Gaby Espino revela cómo es su relación con Jencarlos Canela tras años de separación

Gaby Espino ha demostrado en más de una ocasión que es una mujer multifacética y aunque el público la conoció a través de la pantalla chica, la vida la ha llevado a embarcarse en otro tipo de proyectos profesionales. Tal es el caso de su nueva línea de ropa con la marca Win Fitness Wear.

Ha sido justo durante la promoción de este nuevo proyecto que la también influencer se sinceró sobre su faceta como mamá. Y es que recordemos que la famosa es madre de Oriana, de 15 años; y Nicolás, de 11.

“Estoy enamorada completamente de mis hijos, como toda mamá. Todos los días me sorprenden, me enseñan algo y cada día estamos más compenetrados“, reveló en entrevista con People en Español. “Podemos compartir opiniones y conversar ya cosas más profundas que cuando estaban chiquitos. Me los estoy disfrutando al máximo”.

Esta declaración dio pie a ser cuestionada sobre la relación de amistad que mantiene con los padres de sus hijos, los actores Cristóbal Lander y Jencarlos Canela.

Sobre este último, la protagonista de “Más Sabe el Diablo” aseguró que es un padre que siempre busca estar al pendiente de sus hijos: “Tenemos una relación hermosa, somos familia. Jencarlos está muy presente en la crianza de nuestros hijos”, dice Gaby Espino.

“La verdad es bonito alcanzar ese ese punto en el que te das cuenta de que aunque no estés como pareja, sigues estando para siempre. Somos socios, somos partners para siempre porque tenemos hijos”, agregó durante la entrevista.

Con respecto a su ex esposo Cristóbal Lander, el padre de Oriana, reveló que este también tiene una cercana relación con su hija a pesar de vivir en Venezuela: “Los padres de mis hijos son importantísimos en mi vida también (…) Soy una persona afortunada. Tengo grandes amigos y una familia maravillosa”.

En cuestiones del amor, Gaby Espino indicó que actualmente se encuentra soltera pero no duda en volver a darle una oportunidad al amor: “Creo en el amor y estoy segura que voy a compartir mi vida en algún momento con un compañero, pero estoy cero apurada; estoy enfocada en mis cosas, dedicada a mí”, finalizó.

