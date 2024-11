Alejandro Sanz reacciona a las comparaciones de su novia con Shakira

Aunque Alejandro Sanz está más que feliz en su relación con Candela Márquez, hay quienes aseguran que el cantante español “está enamorado” de Shakira. Cansado de los comentarios, el intérprete de “Amiga mía” respondió a las acusaciones.

Tras conocerse la relación de Sanz y Márquez, algunos usuarios en redes sociales empezaron a especular sobre el parecido entre la actriz española y la cantante colombiana, lo que interpretaron como una supuesta señal de “enamoramiento” del artista español.

Recientemente, Alejandro Sanz decidió responder a través de sus redes sociales uno de los comentarios que aseguran que “no ha superado a Shakira”.

El cantante de “Corazón partío” suele expresar con frecuencia lo mucho que ama a Candela Márquez en las publicaciones de la actriz en Instagram. Recientemente, comentó una foto de su novia en la playa para decirle lo hermosa que es.

“Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, escribió el cantante.

Sanz no fue el único en comentar la publicación de Candela. Un usuario dejó un comentario diciendo que el cantante “no ha superado a Shakira” por el parecido de la española con la colombiana.

“Sanz no supera a Shakira, y como ella no le hizo caso, se agarró a ésta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera”, escribió el usuario.

Indignado, Alejandro Sanz decidió responder el comentario del usuario. “Pobrecito… Sumérgete… pero sumérgete mucho… Más… Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar y ahí vas a entender la mierda de tu comentario”, respondió el cantante.

Tras su reacción, otros usuarios le expresaron su apoyo a Sanz y le dijeron que no hiciera caso a ese tipo de comentarios.

¿Quién es Candela Márquez, la nueva novia de Alejandro Sanz?

Candela Márquez es una actriz española de 36 años con una extensa carrera tanto en España como en México.

Con apenas 8 años, Márquez comenzó su carrera artística como actriz para spots publicitarios. A los 20 dio el gran salto a la televisión en la serie La fuga, en la que interpretó a “Luz” y donde compartió créditos con los actores María Valverde y Aitor Luna.

Más adelante, actuó en la serie televisiva Aída para la cadena Telecinco, junto a los actores Paco León y Carmen Machi.

También participó en la obra de teatro española de Nos vemos en el cielo, en la que compartió escenario con Marlène Mourreau y Francisco Florido.

En Latinoamérica saltó a la fama por su participación en la novela de Televisa Muchacha italiana viene a casarse, en la que dio vida a Aitana y compartió créditos con los actores Livia Brito, Isela Vega y José Ron.

