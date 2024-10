Alejandro Sanz comparte un conmovedor momento con su hijo Alex en el escenario

Alejandro Sanz es un papá como cualquier otro, y eso se evidenció durante una interacción que tuvo con su hijo, Alexander Sánchez, de 20 años, en la Semana de la Música Latina de Billboard.

En una emotiva sesión de preguntas y respuestas, dirigida por la periodista Leila Cobo, Sanz mostró su lado más personal y vulnerable como padre.

Cuando Alexander fue invitado al escenario para participar en el panel, Cobo admitió que la sorpresa cambiaría la dinámica de la entrevista. Con ingenio, puso a padre e hijo a prueba frente al público. “Le voy a pedir a Alejandro que nos diga cinco cosas que no sabemos de ti y a ti que nos digas cinco cosas que no sabemos de tu papá”, anunció Cobo, estableciendo el tono de la conversación.

Alejandro comenzó la dinámica de forma inesperada al compartir cinco cosas que no sabe sobre su hijo. “Yo no sé quién es tu novia, o novio, si tienes; si me quieres un poco; cuál es tu canción mía favorita; cuándo te vas a ir a vivir conmigo; y no sé cuáles son tus planes esta noche”, reveló, generando una profunda conexión con la audiencia. Este momento íntimo y poco común para Sanz, conocido por mantener su vida personal en privado, conmovió a todos los presentes.

El hijo de Sanz heredó su vena artística

Cobo, reconociendo el talento de Alex, interrumpió para animar a Sanz a compartir que su hijo también lleva la vena artística de su padre. “Alex es músico… muy buen músico. Él empezó estudiando trombón y jazz clásico […] y después comenzó a tocar guitarra y piano y empezó a componer sus propias canciones”, dijo Sanz antes de pasarle el micrófono a su hijo.

Alex, con entusiasmo, compartió su trayectoria. “Fui a un colegio en Miami para la música, que era un colegio de arte y empecé a estudiar jazz allí, y luego comencé a estudiar otra música más”, expresó. También mencionó su pasión por escribir canciones y anunció que pronto lanzaría una nueva.

El momento Alex que dejó a Sanz sin palabras

La dinámica dio un giro conmovedor cuando llegó el turno de Alex para hablar sobre su padre. “Mi papá ama el océano, es su lugar favorito en el mundo. Él es una de las personas más bondadosas del planeta. Ama la comida de mar, es su comida preferida. Después de sus shows, se toma un momento a solas para que se le baje la adrenalina, así que después de sus shows va al camerino y se relaja un rato”, compartió Alex, dejando a todos emocionados.

El cierre fue aún más emotivo cuando Alex proclamó: “Él es el mejor papá del mundo.”

Estas palabras resonaron en la sala, haciendo que el ambiente se llenara de aplausos y sonrisas, consolidando un momento inolvidable que subrayó la hermosa relación entre Alejandro Sanz y su hijo.

Sigue leyendo:

•Si Shakira y Cardi B se juntaron, acabarán con Gerard Piqué y Offset en una canción

•Shakira anda con galán detrás. Su círculo niega romance con productor argentino

•Alejandro Sanz celebra la graduación de su hija Manuela con un emotivo encuentro