Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este jueves 21 de noviembre

Después de que se desarrolló la doble fecha FIFA del mes de noviembre, los jugadores deben volver a la acción con sus clubes. México, Argentina, Brasil y España tendrán duelos interesantes para este jueves 21 de noviembre.

Conoce la agenda de este día en los partidos más importantes del fútbol mundial. Horarios, sedes y dónde podrás ver los compromisos en el retorno a la acción de los clubes más importantes del mundo.

La Liga MX y su Play In

El fútbol mexicano tendrá dos grandes partidos este jueves 21 de noviembre. Los dos clubes más grandes del país, las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América, buscarán obtener su cupo entre los ocho mejores clubes de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado recibirá en el Estadio Akron al Club Atlas. El conjunto rojinegro solo perdió uno de sus últimos siete compromisos y espera darle la campana a las Chivas de Guadalajara en su estadio.

El otro encuentro de la jornada tiene como protagonistas a las Águilas del América y a los Xolos de Tijuana. El conjunto de Juan Carlos Osorio buscará defender la localía en el Estadio Caliente y vencer al actual bicampeón del fútbol mexicano.

Horarios en Estados Unidos: Tijuana vs. América (22:00 horas ET; 19:00 horas PT) / Chivas vs. Atlas (20:05 horas ET; 17:05 horas PT).

Transmisión en Estados Unidos: Tijuana vs. América (TUDN y Vix) / Chivas vs. Atlas (Telemundo).

Jove Español vs. Real Sociedad

El fútbol español también tendrá acción. Por la Copa del Rey, la Real Sociedad visitará al Jove Español en un encuentro que será disputado en la Ciudad deportiva San Vicente. Este estadio tiene una capacidad para 2,000 personas. Este partido es uno de los tres pendientes por la primera ronda de la competición.

Horario Estados Unidos: 16:00 horas ET; 13:00 horas PT.

Transmisión Estados Unidos: ESPN+ y ESPN Deportes.

Vasco da Gama vs. Internacional

Por la decimocuarta jornada del fútbol brasileño, el Vasco da Gama recibe al Internacional. El Vasco está en la mitad de la tabla, pero con una victoria podría seguir escalando posiciones. Este partido será desarrollado en el Estadio Sao Januario y completará la jornada en el fútbol brasileño.

Horario Estados Unidos: 18:00 horas ET; 15:00 horas PT.

Independiente vs. River Plate

El último partido que resalta en esta fecha es el encuentro entre Independiente y River Plate por la jornada 23 del fútbol argentino. Después de quedar eliminado de la Copa Libertadores, River acumula tres victorias seguidas. Ahora intentará hacer lo propio en el Estadio Malvinas Argentinas. Una victoria del “Millonario” lo pondría a un punto del tercer lugar.

Horario Estados Unidos: 19:30 horas ET; 16:30 horas PT.

Transmisión: Pack Fútbol con Flow, Directv GO y Telecentro Play, también por TNT Sports Go, previo registro.

