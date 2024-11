Javier Hernández recordó la salida de Fernando Gago y la tildó de poco ética

Las Chivas de Guadalajara sufrieron la salida de Fernando Gago en mitad de temporada. Esto marcó un antes y un después en el Rebaño Sagrado. Chicharito Hernández ofreció sus impresiones sobre el caso del estratega argentino.

Durante muchos días hubo demasiada incertidumbre sobre el futuro de Fernando Gago. El argentino fue tentado por Boca Juniors mientras mantenía su vínculo con las Chivas de Guadalajara. Las dudas llegaron hasta los propios jugadores y Chicharito lamentó que no haya habido claridad.

“Primero no evadir la verdad, que alguien se comportó de una manera poco ética, lo llamamos nosotros, esa es la realidad, no es ni queja, no es ni mi opinión, es realidad, porque a nosotros salimos a jugar en un Clásico Tapatío cuando ya personas sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho, no nos había hablado con la verdad… son las formas, habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable eso lo que hace un líder“, dijo Javier Hernández para Chivas TV.

La importancia de las Chivas

Luego de que se conoció la salida de Fernando Gago por Boca Juniors, los aficionados y analistas no tardaron en criticar la actitud del estratega sudamericano. Chicharito considera que las Chivas de Guadalajara merecen respeto ya que es una institución grande dentro de la región.

El veterano delantero mexicano motiva a sus compañeros a que sientan el peso de la camiseta del Rebaño Sagrado. Chicharito considera que es un privilegio usar la playera rojiblanca.

“Esto lo hacemos por Chivas, estemos los que estemos y los más importantes es el grupo, son los jugadores que tenemos que cerrar filas y teníamos que partirnos la madre como dé lugar y también darle toda la confianza a nuestro entrenador a Arturo… que queremos hacer esto por el amor a Chivas no no nada más por la obligación de tener un trabajo, sino por el privilegio de por tener esa a esta institución“, agregó.

Por otra parte, las Chivas de Guadalajara siguen sin tener un salto de calidad en cuanto a los resultados. El Apertura 2024 no fue el mejor torneo y así quedó demostrado sin poder meter al club en la Liguilla. Sin embargo, Chicharito explicó algunos problemas que pudieron haber influido en la temporada. Hernández considera que fueron obstáculos que impidieron que los objetivos se pudiesen lograr.

“No son excusas ni mucho menos, pero es un torneo muy atípico porque que se te vaya a tu director deportivo y se te vaya a tu entrenador a mitad de torneo, sin que los resultados estén mal. Daña y dañó al grupo, para que nos sobrepusiéramos a todo eso costó muchísimo. Luego también cuántas lesiones hubo, hasta ahorita en menos de 6 meses, casi 15 lesiones musculares”, concluyó.

