Black Friday: cuáles son las mejores ofertas para comprar la PS5

El Black Friday 2024 llega cargado de grandes descuentos en tecnología, y el PlayStation 5 Pro no es la excepción. Diversas cadenas de tiendas y plataformas en línea ya están ofreciendo promociones exclusivas que harán felices a los gamers interesados en renovar su consola o completar su set-up con periféricos de alta calidad.

Si estás buscando actualizar tu consola, adquirir videojuegos o incluso mejorar tu experiencia de juego con una nueva TV o audífonos premium, este es el momento ideal para hacerlo.

PS5 Pro: Descuentos destacados

El PS5 Pro, que debutó recientemente como una opción más potente que el modelo estándar, ya cuenta con atractivas ofertas en esta temporada de Black Friday. Por ejemplo, minoristas como Amazon, Walmart y Best Buy están listando la consola a precios tan bajos como $699 dólares, mientras que algunas promociones incluyen bundles que añaden accesorios como controles adicionales o suscripciones a PlayStation Plus. Estos paquetes pueden representar un ahorro significativo frente a la compra por separado de los elementos, además de maximizar la experiencia del usuario.

En el caso del modelo estándar del PS5, también hay descuentos considerables. Esto lo convierte en una opción interesante si buscas una experiencia de próxima generación sin necesidad de adquirir la versión Pro.

Periféricos esenciales con grandes ofertas

Si ya tienes un PS5 Pro o planeas adquirirlo, también encontrarás descuentos en periféricos clave para mejorar tu experiencia de juego. Este Black Friday es ideal para aprovechar rebajas en productos como:

– Televisores 4K y 8K: Una TV de última generación con soporte para tasas de refresco altas (120 Hz o más) hará justicia al poder gráfico del PS5 Pro. Un ejemplo de esto es el modelo S90C OLED de Samsung, el cual está en oferta por $1,299.99 dólares lo que representa una rebaja de $400 dólares.

– Audífonos gaming: Accesorios como los Nova 5 están disponibles con rebajas significativas de hasta $30 dólares. Estos dispositivos ofrecen un sonido inmersivo diseñado específicamente para los usuarios de PlayStation, lo que mejora la calidad del audio en los juegos.

– Videojuegos y membresías: Títulos populares y tarjetas de membresía para PlayStation Plus se encuentran a precios reducidos. Por ejemplo, en Amazon se pueden conseguir juegos como EA Sports PGA Tour a precios históricos, lo que lo hace perfecto para los fanáticos del género.

Estrategias para aprovechar los descuentos

1. Compara precios entre tiendas: Aunque Amazon y Walmart lideran con precios competitivos, otras cadenas como GameStop o tiendas locales pueden tener ofertas exclusivas o paquetes más atractivos.

2. Compra bundles: Los paquetes que combinan la consola con accesorios o videojuegos suelen tener mejor relación calidad-precio que comprar los artículos por separado.

3. Suscríbete a PlayStation Plus: Si planeas adquirir la consola, aprovecha las ofertas para esta membresía, que te permitirá disfrutar de juegos gratis y descuentos exclusivos a lo largo del año.

4. Actúa rápido: Las ofertas de Black Friday suelen agotarse rápido debido a la alta demanda, especialmente en productos tan deseados como el PS5 Pro.

El Black Friday 2024 presenta una oportunidad única para los gamers que buscan renovar su consola o mejorar su experiencia de juego con periféricos y accesorios de calidad. Ya sea que estés comprando el PS5 Pro por primera vez o que busques mejorar tu set-up actual, las promociones de este año ofrecen opciones ideales para todos los presupuestos.

No pierdas tiempo y revisa las tiendas más populares, como Amazon, Best Buy, y Walmart, para asegurarte de no quedarte sin las mejores ofertas. Este es el momento perfecto para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel.

