Salvador Zerboni arremete contra Niurka y la llama “pasada de moda”

Durante su paso por el reality ‘La Casa de los Famosos’, el actor Salvador Zerboni tuvo la oportunidad de compartir diversas experiencias junto a otras celebridades que, como él, buscaron llevarse los $200,000 dólares de premio. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas durante su estancia, pues protagonizó varios encontronazos con famosos como Niurka Marcos, a quien recientemente tachó de “pasada de moda”.

Fue durante un encuentro con varios medios de comunicación que el histrión de “Parientes a la fuerza” hizo alusión al comentario que realizó sobre Leslie Gallardo, quien aún era participante del reality de Telemundo y mantiene una relación con el hijo de la vedette.

“Un comentario que fue para su nuera, Leslie Gallardo. Su nuera se había comportado de una manera muy agresiva, muy vulgar, gritó mucho, fue muy exuberante. Entonces, mi comentario fue de ‘Uy, esta es del clan de la ‘pasada de moda’. Porque eso fue lo que me pasó con esta señora dentro de La casa de los famosos, a mí, en particular, que me gritó mucho, me sobajó. Fue muy grosera, muy vulgar conmigo”, detalló.

Asimismo, Zerboni apuntó que la única razón por la que se aventuró a comentar en redes sociales sobre este tema fue por su labor como panelista en “LCDLF”, donde comparte sillón con Horacio Villalobos y Manelyk González.

“Conmigo fue muy violenta. Esta todo grabado y se puede ver los gritos que recibimos, las agresiones. En algún momento, traté de hacer las pases; obviamente, me mandaron a volar, pero no pasa nada, eso ya pasó. Nada más que se revivió por todo este tema que estoy participando también en La casa de los famosos, soy uno de los panelistas, de los jueces”, señaló.

El actor reiteró que a pesar de lo dicho él no mantiene “rencor” a la cubana Niurka Marcos: “En realidad, no tengo nada personal con ella”, añadió.

Para finalizar, Salvador Zerboni adelantó que no le preocupa la reacción que la denominada ‘mujer escándalo’ pueda tener ante sus palabras: “Miedo el que traiga cola que le pisen. No tengo cola que me pisen; estoy muy tranquilo habiendo mi trabajo, hacer comentarios como Dios manda. El reflejo de la gente, que es para quien yo trabajo no para alguien más, es lo que a mí me importan”, advirtió.

