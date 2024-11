Efraín Juárez recibe implacable sanción en Colombia por “excesivos festejos”

Bastante caro le salió el festejo de pasar a la final de Copa de Colombia al técnico mexicano Efraín Juárez con su equipo Atlético Nacional al imponerle una juez de Medellín una sanción de poder asistir a un estadio en Colombia en los próximos 3 a 5 años.

Dicha sanción es la noticia principal de la prensa deportiva en la nación cafetera, sobre todo porque consideran que la pena sobre el técnico azteca es muy excesiva, ya que además de esta sanción, también deberá pagar una multa muy elevada de cerca de 26 millones de pesos colombianos (aproximadamente 120 pesos mexicanos)

#Deportes | 🛑 Aumenta la polémica por la provocación del técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, a los hinchas de Independiente Medellín, tras el paso a la final de la Copa Betplay.



[@Telemedellin ] pic.twitter.com/euTFqstbpT — El ⭕lfato (@Elolfato) November 18, 2024

Por un momento se llegó a pensar que la sanción era extraoficial, pero el periódico El Tiempo, confirmó la dura sanción como resultado de la forma excesiva como festejó el técnico azteca el pase a la gran final de la Copa por parte de su club el pasado domingo.

Sobre la sanción, la inspectora María Alzate estableció que la pena fue por “incitar a la agresión física o verbal o daños a la infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial”, pero sin aclarar si la pena correspondía a todo el país colombiano como lo manejaron los periódicos El Tiempo y El Colombiano, pero que después en la estación de radio W, el periodista Pipe Sierra manejó que el castigo solo abarca la ciudad de Medellín.

Las causas de la sanción

El técnico del fútbol de México Efraín Juárez celebró con demasiada efusividad el pase de su equipo Atlético Nacional el pase a la gran final de la Copa de Colombia provocando que se suscitarán varios brotes de violencia por parte de la afición del Independiente de Medellín por lo cual tuvo que enfrentar a la policía local.

Este festejo podría costarle muy caro a Efraín Juárez 🇲🇽. Diversos medios apuntan a que podría recibir una sanción de tres años sin entrar a estadios de dicho país, además de 26 millones de pesos. Insólito. Aquí si aplica el: “están matando el futbol”.😳🏟️pic.twitter.com/trxV7IZ07d — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 20, 2024

Juárez después de ese festejo ingresó junto con sus jugadores a los vestidores para después acudir a la conferencia de prensa donde se presentaron las fuerzas de orden para escoltarlo en su salida del inmueble del cuadro colombiano, justificando su conducta en el intento de querer celebrar la victoria con los directivos del Atlético Nacional.

“Los que estamos abajo estamos en unas palpitaciones tremendas, no sé, si me hubieran tomado la presión me explotaba seguramente. Entendiendo eso jamás fue mi intención, realmente pido una disculpa si ellos lo sintieron así… si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos”.

Lo que le espera a Efraín Juárez.

Por lo pronto los asesores legales de Atlético Nacional ya ingresaron una apelación y de acuerdo a versiones periodísticas que recoge el periódico El Colombiano, el estratega azteca seguirá con sus actividades normales para preparar y dirigir en la próxima final de Copa, sin que exista hasta el momento la posibilidad de un cese por causas de fuerza mayor.

😳 La policía nacional fue a la rueda de prensa para llevarse a Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional.



🚨 El DT celebró airadamente al final y eso calentó a la afición del DIM. pic.twitter.com/XMuTUuvR50 — Toque Sports (@ToqueSports) November 18, 2024

“El club apelará de inmediato, pero mientras tanto esta no entra a operar, por lo que el técnico podrá dirigir por el momento los partidos del campeonato. “Nos parece una decisión absurda, más política que deportiva. Esperamos que se revise el caso y el entrenador mexicano pueda seguir ejerciendo sus funciones sin inconvenientes en Colombia”, manejó la versión del citado medio cafetero.

El alcalde de Medellín rechaza la sanción

Una vez conocida la sanción por la juez de Medellín, las reacciones en contra de este castigo demasiado excesivo no se hicieron esperar como la del alcalde de la citada ciudad en donde el pasado domingo el técnico mexicano Efraín Juárez festejó en todo lo alto la victoria sobre el Atlético Nacional y por lo cual ha sido castigado.

El funcionario gubernamental Federico Gutiérrez explotó y mostró su rechazo contra las autoridades de esa ciudad tras el castigo que impusieron al estratega mexicano Efraín Juárez tras los incidentes en el duelo entre Deportivo Independiente de Medellín y Atlético Nacional en la Copa de Colombia.

Absurdo. No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico del Nacional con 3 años sin poder ingresar al Estadio. A la inspectora que toma esta equivocada decisión, solo le faltó expulsarlo de la ciudad. Me parece una medida… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 20, 2024

Fico Gutiérrez aseguró que la sanción es ‘desproporcionada’ por parte de las autoridades y de forma irónica dijo que a la inspectora encargada de llevar el caso solo le faltó ‘expulsarlo de la ciudad’, destacó el edil colombiano.

Seguir leyendo:

-Efraín Juárez tendría un problema de indisciplina en Colombia

-Efraín Juárez no fue bien recibido en el Atlético Nacional

-Efraín Juárez está dolido por su despido como auxiliar técnico del Brujas de Bélgica: “Les ha faltado paciencia