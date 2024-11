Héctor Herrera confiesa arrepentirse del escupitajo al árbitro

El mediocampista mexicano Héctor Herrera reconoció que se siente arrepentido por haber protagonizado el vergonzoso episodio del escupitajo en el que fue su último partido como jugador del Houston Dynamo en la Major League Soccer.

En una reciente entrevista con FOX Sports México el experimentado jugador que finalizó su contrato con el cuadro de Houston tras su eliminación en los playoffs de la MLS se sinceró sobre el polémico momento ocurrido en el encuentro ante el Seattle Sounders.

“El único error del que me arrepiento es mi último partido, mi acción que tuve es la única cosa de la que me arrepiento de mi carrera, porque siempre he sido muy correcto, buen compañero, siempre he controlado mis impulsos en momentos en que tengo que tener cabeza fría y en este no”, apuntó.

Héctor Herrera, capitán del Houston Dynamo, perdió la cabeza en un momento del encuentro ante el cuadro de Seattle al haber sido amonestado por el árbitro principal Armando Villarreal quien tras darse la vuelta recibió un escupitajo hacia sus piernas de parte del futbolista que resultó expulsado.

“Después de tanto meditarlo, de estar ya tranquilo, de hablarlo con mi familia, es algo de lo que me arrepiento y en su momento lo dije, pedí disculpas a mis compañeros, a la afición, al árbitro”, recordó el mexicano quien un día después de lo sucedido publicó un mensaje en sus redes sociales.

Héctor Herrera, de 34 años, agregó que espera que toda esta situación le sirva en un futuro como una experiencia más en su exitosa carrera en la que entre otras cosas llegó a disputar hasta tres Mundiales con la Selección de México.

El momento en el que Héctor Herrera termina escupiendo hacia las piernas del árbitro principal Armando Villarreal durante el encuentro entre Houston Dynamo y Seattle Sounders. Crédito: Michael Wyke | AP

“Creo que todos somos seres humanos y nos llega a pasar en un momento. Creo que me va a servir muchísimo y voy a aprender mucho de esta lección”, prosiguió el mediocampista durante su entrevista en el programa ‘La Última Palabra’.

Ofertas para seguir con su carrera

Si bien Héctor Herrera actualmente se encuentra sin equipo después de no renovar su contrato con el Houston Dynamo el mediocampista mexicano aseguró que no tiene prisa para definir su futuro y que cuenta con varias opciones sobre la mesa tanto de la Liga MX, la MLS y el fútbol de Arabia Saudita.

“Gracias a dios tengo muchas propuestas tanto de México como de la MLS, Arabia Saudita y otros lados. Creo que estoy en un punto de mi carrera en el que puedo elegir en dónde ir a jugar y la verdad que estoy muy tranquilo con eso”, aclaró el experimentado mediocampista.

Entre los equipos del fútbol mexicano que han sonado como posibles destinos para Héctor Herrera aparecen los Tigres de la UANL y las Chivas de Guadalajara, entre otros.

