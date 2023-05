Salvador Zerboni sufrió un terrible accidente y ahora presenta depresión: ‘Fueron 42 puntadas’

De una manera muy honesta, uno de los grandes personajes que ha pasado por el reality show de Telemundo, La Casa de Los Famosos 2.ª temporada, Salvador Zerboni, confesó que sufrió un terrible accidente que por poco le hace no contarla de nuevo.

Salvador Zerboni explicó que haciendo otro programa de televisión, se aventó de una altura de 20 metros en una estructura e ingresó a otra en el fondo del agua. Por supuesto, lo que vino después llevó al ex participante de LCDLF 2 a sentirse tan triste, que cayó en una fuerte depresión. Todo esto tomando en cuenta que es un artista que trabaja con su imagen.

Ante las cámaras de varios medios de comunicación, entre ellos el programa De Primera Mano, Salvador Zerboni habló del accidente: ‘Se me descarapeló la cabeza. Fueron 42 puntadas. Ahora estoy maquillado… Entonces fue en 4 Elementos, en el proyecto este. Entonces estábamos deprimidos en casa, la verdad. No había querido yo salir, estaba yo muy triste‘, dijo Zerboni al tiempo que dejaba claro lo sucedido.

Esto por supuesto y según explicó, trajo una serie de consecuencias en él a nivel emocional: ‘Entonces ahorita estamos levantándonos, tratando de ir a terapias. Apenas fui a los médicos; me dijeron que me hiciera una cirugía terrible. Fue muy abrupta la situación. Entonces, pues bueno…’.

La buena noticia para el ex de Alejandra Guzmán es que se mantiene positivo y hasta con buen sentido del humor: ‘Estaba viendo yo si salía Scarface la segunda parte… ¡A repararnos, vamos a levantarnos porque la vida se rige de las personas que nos levantamos1..., sentenció con la energía que lo caracteriza el mexicano. ¡Le deseamos pronta recuperación! View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

