El número de muertes por accidentes de automóvil pudieran llegar a 300 en Los Ángeles

José Trevizo, de 77 años de edad, se convierte en la más reciente víctima mortal de conductores que, manejan a alta velocidad en las calles de la ciudad; mientras la comunidad de Boyle Heights pide a las autoridades que instalen sistemas electrónicos de vigilancia.

Trevizo murió tras una aparatosa colisión. Su auto fue impactado hace una semana por el automóvil donde viajaban dos jóvenes de 17 y 18 años, presuntamente a más de 80 millas por hora.

“Aquí es muy común que nadie respete los límites de velocidad”, dijo María Ramírez, una activista por la paz, quien habló sobre los peligros que viven a diario y a cualquier hora los residentes de esta región de la ciudad de Los Ángeles.

Usualmente, en las calles de la urbe angelina, el límite de velocidad es de 35 millas por hora, y 25 millas por hora en áreas residenciales y cerca de las escuelas.

Conocida en Boyle Heights como “María la del Barrio”, la mujer de la tercera edad denunció que, en la esquina [de la calle Fresno y Cuarta] donde los jóvenes impactaron el carro del señor Trevizo, a ella misma la golpeó una troca hace tres años.

Número de fatalidades por año en la ciudad de LA. Crédito: Cortesía | Impremedia

“Estoy viejita, pero aguanté el golpe”, dijo María Ramírez, quien, además, aboga para que las autoridades pongan un alto a la toma ilegal de calles y carreras clandestinas.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, Trevizo se dirigía hacia el oeste por la Calle Cuatro y giraba a la izquierda en dirección sur de la calle Fresno, cuando el otro auto, que iba en dirección este por la Cuarta, chocó con su auto.

En un vídeo de seguridad se puede ver cómo el Mercedes-Benz golpea por el costado al auto Honda de Trevizo.

En el lugar donde ocurrió la tragedia, vecinos del lugar han depositado floreros con claveles y rosas, además de veladoras.

Justamente en la intersección de las calles Cuatro y Fresno, todavía permanece el parachoques de uno de los automóviles involucrado en el choque.

“El señor se dirigía a su casa, después de jugar baraja y comprar donas en un establecimiento de Boyle Heights, lugar donde se reunía todos los días con sus amigos”, dijo la tía de Anthony, el nieto de José Trevizo, quien pidió no ser identificada.

José Trevizo, víctima de un accidente de tráfico en Boyle Heights. Crédito: Gofundme | Cortesía

“Cuando vi el video del choque, parecía como de película”.

Su nieta Vanessa Trevizo abrió una cuenta en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral de José Francisco Trevizo.

Mireya Flores, una mujer nacida en Salvatierra, Guanajuato, que ha vivido por más de 40 años en el barrio donde ocurrió el encontronazo de los vehículos, manifestó que, aunque no son muy repetidos los accidentes fatales, “en esta calle (Cuatro) los automovilistas no respetan a nadie y manejan como locos”.

“Me acuerdo de un señor que chocó en 1990, en esta esquina de la calle Cuatro y Fresno”, dijo la señora Flores. “El carro explotó en llamas y la persona que iba manejando murió carbonizada. Ni siquiera alcanzaron a llegar los bomberos”.

No son estadísticas…, son víctimas mortales

De acuerdo con un reporte reciente de Jon Regardie de Crowwtown, la ciudad de Los Ángeles está en camino de registrar más de 300 muertes relacionadas con vehículos por tercer año consecutivo.

Aunque el número de muertes en accidentes de tránsito en los primeros nueve meses de 2024 disminuyó ligeramente con respecto al mismo período de 2023, la situación en las calles y carreteras sigue siendo muy peligrosa.

Del 1 de enero al 1 de septiembre se registraron 228 muertes relacionadas con vehículos, de acuerdo con datos de la División de Tráfico del Departamento de Policía de Los Ángeles. Esto supone 14 muertes menos que en el mismo período de 2023.

Sin embargo, al final de 2023, la ciudad acaparó la atención nacional porque las 345 fatalidades del año superaron las 327 en la ciudad, incluidas las muertes relacionadas con las pandillas.

Y, si bien el recuento actual prácticamente no ha cambiado desde 2022, representa un aumento del 29.6% con respecto a los primeros nueve meses de 2019.

Educación y concientización de una madre

Lili Trujillo-Puckett fundadora y directora ejecutiva de la organización Street Racing Kills, dijo que la velocidad de más de 80 millas por hora de un conductor irresponsable fue lo que le quitó la vida a su hija Valentina, el 7 de diciembre de 2013.

Valentina, de 16 años, falleció luego de que un joven que estaba participando en una carrera callejera se estrelló mientras la llevaba a casa.

“Desde entonces no he parado, tratando de crear educación y concientización para que la gente sepa que hay que tener ese respeto al conducir”, explica Trujillo-Puckett, quien agrego que Ve flores por todas partes en los monumentos conmemorativos.

“Los vemos todos los días, así que no necesitamos una señal que nos diga: Oye, conduce sobrio. Ponte el cinturón de seguridad. No envíes mensajes de texto mientras conduces. No aceleres”.

La madre de Valentina subrayó que, cada vez que se ven las flores en las calles, se sabe que alguien murió.

“¿Alguien sabe qué hay detrás del monumento? Sólo las víctimas saben: detrás del memorial hay luto y dolor; el tener que acudir a los tribunales y regresar a casa donde hay una habitación vacía o teniendo que planificar un funeral”, expresó.

Comentó que, es posible que alguien pudiera ir a la cárcel, acudir a los tribunales y pasar el resto de su vida en prisión, una vida totalmente diferente a la que solían tener.

“Pero también hay víctimas que acaban de perder a un hermano, una hermana o una hija como yo”, expresa. “Tenemos que salvar sus caminos. Juntos podemos lograrlo. Cuando ponemos las manos en el volante, podemos marcar la diferencia”.

Heridos…, muertos y responsables que huyen

El 16 de noviembre de este año, alrededor de las 9:00 p.m. el conductor de un vehículo que estuvo involucrado en una colisión de tráfico se dio a la fuga y dejó a un hombre de 71 años con heridas graves.

El 18 de noviembre, un choque sobre el bulevar Ventura, en Encino, un vehículo Nissan Altima atropelló al anciano, quien sufrió lesiones graves. Una cámara de vigilancia captó el atropellamiento.

El 5 de noviembre, una mujer fue golpeada por un vehículo que la mató, después que había chocado con otro carro en la esquina de la calle 87 y la Avenida Central, en el sur centro de Los Ángeles.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:05 a.m. La víctima solamente fue descrita como una mujer.

Cualquier persona que tenga información sobre cualquiera de los accidentes puede comunicarse con la detective Karla Carrillo de la División de Tráfico Sur al (323) 421-2500. Durante el horario fuera de negocios o los fines de semana, las llamadas deben dirigirse al 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247). Cualquier persona que desee permanecer en el anonimato debe llamar a L.A. Regional Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS (800-222-8477).

Mientras tanto, la División de Tráfico del Valle del Departamento de Policía de Los Ángeles está solicitando la asistencia del público para localizar al conductor que se dio a la fuga.

El 27 de octubre, aproximadamente a las 9:55 p.m., un vehículo -hasta ahora desconocido- atropelló y mató a Oscar Guardado, de 42 años, quien manejaba su bicicleta por la Avenida Normandie, cerca de la intersección con la calle 23.

Cualquier información relacionada con el accidente fatal puede proporcionarse de forma anónima a través de www.lacrimestoppers.org en la División Sur de Tráfico del LAPD o llamando al sargento Gabriel Nily, al 323-421-2500.

Recompensas

El 15 de abril de 2015, el Concejo Municipal enmendó el Código Administrativo de Los Ángeles y creó un Fondo Fiduciario del Programa de Recompensas por Atropello y Fuga.

“Hay una recompensa [de hasta $50,000] disponible para los miembros de la comunidad que proporcionen información que conduzca a la identificación, aprehensión y condena o resolución del delincuente a través de un compromiso civil”, declaró David Cuellar, portavoz del LAPD, a La Opinión.

Para los conductores, el oficial Cuellar recordó que, si se ven involucrados en una colisión, deben detenerse tan pronto como sea seguro hacerlo, notificar a los servicios de emergencia y permanecer en el lugar para identificarse. También recuerda a los motociclistas que obedezcan las normas de circulación y conduzcan a una velocidad segura.