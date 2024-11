Mucha diversidad e historia detrás de Tiana’s Bayou Adventure

Las personas que visiten Disneyland y se monten en la recientemente inaugurada atracción Tiana’s Bayou Adventure, tienen altas posibilidades de darse un buen remojón, y al mismo tiempo, pero de una manera más sutil y divertida, aprender algo de la rica e interesante historia de Nueva Orleans.

“En nuestra investigación nos dimos cuenta de que había un crisol impresionante”, dijo Ted Ted Robledo, director creativo ejecutivo de cartera de Walt Disney Imagineering, y quien lidera el equipo que crea las atracciones para los parques de Disney y los resorts. “[Nueva Orleans] es probablemente el primer lugar donde había tanta diversidad en Estados Unidos”.

Esto y más descubrió el equipo de Disney que viajó a Nueva Orleans para crear la atracción que desde que se anunció años atrás había causado furor y gran expectativa entre los fanáticos del parque temático de Anaheim.

Tiana’s Bayou Adventure reemplazó a Splash Mountain, una atracción inspirada en la controversial Song of the South, una cinta de 1946 que muestra visiones estereotipadas sobre la raza.

La nueva atracción, por su parte, representa la película de Walt Disney Animation Studios, The Princess and the Frog, de 2009. Se trata de una cinta animada en la que, por primera vez en la historia de los estudios Disney, una mujer de raza negra es la protagonista y además princesa.

Tiana es la primera princesa de raza negra de Disney. Foto: Sean Teegarden/Disneyland Resort Crédito: Disney

El recorrido de la atracción, que se ubica en New Orleans Square, termina con una caída de 50 pies en el agua, pero antes los visitantes verán cómo Tiana se prepara para ser la anfitriona de la celebración de Mardi Gras para honrar su negocio, Tiana’s Foods. En el viaje inmersivo, los participantes buscarán junto a la princesa a la banda de música, el ingrediente que falta en la fiesta.

“Es una princesa de todos”, dijo Charita Carter, productora senior de Walt Disney Imagineering. “Es moderna, es estadounidense, no nació en la realeza, tiene una mamá que trabaja, adora cocinar […] Tiene algo con lo que muchos se pueden identificar con ella”.

La historia de Tiana’s Bayou Adventure transcurre en una Nueva Orleans que deja ver no solo su diversidad culinaria, de flora y fauna, dijo Robledo, sino también elementos históricos poco conocidos, como la gran influencia que tuvo una banda militar mexicana en el estilo de la música de esa ciudad.

“Mucha de la tradición de la música de banda vino de una banda militar de México”, dijo Robledo. “Esos sonidos se establecieron en Nueva Orleans y luego se incorporaron en los ritmos de jazz y en los estilos musicales de la ciudad”.

Y cuando habla del crisol de Nueva Orleans, Robledo se refiere a que en esa ciudad convergieron muchas culturas mucho antes de que eso sucediera en otras partes del país. Esto porque Nueva Orleans fue primero una colonia bajo el dominio de España y Francia, y también llegaron a esa ciudad una gran cantidad de esclavos de África vía el Caribe.

“Todo esto queríamos presentárselo a la gente no como una lección de historia, sino de una forma que fuera entretenida y para hacer que la gente tuviera curiosidad [sobre ese tema]”, dijo Robledo.

.

La atracción incluye a personajes como la princesa Tiana, el cocodrilo Louis, Mama Odie y 19 nuevas criaturas. Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort.

La apertura de la atracción coincide con el inicio de las fiestas decembrinas en el resort, que este año estrena en Mirabel’s Gifts of the Season, una celebración musical en Disney California Adventure liderada por Mirabel, de la cinta de Walt Disney Animation Studios, Encanto.

También, en Disney California Adventure, se estrena A Musical Christmas with Mariachi Alegría de Disneyland y Miguel! El mariachi, que tiene a Miguel, de la cinta de Pixar Animation Studios, Coco, como uno de sus integrantes, presenta historias y canciones de navidad que son conocidas sobre todo en los países latinoamericanos.

El Mariachi Alegría de Disneyland debuta con bailarines, canciones en inglés y en español y la participación de Miguel, de la cinta Coco. Foto: Joshua Sudock/Disneyland Resort

La música en vivo en este parque tendrá más bandas y más diversidad en diversos puntos, como la Joy, Klezmer Juice Band y Cassie B. Entre los grupos que regresan están Blue13 Dance Company, Phat Cat Swinger, The Mistletoes y Tina and the Sounds of Celebration.