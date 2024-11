La Opinión Hoy: Expertos advierten afectaciones por deportaciones masivas

Aunque no se pueden hacer proyecciones concretas sobre las afectaciones económicas de las deportaciones masivas que ha planteado el presidente electo Donald Trump, expertos en economía, demografía y empleo advirtieron que los impactos negativos podrían concentrarse en la agricultura, en la atención médica y la manufactura.

Se estima que más del 70% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes, pero mientras la mayoría tiene algún tipo de visa, incluida la H-2A, poco más del 20% son indocumentados, según cifras del Center for Migration Studies de Nueva York.

Robert Lynch, profesor de Economía del Washington College, expuso el impacto en economía y el suministro de alimentos, recordó que “aproximadamente entre el 20% y el 25% de todos los trabajadores agrícolas no tienen papeles, por lo que entre la inmigración no autorizada y la legal hay una gran parte de nuestros trabajadores y si eliminamos a los no autorizados se crearían enormes problemas en la agricultura en todo Estados Unidos”.

Es un hecho que durante la pandemia de covid-19, la producción de alimentos y la industria de la agricultura se vio afectada, por lo que sería el escenario más cercano sobre cómo afectaría la deportación masiva de inmigrantes, con la diferencia que la recuperación de trabajadores sería incierta en esta ocasión.

Mientras, Stuart Anderson, fundador y director de la National Foundation for American Policy, expuso que es importante revisar el impacto en la economía y las familias durante la primera administración de Trump.

Mencionó que en aquel momento la inmigración legal en realidad se restringió de varias maneras, en particular desde la reducción de las admisiones de refugiados a un nivel históricamente bajo, la conocida como prohibición de viajes para musulmanes y también las instrucciones para asuntos consulares sobre la carga pública.

También recordó que Trump quien prometió el uso del ejército en las deportaciones, impuso el llamado Título 42, una decisión de salud pública utilizada con fines migratorios en la frontera, pero hubo otras acciones ejecutivas que afectaron los procesos legales.

Connor indicó que si el gobierno del presidente electo Trump avanza con su promesa de eliminar programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocida como DACA y otras protecciones migratorias, el impacto económico será primero a las comunidades y luego a nivel nacional.

El experto indicó que un cálculo estima que se afectarían a 28 millones de personas, de las cuales 20 millones son hispanos o latinos, eso representa uno de cada tres personas de este grupo social en el país.

Estos planes de deportación masiva nuevamente tienen implicaciones de separación familiar y tendrán graves implicaciones económicas, incluso a nivel de gobierno estatal y local, por ejemplo, no sólo podría haber costos futuros para los Estados y localidades, que ahora tendrían que cuidar de los estadounidenses y los niños cuando se separen de sus padres indocumentados.

Seguir leyendo: