Ancelotti sobre salud mental de Mbappé: “Especular con eso es muy feo”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló respecto al tema que ha surgido en los últimos días sobre la salud mental de Kylian Mbappé tras unas declaraciones que se dieron desde la concentración de la Selección de Francia en las que aseguraron que el jugador pasaba por un mal momento.

“A mí no me lo parece (que tenga un problema de salud mental), porque lo veo contento, tranquilo y feliz de estar aquí. A mí no me parece que haya sufrido algo de este tipo, por lo menos no lo muestra. Especular en esto me parece demasiado feo”, comentó el técnico italiano en rueda de prensa.

“Ha tenido la oportunidad de entrenarse, se ha entrenado bien. Creo que ha mejorado su condición y que mañana, podrá mostrar toda su calidad, que es mucha”, agregó ‘Carletto’ haciendo referencia al encuentro que disputará el cuadro merengue este domingo ante el Leganés por LaLiga.

El delantero francés del Real Madrid, Kyliam Mbappe durante el entrenamiento de este sábado en la víspera del partido de LaLiga que el equipo merengue disputará frente al Leganés. Crédito: Borja Sánchez-Trillo | EFE

Días atrás el seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró que Kylian Mbappé “pasa por una situación complicada, difícil”, mientras que su compañero en Les Bleus, Ibrahima Konaté, señaló que “sí Mbappé tiene problemas psicológicos o personales, estaremos ahí para ayudarlo”, desatando polémica.

A pesar de esas declaraciones el experimentado estratega italiano del Real Madrid reiteró que el astro francés de 25 años se encuentra contento a pesar de estar atravesando una racha de sequía goleadora, algo que confía en que pueda superar lo más pronto posible.

“Hay momentos en los que el delantero no marca y se frustra un poco, pero no es el caso de Mbappé. Lo he visto motivado, feliz de entrenarse, de estar con los compañeros. La racha, antes o después, va a parar”, consideró Ancelotti quien apunta a que el galo pueda marcar este mismo domingo.

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante una sesión de entrenamiento previo al compromiso que estarán disputando este domingo en casa del Leganés por el campeonato español. Crédito: Borja Sánchez-Trillo | EFE

“Yo lo veo muy bien, convencido de que mañana (domingo) va a ser un gran partido y de que esta racha de no marcar goles va a terminar. Es solo un problema de tiempo, él tiene una calidad descomunal, antes o después la va a mostrar”, sentenció el director técnico de los blancos.

En relación al tema de la posición que ocupa ahora dentro del campo Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti también aclaró algunas dudas tomando en cuenta de la polémica que se ha generado porque en el Real Madrid utilicen al francés como un ‘9’ ante la presencia de Vinícius Júnior por la banda izquierda.

“Kylian nunca me ha pedido una posición determinada dentro del campo, él lo que me pide es poder jugar y estar en el once inicial. Vinícius y él no tienen una posición fija en el terreno, pueden cambiar de posición dependiendo de la situación de cada partido” destacó el italiano.

El Real Madrid visita este domingo al Leganés en un partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga en la que el cuadro merengue marcha en el segundo puesto de la clasificación a seis puntos del FC Barcelona y con un partido pendiente por disputar ante el Valencia.

