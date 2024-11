Detienen a mexicana que realizaba cirugías plásticas usando una cédula falsa

Una mujer que realizaba cirugías plásticas con documentación falsa y que sumaba siete denuncias fue detenida en el estado de Querétaro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) la tuvo en la mira luego que exclientes la denunciaron por complicaciones postoperatorias.

En redes sociales fue identificada como María de los Milagros Mora Méndez, quien tenía su consultorio en la capital de la entidad.

Aunque en plataformas de búsqueda de especialistas médicos tenía opiniones positivas que resaltaban su buena atención y amabilidad, también figuran alertas de estafas, al advertir que pedía dinero por adelantado y los procedimientos no se concretaban y dejaba de contestar los teléfonos.

Algunos usuarios refirieron que aplicaba métodos innovadores aunque dolorosos.

El comentario más antiguo que tiene en redes sobre su servicio es de noviembre de 2022. En noviembre de 2023, la usuaria Evelyn informó que la presunta cirujana le había dicho que ella era su paciente número 870.

Entre los servicios que ofrecía estaba liposucción, transferencia a glúteos, rinoplastia, aplicación de ácido hialurónico y radiofrecuencia facial, entre otros.

“Me dijo que es certificada, pero no me aparece en ningún lado, no tiene redes sociales”, publicó una mujer en calidad de anónimo hace más de cinco meses en Facebook, para pedir referencias de la ahora detenida.

La FGE informó que el arresto lo realizó la mañana de este jueves por los delitos de usurpación de profesiones y realizar cirugías estéticas sin cédula. Los encargados de aprehenderla fueron elementos de la Policía de Investigación.

“Toda vez que fuera denunciada por realizar cirugías estéticas ostentándose como médico, presentando documentación falsa para acreditar el ejercicio de estas acciones”, refirió la institución.

“La orden de aprehensión fue solicitada y obtenida derivado de dos carpetas de investigación por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas, en las cuales está asentado el agravio a 2 mujeres, quienes, luego de que se realizaran el procedimiento quirúrgico, presentaron complicaciones derivadas de la mala práctica médica. Hasta el momento, existe información para relacionarla con al menos otros 7 incidentes denunciados”.

