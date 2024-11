Florentino Pérez habló sobre el Balón de Oro: “Rodri lo merecía pero no este año”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló por primera vez en torno al premio Balón de Oro 2024 que terminó ganando el mediocampista español del Manchester City, Rodri, por encima del astro brasileño del cuadro merengue, Vinícius Júnior, quien aparecía como principal favorito para ganarlo.

El mandamás del conjunto merengue, que tras saber el mismo día de la entrega del premio que Vini no sería el ganador cancelaron su viaje a París por lo que no hubo representación del equipo en el evento. Ahora, Florentino Pérez señaló que el jugador español merecía el reconocimiento sólo que no este año.

“Tiene todo nuestro cariño y el reconocimiento del Real Madrid. Sin duda, se merecía un Balón de Oro, pero no este año. Su Balón de Oro era el año pasado, cuando ganó el triplete y marcó el gol decisivo en la final de la Champions League”, dijo Pérez en la Asamblea General de Socios del Real Madrid.

Las palabras de Florentino Pérez haciendo referencia al polémico premio Balón de Oro 2024 que terminó ganando el español Rodri por encima del brasileño Vinícius Júnior.

El mandamás merengue evitó caer en la polémica del merecimiento de Vinícius Júnior del galardón y fue más allá al señalar que debía ser reconocido alguno de los futbolistas del cuadro merengue que ganaron LaLiga y la Champions la pasada temporada además de tener buenas actuaciones con sus selecciones.

“Ya fuera Vinícius, como el clamor de la afición mundial apuntaba y la encuesta elaborada por L’Equipe apuntaba, dando como ganador a Vinícius con el 41% de los votos, o nuestro capitán, Dani Carvajal, si se le diera un peso adicional por la consecución de la Eurocopa por parte de España”, apuntó.

“O incluso a Jude Bellingham, que llegó también a la final en la Copa de Europa e hizo una temporada espectacular”, agregó Florentino Pérez haciendo referencia al otro jugador del Real Madrid que apareció entre los cinco finalistas al premio al Balón de Oro 2024.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante su presentación en la Asamblea General de Socios del club merengue que se llevó a cabo este domingo. Crédito: Víctor Lerena | EFE

El presidente del Real Madrid continuó con su descarga al señalar que las votaciones para este galardón debe llevarse a cabo de una forma diferente a la que se realizó en esta oportunidad por primera vez que se organiza el premio entre la revista France Football y la UEFA.

“El Balón de Oro tiene que ser organizado de manera independiente y los votos para este premio deben estar en manos de personas de reconocido prestigio, de los seleccionadores, que todo el mundo entienda que con su voto se juegan también su reputación”, destacó el directivo blanco.

“No sabemos quiénes los han votado, de unos países que no conocemos. Por todas estas circunstancias, el Real Madrid consideró oportuno no acudir a esta edición de la gala del Balón de Oro”, cerró Florentino Pérez explicando el por qué de la decisión del equipo de no viajar a París.

