El fútbol ha sido cruel para las Chivas, según Arturo Ortega

Las Chivas de Guadalajara no pudieron mantener su ventaja y fueron eliminadas de la Liga MX a manos del Club Atlas. El Clásico Tapatío se lo llevo el Atlas con una victoria 1-2. Arturo Ortega ofreció sus impresiones en el último partido del Rebaño Sagrado en el Apertura 2024.

Luego de un primer tiempo que finalizó 0-0, en la segunda mitad caerían los goles. Víctor Guzmán marcó el 1-0 de penal al minuto 59 de partido. Cuando parecía que todo estaba liquidado, al minuto 85 Castillo metería un gol en propia puerta y al 90+14 Rocha convertiría el penal que le dio el triunfo al Atlas.

“La impresión del partido, fue un resultado que ahora el fútbol ha sido cruel. El segundo tiempo tuvimos el control. Ha sido una situación constante de no ser contundentes, hemos sometido al rival en muchas ocasiones hoy no fue la excepción. Es un aprendizaje también de seguir sumando, de finalizar, concretar, más responsables en cuanto a la definición y que nos deja fuera de la Liguilla”, dijo Arturo Ortega tras el partido.

La posesión fue dominada por las Chivas de Guadalajara con un contundente 61%. Sin embargo, en ofensiva, el Rebaño Sagrado no tuvo muchas luces. El conjunto de Ortega sólo tuvo tres remates al arco durante todo el partido, uno de ellos fue el penal convertido por Guzmán.

Este fue el caso contrario al del Club Atlas. El conjunto rojinegro tuvo hasta seis remates con dirección de arco. A pesar de esta pequeña superioridad, Arturo Ortega considera que la eliminación fue demasiado castigo para sus dirigidos.

“El fútbol ha sido cruel y quizás injusto. Ahí está el partido. Quiero seguir, ha sido un aprendizaje total, hoy nos toca perder, pero simplemente es un partido, tiene relevancia porque Chivas quiere estar en los primeros lugares. Nos vamos olidos, dejo a Tapatío en jornada 12 como segundo lugar, solo es aprendizaje. El trabajo del técnico es así”, agregó.

El futuro de las Chivas

No está de más recordar que Arturo Ortega asumió el banquillo de las Chivas de Guadalajara en condición de interino. Al finalizar el torneo Apertura para el Rebaño Sagrado, el vínculo de Ortega habría llegado a su fin. Sin embargo, el estratega mexicano está muy motivado con la idea de seguir dirigiendo al club.

“Cabe mencionar que ha sido un torneo atípico por lo sucedido, por lo que ha pasado con el club. Estos últimos 6 partidos se nos da la responsabilidad, la tomamos con entusiasmo. Muy contento por los jugadores. La planeación no la sé. Mañana estaremos platicando esa situación con jugadores y directiva, para lo que viene, no sé qué va a pasar, soy un técnico de la situación y mañana me presentaré para estar a la orden”, concluyó.

Arturo Ortega dirigió un total de 7 partidos en el banquillo de las Chivas de Guadalajara. Durante esa cantidad de encuentros el Rebaño Sagrado obtuvo 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

