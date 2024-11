Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de noviembre de 2024

ACUARIO

Ten cuidado con cambios en tu estado de ánimo porque si darte cuenta podria afectarte demasiado y afectar a quienes te rodean. Una persona se aleja de tu vida y te dejará un gran vacío sin embargo con el tiempo comprenderás que fue lo mejor para ti. Si tienes ya una relación no te apendejes y no exijas a tu pareja lo que no eres capaz de dar. Ya no veas atrás no te flageles ni te hagas daño, no te culpes de errores y perdónate que la vida es hora, ya no la dejes pasar y comienza a disfrutarla. Cuida tus apariencias y protégete de chismes por parte de personas de tu trabajo. Familiar necesitará un consejo. Deja de creer en quien solo te llena de palabras y nunca te muestra hechos, deja de hundirte y quejarte por lo que no puedes lograr, es momento de confiar en tu capacidad de lograr meta y sueños. Tienes la posibilidad de iniciar una etapa llena de nuevas oportunidades y un amor por consolidarse. Se vienen días en los cuales estarás muy triste o melancólico al recordar a personas de tu pasado.

CAPRICORNIO

Recuerda que el karma es cabrón y como trates a las demás personas serás tratado, renueva tu circulo de amistad y cambia la rutina, eso traerá nuevas cosas para ti. En el amor podrías entrar en conflicto al no saber qué es lo que quieres en tu vida. Si tu pareja se ha mostrado distante es momento de cuestionarla para dejar las cosas en claro, no dejes nada para otro día y aprovecha cada segundo de tu vida para consolidar tu felicidad y hacer las cosas bien. Ten cuidado con la manera de pensar pues podrías hacer juicios sobre ciertas personas y cometer grandes errores, deja de pensar que todo el mundo está en tu contra, que hayas sufrido en tu pasado no significa que vaya a volver a suceder, aprende de tus equivocaciones y deja de lamentarte y vivir de rodillas, tienes el mundo a tu favor y las oportunidades de concretar muchos viajes que te has visualizado, tu principal problema es que no crees en ti. Oportunidad de cambios en tu economía que comenzarán a mejorar poco a poco. No te dejes llevar por chismes en la familia ni permitas que amores del pasado arruinen tus días y tu felicidad.

SAGITARIO

Se vienen oportunidades en muchos aspectos, si tienes una relación cuida la comunicación porque podría venir una ola de declaraciones por cuestiones que viene arrastrando del pasado. Cuida más las relaciones familiares y deja de andar metiéndote donde no te llaman o de lo contrario saldrás bien perjudicado. Ten cuidado con tu corazón sueles entregarlo muy pronto y por esas razones sales lastimado o lastimada, dale tiempo a que las relaciones maduren y a conocer más los defectos de las personas, aprende a verlas sin disfraces ni adornos, sueles apreciar solo las virtudes y no ver los defectos y después te pesa al descubrir lo que realmente existía en esa persona. Sino cuidas tus ingresos hoy lo lamentarás en pocas semanas, viene una rachita algo complicada en lo económico, aprende a ser más ahorrativo u ahorrativa, en el terreno del amor se aproximan cambios pues vas a estar bien cansado o cansada de tantas equivocaciones al punto de no querer por el momento una relación estable, ten cuidado con lo que deseas pues podrías alejar el amor de tu vida.

ESCORPION

No te dejes llevar por el qué dirán, hay personas que buscarán afectarte con sus comentarios. La vida te llenará de oportunidades y sorpresas en el ámbito de los negocios y de la salud, estas en una etapa excelente para bajar de peso, ponte las pilas y lo conseguirás a la brevedad, recuerda que eres de los que engordan rápido y ya viene una temporada complicada, baja unos kilos para mejorar tu salud. Si tu pareja se ha notado distante o todo ha ido discusión tras discusión es momento de refrescar la relación con nuevas aventuras e ideas para solidificarla, un viaje en pareja vendría perfecto, salgan de la rutina que esa es su peor enemiga. Ten cuidado con cambios de estado de ánimo podrías tomar decisiones equivocadas. Un amor de tu pasado regresa, pero solo para incomodar y fregar tu existencia, no te detengas y sigue tu camino. Cuida la cuestión de pagos y deudas pues podrías quedar mal y te cerrarán las puertas. Importante no te tomes las cosas tan apecho y des un respiro, tienes un carácter de la fregada y de pronto te prendes un friego y sueltas el golpe, está bien, pero algunas veces las cosas no son para tano.

LIBRA

Se viene oportunidad de cambio de domicilio o vehículo deberás de cuidar tu economía para evitar problemas o confrontaciones. Un familiar te tiene mucha envidia o mala leche y ha hecho juicios sobre tu persona que no te afecte, al final que hablen bien o mal pero que hablen. Cuida tus espaldas pues estarás expuesto o expuesta a críticas por parte de otras personas que te quieren fregar o ver en el suelo. Amor a distancia se pondrá a prueba pues una noticia, chisme o situación complicarán el escenario. Si tu pareja no está conforme con lo que le ofreces, a la fregada, no vienes a darle gusto a nadie más que a ti. Tendrás la oportunidad de iniciar un negocio en próximas fechas, hazlo y no lo pienses podría resultar una excelente oportunidad para mejorar en los ingresos. No tengas mido de equivocarte pues ahí estará la clave para que sientes cabeza y no cometas las mismas equivocaciones. Es momento que comiences a ver más por ti antes que los demás si el amor no llega a la fregada que solo o sola viniste y no por eso te vas a lamentar o dar en la madre.

VIRGO

Ten cuidado con cambios en tu estado de ánimo los cuales podrían afectar tu entorno y tu familia. No es momento de compras innecesarias que podrían venir afectarte para el mes de diciembre. La vida te pondrá en situaciones muy perras en las cuales te desarrollaras y conocerás la fuerza que llevas dentro, no te detengas en el camino del amor y si esa persona te agrada y gusta pues dile lo que sientes si te acepta ya fregaste así no estarás perdiendo tu tiempo esperando que se decida, lo que tenga que ser será. Cuida tu estado de salud y bájales a los tamales que podrías subir de peso, recuerda que eres muy de buen cuerpo, pero también de engordar en friego, así que limítate en lo que comes y sé más saludable. Si tu pareja busca motivos para estar discutiendo tu busca motivos para mejorar la relación, haz lo que tengas que hacer y que no quede en ti mejorar la relación, si al final no sigue flotando el barco al menos no será tu culpa. Amistad necesitará de tu apoyo. Momento de cambios en cuestiones de actitud y estados de ánimo, dale pa’ delante a todo y que valga máuser lo que pase, no te quedes con ganas de nada pues es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo.

LEO

No te dejes llevar por chismes que ni al caso. Cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va llegar porque solo vendrán decepciones a tu vida. Familiar te visitará, te enteras de fracaso amoroso de amistad y hay posibilidades de caídas o golpes, anda con cuidado. Viene un dinerito extra y compras. Ya no pretendas cambiar tu forma de ser por nadie, recuerda que tu esencia solo a ti te pertenece y nadie es tan importante para que dejes de ser tu. Se aproximan varios eventos entre ellos una boda y una fiesta en la cual conocerás a muchas personas y te agradará una de ellas. Recuerda que el que quiere las puede, así que déjate de fregaderas y ponte las pilas que esa persona solo te va a hacer caso si te acercas y das el primer paso, te da pavor que te vuelvan a fregar, pero si así vas a estar toda tu vida jamás concretarás algo. Es importante que te cuides de una amistad piel blanca pues podría estar poniendo a varias personas en tu contra. En la medida que des recibirás y en la medida que frieguen te frieguen, así que tú tienes la última palabra. Haz limpia en tu facebook pues hay mucha envidia y con el pensamiento pueden dañarte. Se vienen días en los cuales comenzarás a trabajar en todo eso que ni has podido soltar y dejar.

CÁNCER

No te dejes llevar por el qué dirán, cuidado con tu entorno porque hay personas que van a buscar afectarte de muchas formas sobre todo con malos comentarios. Ya no te permitas caer por nadie y no vuelvas a rogarle a nadie, sécate las lagrimas que pudiste haber derramado y vuelve a ser el mismo o la misma hija de la tostada que eras, algunas veces tu corazón es demasiado débil y no conoce de malicia, aprende a poner un escudo protector el cual te aleje de esas personas que solo te buscan cuando se les atora algo. En los próximos días conocerás la verdadera cara de una persona, todo eso que te negaste a creer y pensar sobre el resultará cierto y te sentirás muy decepcionado. Viajes en puerta, posibilidades de mejoras en tu trabajo y fiestas, tendrás agenda muy ocupada en estos días. Ten cuidado con lo que comes y con cuestiones de gastritis y colitis, si sabes que te hace daño no lo consumas. Podría sentir la necesidad de iniciar un amorío con una persona con la que has estado saliendo o está por llegar, hay miedos en ambas partes, pero la comunicación, la paciencia y el respeto podrían lograr que naca un sentimiento entre ustedes.

GÉMINIS

Aprende a decir que no y a no depender de nadie más que de ti mismo. Cuidado con un amor del pasado que podría retornar en cualquier momento y causarte ciertos problemas. A la fregada la gente prepotente y creída déjalos que vivan en esa nube que tarde o temprano los hará caer, no sigas alimentando egos que no van contigo ni ayudes a quien solo te brinda dolores de cabeza y mortificaciones. Arreglarás documentos o realizas un trámite. Si tienes una relación ten mucho cuidado con amistades de tu pareja ya que podrían influir en un enfrentamiento entre ustedes. Cambios en tu estado de ánimo y nuevos amores del signo de agua aparecerán, puede ser un piscis o Escorpión. Una amistad está comenzando a sentir sentimientos por ti, identifica se quien se trata y date la oportunidad de conocer a esa persona, te llevarás una sorpresa al saber lo que está dispuesta a ser por obtener un poco de tu atención. Una enfermedad de amistad o familiar se podría presentar en fechas próximas, no será nada de gravedad. En la medida que te alejes de personas que no te toman en cuenta será en la medida en que empieces a sanar viejas heridas y valorarte como un ser individual y darte cuenta de que no requieres de nadie para ser feliz.

TAURO

Traes muchas envidias pues eres de las personas que la mayoría de las veces logra lo que se proponga y cobras muy caro las facturas a quienes te traicionan, aprende a no quedarte cayado y decir las cosas como son si les molesta que se friegue. Te llegará una propuesta de trabajo u oportunidad de negocio. Una amistad se enfermará. Perdida de objeto. Cambia las cosas en tu casa y tira lo que no te sirva pues eso te ayudará a mover energías y renovar entrada de cosas positivas a tu vida. Un amor del pasado que no se pudo consolidar anteriormente podría volver parecer, hay muchas oportunidades de que ahora si las cosas funcionen. Si tienes pareja y esta se ha mostrado indiferente, es momento de revisar qué pasa en la relación pues podrían estar alejándose sin darse cuenta. Ya es momento de pensar hacia donde te diriges y maduras sobre tus pensamientos, algunas veces caes en provocaciones muy fácil y te dejas llevar por comentarios pendejos al filo de hacer tormentas en un vaso de agua, no caigas en esas cuestiones pues las personas solo buscan sacarte de tu circulo de tranquilidad.

ARIES

Tus sentimientos sufrirán una revolución y empezarás a desarrollar amor por quien te busca y ha estado ahí, momento de mejorar en el trabajo y lo lograrás. Estarás cansado de amores baratos pero listo para una relación sería. Si tienes pareja, renueva la relación y cambia la rutina, un embarazo podría surgir en la familia. Tus sueños te avisarán de muchas cuestiones que están por suceder, a diferencia de los demás signos tú tienes un sentido psíquico que te hace ver las cosas antes de que sucedan o por lo regular tu instinto te avisa cuando algo está mal, haz caso pues esa corazonada nunca se equivoca. Es momento de desapendejarte, ya las cosas que anhelas están llegando y se verán reflejadas en las próximas semanas, ahora debes de poner de tu parte en lograr sueños y metas, en quitar de tu camino toda la basura que te estorba y no te permite avanzar, cambia tu manera de pensar y se más positivo, te olvidarás de viejos amores que estaban y no estaban y nunca tuvieron los huevos ni los ovarios para tener algo serio contigo.

PISCIS

Es momento de hacer cambios los cuales vayan enfocados en ti y no en las demás personas, se vienen días en los cuales estarás muy pensativos queriendo regresar al pasado. Si una vez te fallaste así mismo no permitas que eso vuelva a pasar, tienes el poder para luchas por tus sueños y metas y alcanzarlos. Las ventas te vienen bien, un negocio de comprar ay venta podría ser clave para mejorar ingresos. Si tienes pareja podrían entrar en conflicto al no ponerse de acuerdo sobre una situación. Vienen cambios en tu estado de ánimo y podrías despotricar en contra de una persona que significa mucho para ti. No permitas que nadie robe tu paz y tranquilidad es momento de despojarte de los karmas del pasado y de todo aquello que te detiene y no te permite ser feliz, podrías sentir la necesidad de buscar a una persona de tu pasado pues en el fondo la extrañarás más que nunca. No te dejes llevar por el qué dirán y no permitas que esos comentarios te afecten.