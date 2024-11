Ralph Macchio develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor Ralph Macchio, famoso por la saga de películas de “The Karate Kid” y la serie de televisión “Cobra Kai”, develó el 20 de noviembre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a sus más de 40 años de carrera artística.

Al evento acudieron fans, la familia de Ralph y dos de sus amigos, William Zabka y Tamlyn Tomita, quienes se dieron a conocer en esa serie de filmes. La estrella de Macchio está junto a la de Noriyuki Pat Morita, el actor estadounidense que interpretó al sensei Miyagi en “The Karate Kid”.

Macchio, de 63 años, dijo: “Acabo de aprender a ser muy agradecido y a apreciar a esta edad de mi vida, absorbiendo, aprendiendo y compartiendo la sabiduría que he obtenido de los demás, pagando ese legado, ya sea con el elenco joven de “Cobra Kai” o con amigos de mis hijos. Me alegra mucho compartir esa sabiduría y tomar una parte del legado y transmitirlo, que podamos difundir un poco de alegría en lo que a veces, no siempre, es un mundo alegre”.

Zabka elogió el trabajo de Ralph como actor y productor: “Su pasión y autenticidad son contagiosas y desafiantes, y todo lo que uno desea y espera de un socio creativo. Por muy elocuente que sea un artista, no se detiene en la pantalla. Es tan genuino, sincero y bueno como padre, como esposo y como un hombre de familia integral. Lo amo como a un hermano”.

Tomita no pudo contener las lágrimas durante su discurso para Macchio: “No tienes idea de cuánto te admiro, cuánto te he amado y cuánto he aprendido de ti, y que siempre seré la mujer que luchará por tu honor. Eres muy merecedor de la estrella, y que brille para siempre”.

Un día antes de que Ralph recibiera su estrella en el Hollywood Walk Of Fame se estrenó el video de “The Karate Kid”, el más reciente sencillo del grupo británico Coldplay. El actor protagoniza el clip, que hasta el momento lleva más de un millón de vistas en YouTube.

