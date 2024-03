Efraín Juárez está dolido por su despido como auxiliar técnico del Brujas de Bélgica: “Les ha faltado paciencia”

El exfutbolista mexicano Efraín Juárez, quien continuó su carrera en el fútbol como DT y hasta el lunes tenía el puesto segundo entrenador del Brujas, de la primera división de Bélgica, explicó cómo se dio su salida, junto al primer entrenador, el noruego Ronny Delia.

En opinión del azteca, este despido se produjo por una “falta de paciencia” del club belga que les impidió seguir “en el camino correcto” para “recuperar a un gigante de Bélgica”.

Pese a estar “bastante dolido y triste” por no “continuar el proyecto”, Juárez destacó que lo vivido en el Brujas le ha permitido aprender a “gestionar un club grande”, algo clave en su siguiente objetivo, que es “ser primer entrenador” en un equipo con un plan “a varios años en el que trabajar para conseguir objetivos, crecer juntos y hacer crecer a jugadores jóvenes”. “Estoy más que listo y preparado”, dijo en entrevista para la agencia EFE.

“Nos hubiera encantado continuar con el proyecto que habíamos empezado. Estábamos en una buena posición para terminar bien la temporada. Estábamos en cuartos de final de la ‘Conference League’, peleando en Bélgica en el ‘playoff’ por el título, en el que se dividen a la mitad los puntos y había aún 30 en juego, caímos en los últimos minutos en semifinales de Copa…”, dijo Juárez, a quien le extraño el cese.

Cuando se le cuestionó sobre las razones, el jugador citó la justificación del club, aunque apuntó a desacuerdos y reiteró su apoyo al equipo, aunque ahora como hincha.

“El club argumenta que la decisión es por los resultados, pero hay un tema de perspectivas. Te da pena y tristeza, pero desearles lo mejor. Tanto Ronny Delia como yo seremos dos aficionados más del Brujas, apoyando para que el club vuelva a donde tiene que estar, tras un tiempo de crecimiento de los que hemos sido parte”, aseguró.

Sobre si “les tendieron la cama” los jugadores, el ex auxiliar técnico del club negó la versión y dijo que fue todo lo contrario, ya que siempre los apoyaron y entendieron su visión de juego desde el primer día.

“El grupo entendió desde el primer momento nuestra filosofía, así que le tengo mucho agradecimiento a los jugadores, que siempre estuvieron al pie del cañón por nosotros; nos respaldaron dentro de la cancha”, acotó.

Después opinó que al club le faltó paciencia para obtener los resultados esperados, ya que el proyecto marchaba bien, pero requería más tiempo para dar frutos, lo que lo dejó dolido.

“Sí, ha habido falta de tiempo, de paciencia. Para nosotros, un proyecto necesita tiempo. La realidad es que no se tuvo paciencia. Y eso duele porque sabíamos que íbamos por el camino correcto para luchar, pelear y llegar hasta el final. La cuenta se pide después del postre, esa es nuestra frase. Pero no nos dejaron llegar al postre”, expresó.

Finalmente, Juárez habló sobre las enseñanzas que le dejó haber pertenecido al cuerpo técnico de un equipo tan grande en Bélgica:

“Fue un aprendizaje increíble. Ahora sé cómo se maneja un club a un nivel importante en Europa, nadie me lo puede contar. He aprendido a gestionar un club grande. Eso no tiene precio porque no te lo enseñan en ningún lugar. Para mí, fueron años de ganancia en solo diez meses. Aprendí por la vía rápida. De cara al futuro, para mí sueño que es ser entrenador principal, esta experiencia no tiene precio”, concluyó Efraín, quien aún no tiene planes para el futuro inmediato, sólo descansar un poco y disfrutar a su familia.

