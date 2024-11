Jencarlos Canela destapa la razón de su separación con Gaby Espino

Luego de una década de su separación, el cantante Jencarlos Canela abrió su corazón y recordó su relación con la actriz Gaby Espino, dando su versión de la historia y la razón por la que decidieron tomar caminos separados. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

En una emotiva charla con Rodner Figueroa en su podcast “Cara a Cara con Rodner”, el intérprete de temas como “Amor quédate” y “Mi corazón insiste” expresó que su rompimiento con la venezolana luego de varios años de noviazgo y dos hijos se dio por la diferencia de etapas que se encontraban viviendo.

Sin embargo, descartó que la diferencia de edad haya generado una brecha entre ambos durante el tiempo que duró su relación: “Yo no creo que sea una cuestión de edad, te soy sincero, porque en los años que nosotros estuvimos juntos yo nunca sentí una diferencia de edad“, declaró.

“Yo creo que más que nada eran las etapas en las cuales nos encontramos porque independientemente de la edad tú te puedes encontrar en una etapa muy similar a la de otro ser humano que te puede llevar 40 años“, continuó el famoso.

No obstante, Jencarlos Canela argumentó que llegó un momento en el que cada uno tenía metas y prioridades diferentes: “En el caso de Gaby y mío realmente nunca sentí la diferencia de edad, simplemente fue que las etapas en las cuales nos encontramos empezaron a cambiar de tal manera que creó una separación“, dijo.

Bajo esta misma tesitura, el también histrión confesó que la buena convivencia entre ambos a pesar de haber dado la vuelta a la página es que ambos optaron por decirse “adiós” antes de lastimarse con acciones o palabras.

“Nunca dejamos que el hogar se volviera tóxico y mucha gente trata por hijos de intentar y de intentar y yo dije si yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo antes de yo tomar decisiones que van a destruir mi relación con la madre de mis hijos, porque esto no es una novia de unos añitos, es la madre de mis hijos“, sentenció. “Esto es una conexión de por vida, yo no puedo permitir ni me puedo dar el lujo de cometer errores en esta relación, tengo que cuidar la amistad por lo menos”.

Para concluir, Jencarlos Canela afirmó que este fue la mejor decisión que pudieron tomar: “Nosotros llevamos una relación linda, Oriana y Nicolás son niños saludables, niños maduros”, indicó.