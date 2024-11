Salvador Zerboni no descarta que su enfermedad del oído se deba a una brujería

El actor Salvador Zerboni reveló que se le desarrolló una enfermedad en el oído izquierdo llamada Hipoacusia Súbita, que le ha provocado, entre otros síntomas, el perder la audición, problemas de equilibrio y mareos extremos.

Salvador Zerboni reacciona al romance de Candela Márquez y Alejandro Sanz

Ante reporteros, el actor de 45 años dijo con la voz entrecortada: “Claro que me ha pegado emocionalmente, ustedes han conocido a un Zerboni polémico, rudo, fuerte, y más que nada porque me ven en los (papeles) antagónicos, no porque lo sea realmente. Ustedes saben que tengo un gran corazón y una calidad humana que me lleva todos los días a luchar para ser una mejor persona. Le ruego a Dios con mucha fe recuperar el oído”.

“Todo cae por su propio peso”: Salvador Zerboni reacciona al veredicto contra su ex Livia Brito

El polémico ex habitante de “La Casa De Los Famosos” no descartó la posibilidad de que esta enfermedad sea producto de alguna brujería: “Nunca hay que descartar la fe equivocada que tiene mucha gente en ciertas religiones, sea Dios, Buda, Alá, Changó, Cristo, en quien creas. Yo creo fiel y lealmente en el Dios, en Jesucristo, soy católico. Alguna vez me hicieron un “trabajo”, como ustedes supieron. Sufrí mucho, así que no lo descarto“. Salvador mostró medallas que tiene colgadas en su pecho y agregó: “Pero sí sé que el poder de Dios es mucho más fuerte que uno, y siempre estoy lleno de protecciones por todos lados”.

Cuando el actor fue cuestionado sobre si el “trabajo” podría venir de su ex novia, la actriz cubana Livia Brito, contestó: “Pues mira, mi querida Livia, yo te mando un beso en el corazón; si es así, quítamelo ¿no? ¿Qué ch******* te hice? Sólo el poder de Dios sabrá, y sea de quien sea, será regresado diez veces en contra, sin duda alguna”.

Durante la conferencia de prensa para presentar la obra de teatro “Vidita Mía” Zerboni comentó que deberá de estar en tratamiento durante dos semanas, con inyecciones en el oído y otros medicamentos, además de que los pronósticos de recuperar su audición al 100 por ciento son reservados. Pese a todo, él tiene esperanzas de que sus síntomas aminoren: “Le pido a Dios que me dé el 60% del oído. Yo estoy con una fe muy grande”.

Sigue leyendo: