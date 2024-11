“Checo” Pérez molesto tras su clasificación: “No mejoramos lo suficiente”

La sensación de Sergio “Checo” Pérez es la de que no ha sido suficiente el progreso de su RB20 luego de quedarse con el puesto 16 de la clasificación de cara al Gran Premio de Las Vegas de este domingo donde el mexicano tendrá una complicada misión en la lucha por sumar puntos.

El de Guadalajara se mostró inconforme luego de no haber podido superar la Q2 de la sesión de este sábado tras la que el piloto de Red Bull reconoció que se han visto mejoras en su monoplaza pero que no han sido suficientes como para meterse de lleno en la pelea algo que le viene afectando desde abril.

“Creo que hemos progresado, sin duda, pero no lo suficiente para llegar a pelear por los primeros lugares. Los márgenes son súper pequeños y no mejoramos lo suficiente”, consideró el tapatío que sigue en medio de una mala racha de resultados en este 2024 y que todavía no ha podido revertir.

Sergio “Checo” Pérez comenzó el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas con una desafortunada actuación en las prácticas libres y ahora con una pésima clasificación. Crédito: SHAWN THEW | EFE

Para el mexicano de la escudería austríaca la mala clasificación de este sábado se debió a los problemas con el RB20 sino también a una mala estrategia del equipo de la bebida energética, una situación que también se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de la temporada de la F1.

“Creo que también salimos una o dos vueltas temprano, lo que también nos comprometió también a hacer dos vueltas de enfriamiento y los neumáticos nunca los pudimos poner en temperatura”, comentó el tapatío que el viernes había advertido que sería clave poder controlar el tema de los neumáticos.

“Me ha costado muchísimo tener agarre en las curvas lentas y frenadas, es muy complicado. Ese es el principal problema que tenemos en estos momentos, que estamos patinando muchísimo”, agregó ‘Checo’ Pérez explicando los inconvenientes con los que tuvo que lidiar durante la clasificación.

La actuación de Sergio “Checo” Pérez este sábado en la clasificación de Las Vegas contrastó una vez más con la de su compañero Max Verstappen quien saldrá desde el quinto lugar. Crédito: SHAWN THEW | EFE

Para Sergio “Checo” Pérez buena parte de la responsabilidad de esta situación se debió, de nuevo, a un fallo de la estrategia del equipo de la bebida energética que espera no repetirlos durante la carrera de este domingo en el Circuito Las Vegas Strip para intentar mejorar un poco el resultado de la qualy.

“No haber usado dos juegos nuevos de neumáticos creo que fue un error considerando el ritmo de carrera que teníamos”, aseguró el mexicano quien considera que por momentos llegaron a tener un buen ritmo más allá de lo que terminó siendo su clasificación.

“Lo que importa es que estamos fuera, mañana en ritmo de carrera somos bastante mejores, pero en una vuelta nos cuesta mucho poner el neumático en temperatura”, cerró ‘Checo’ Pérez quien tendrá prácticamente una misión imposible en intentar repetir el tercer puesto conseguido en Las Vegas en la pasada temporada.

