ni jalones, ni tirones. “Sentir como el cabello es succionado por la manguera es increíble”, dice Jodhaira. “Me encantó”.

Ginger estuvo de acuerdo. “Me sorprendió que no hubo ni un solo jalón o tirón. “Después de que el aparato succiona el cabello, casi no se siente nada… solo un poco de calor cerca de tu cuero cabelludo”, dice.

Heather Lewis, cosmetóloga y tricóloga certificada, con 24 años de experiencia en el cuidado del cabello, dice que usa el RevAir en clientas de cuero cabelludo sensible. Es mucho más fácil secarles el cabello sin que se sientan incómodas”, dice.

Lewis dice que recomienda el RevAir para usarse en casa, especialmente para peinar el cabello largo y grueso. Galaviz dice que podría ser hasta más cómodo para los estilistas. “Ergonómicamente, es más cómodo para el cuerpo de un profesional. Posiblemente es algo que yo tendría, pero no lo usaría todo el tiempo”, dice Galaviz.

Desventajas del RevAir

Ruido: los evaluadores y los expertos tenían opiniones diferentes sobre esto. Lewis dice que el RevAir es demasiado ruidoso y suena como una aspiradora. Jodhaira dice: “No hace tanto ruido como un secador de pelo… [pero] aun así asustó a mi gato lo suficiente como para que se escondiera debajo de la cama hasta que había terminado”. Ginger pensó que el nivel de ruido era comparable con el de un secador de pelo tradicional.

Riesgo de enredos: puede ser complicado ajustar la tensión correctamente, incluso para los profesionales. Lewis dice que cuando sus clientes tienen un cabello fino, debe tener mucho cuidado cuando usa el RevAir.

“Si el cabello es muy fino, entonces tenía que ajustar la velocidad para evitar que se enredara mucho. Y si necesitaban un corte y las puntas no estaban sanas, el cabello se torcía un poco… al sacarlo de la máquina, las puntas podían estar enredadas. Por lo que los enredos fueron un problema”.

La página de preguntas frecuentes de RevAir advierte sobre posibles enredos y nudos, que según el fabricante pueden deberse a varios factores, incluyendo que la sección sea demasiado pequeña o demasiado grande. “Cuando se usa correctamente en un cabello bien cuidado, RevAir no causa enredos ni nudos”, según la página de preguntas frecuentes.

Lewis advierte que cuando el cabello está muy enredado, “no se pueden quitar esos nudos. Hay que cortarlos. No se pueden desenredar para nada”, dice. A ella le ha pasado: tuvo que cortar una pequeña sección del cabello de una clienta que se le había enredado. “Tuve que cortarlo, pero eso no me gustó”, dice Lewis. Ninguno de los evaluadores en este artículo experimentó nudos o enredos que hayan sido causados ​​por el RevAir.

Almacenamiento: La mayor desventaja del RevAir es su tamaño. No es tan fácil de guardar para algunas personas. “Es enorme. No hay forma de evitarlo”, dice Ginger, que dejó el suyo en una mesa en un cuarto de invitados que casi no usa. Jodhaira guardó el suyo en un pasillo de su pequeño apartamento en Nueva York porque “no cabía en los cajones debajo de mi lavabo y la manguera es un poco difícil de doblar para guardarla”, dice. Yo encontré espacio en un estante de mi closet, junto a mis pelucas.

El veredicto

El RevAir hizo un gran trabajo en nuestros cabellos e hizo que el proceso de secado fuera mucho menos estresante y doloroso. Para aquellas personas que tienen poca coordinación o un cuero cabelludo sensible, este aparato puede hacer una gran diferencia. Sin embargo, no esperes resultados con calidad de salón a menos que te alises el cabello con regularidad.

