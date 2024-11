Efraín Juárez es acusado de soberbio e irrespetuoso

Tal parece que el éxito que está teniendo en el fútbol colombiano, el técnico mexicano Efraín Juárez, sigue siendo una piedra en el zapato para muchos, ya que las críticas no cesan en su contra, como ahora lo hizo el jugador del Santa Fe Elvis Peralza al acusarlo de “soberbio e irrespetuoso”.

Las críticas del elemento del equipo santafesino suceden 24 horas después de que el técnico mexicano fuera expulsado después de festejar el primer gol de su equipo Atlético Nacional en la goleada 5-0 anotado por Andrés de Jesús Sarmiento.

Los otros cuatro goles en el importante marcador del cuadro de las verdolagas fueron anotados por el propio Sarmiento, así como por Marino Hinestroza, Joan Castro y Juan Felipe Aguirre, demostrando el gran momento que vive la oncena dirigida por el estratega azteca.

Por esa razón, Elvis Perlaza no perdió oportunidad para lanzarse en contra del técnico del equipo de la ciudad de Medellín, al cual no dudó en llamar “irrespetuoso y soberbio: “Es un irrespetuoso celebrándole el gol al banco. La verdad uno no se aguanta una persona de esas. Igual no ha ganado nada, todavía falta. Muy soberbio, esperemos a la vuelta a ver que pasa”.

El jugador insistió en sus críticas: “La verdad hay que respetar, teníamos uno menos, cuando estemos completos hablamos a ver que pasa”, dijo elemento del Santa Fe.

En defensa del mexicano

Después de ser expulsado Efraín Juárez, su asistente Luis Pérez fue quien salió en su defensa al asegurar que la celebración del mexicano fue normal y solo reflejó la euforia y emoción que se vive en los partidos de futbol.

“Estaba cerca de él y lo celebramos como es, como un gol, con pasión y simplemente ustedes también lo pudieron ver en televisión y eso fue lo que pude ver por mi parte. Para nosotros eso nos une más como familia, las decisiones no están en nuestras manos, lo que sí está en nuestras manos es crecer y hacer el trabajo de la mejor manera. Queremos mejorar cada día”, dijo.

Por lo pronto, todo este ambiente negativo se ha generado dentro de la espera de ratificar o modificar la implacable suspensión de tres a cinco años que recibió Efraín Juárez de pisar un estadio después de los efusivos festejos que realizó el mexicano durante el juego del Atlético Nacional contra el Independiente de Medellín.

