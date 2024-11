Tim Howard criticó a Christian Pulisic por celebrar con un baile a lo Trump

Tim Howard, ex guardameta de la Selección de Estados Unidos, criticó a Christian Pulisic por haber celebrado su gol en la victoria sobre Jamaica (4-2) en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf con un baile al estilo de Donald Trump.

“Mi opinión personal es la siguiente: Hacer un baile que imite a Donald Trump es estúpido. ¿Por qué? Porque, ya sea el presidente de Estados Unidos o mi vecino de la calle, nunca apoyaría a alguien que creo que es racista. No lo glorificaría. No lo haría por nada del mundo”, dijo el ex jugador al Daily Mail.

El capitán del combinado de las Barras y las Estrellas abrió el marcador ante lo caribeños esta semana y lo festejó haciendo el baile que hizo famoso el recientemente electo presidente de los Estados Unidos moviendo los brazos hacia adelante y hacia atrás, un gesto que no le cayó bien a Howard.

View this post on Instagram A post shared by Daily Mail Sport (@mailsport) La polémica celebración de Christian Pulisic no pasó por debajo de la mesa y ha generado un debate en el mundo deportivo estadounidense.

Además de Christian Pulisic en los últimos días se han visto a una gran cantidad de atletas de distintos deportes y categorías celebrar con el particular baile al estilo de Trump lo que ha generado un debate en el mundo deportivo norteamericano por el tinte político que tiene el gesto.

“Pulisic está recibiendo muchas críticas. No es de sorprender, dado que la selección femenina de fútbol ha liderado la lucha por la igualdad salarial, inclusión, entre otros. Megan Rapinoe han declarado la guerra a Trump. Y ahora, la mayor estrella del USMNT está haciendo su baile”, apuntó Howard.

El ex guardameta, quien brilló en su carrera profesional en equipos como el Manchester United de la Premier League y también fue uno de los capitanes del combinado estadounidense, siguió arremetiendo contra el jugador del AC Milan y actual máxima figura del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

El momento de la celebración de Christian Pulisic después de anotar su gol que abrió el camino de la victoria de Estados Unidos sobre Jamaica. Crédito: Jeff Roberson | AP

“El futbol estadounidense debe asumir parte de la responsabilidad por esto. Sí, Pulisic no es un niño, tiene 26 años y ha sido el activo más preciado en este país durante años”, sentenció el ex jugador que participó en cuatro ediciones de la Copa del Mundo con la Selección de Estados Unidos.

Christian Pulisic está en medio de una gran temporada con el AC Milan en la Serie A donde se ha consolidado dentro del equipo titular del cuadro rossonero además vive una gran actualidad dentro del combinado norteamericano que sigue su camino en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Con la clasificación conseguida ante Jamaica esta semana el USMNT aseguró su presencia en el Final Four del torneo del que es actual campeón. En esta siguiente instancia se estarán enfrentando ante Panamá mientras que México hará lo propio contra Canadá en unas series que se jugará en marzo.

Sigue leyendo:

– Raúl Jiménez sigue marcando y se mete entre los cuatro mejores goleadores de la Selección de México

– Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección de Honduras, aseguró que el resultado ante México no fue justo

– FIFA arrancó con su venta anticipada de boletos para la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026