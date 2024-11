¿Maripily Rivera se une a “La Casa de los Famosos: All Stars”?

Cada vez falta menos para que el público de la bienvenida al reality de Telemundo “La Casa de los Famosos: All Starts”, donde se darán cita aquellas personalidades que participaron en ediciones pasadas y que tienen una segunda oportunidad de llevarse el gran premio. Y aunque mucho se ha especulado sobre las celebridades que podrían formar parte de esta nueva edición, fue Maripily Rivera quien decidió mandar a callar los rumores sobre su posible participación con un contundente mensaje. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue en una charla reciente concedida a al periódico El Vocero que la ganadora de “La Casa de los Famosos 4” desestimó de manera rotunda su participación en la edición “All Stars” del show de realidad.

“Es una plataforma muy buena que se la recomiendo a los demás, pero esta que está aquí por lo menos no va a participar en el All Stars”, indicó la denominada ‘Huracán Boricua’.

Sin embargo, la polémica influencer aseguró que esto no significa que cierra las puertas a cualquier tipo de aparición especial: “A lo mejor me pueden ver como animando, de panelista, que es lo que en realidad yo entiendo que estoy preparada, pero no como concursante. Se van a quedar con las ganas”, continuó.

Al ser cuestionada sobre las personalidades que le gustaría ver de regreso en la casa más famosa de Estados Unidos, Maripily Rivera confesó que su primera opción es Lupillo Rivera, con quien protagonizó una fuerte rivalidad durante su temporada.

“Me gustaría un Lupillo Rivera, porque yo entiendo que Lupillo en la casa se mostró de una manera que no era, y al entrar este año sería bueno de que él demostrara el ser humano y el cantante, no la persona tan fea como se comportó”, detalló en la entrevista.

“Este es el momento de él de poder volver a entrar y limpiar esa imagen y ese mal sabor que se quedó la gente”, dijo la puertorriqueña para finalizar.

Otra de las famosas que ha optado por no volver a ingresar a la casa es la participante de la temporada 2, Daniella Navarro, quien recientemente celebró su matrimonio con el piloto y presidente de una compañía de vuelos privados, Jorge Campillo.

De acuerdo con sus declaraciones, ese capítulo de su vida ya se cerró y ahora está enfocada en otra etapa de su vida: “Creo que mi prioridad es mi familia, mi hogar, mi hija”, dijo la venezolana en entrevista con People en Español.