Lamine Yamal no estará con el FC Barcelona en la Champions League

El FC Barcelona sigue sin poder contar con Lamine Yamal quien no estará con el cuadro catalán en el encuentro de esta semana por la Champions League ante el Brest francés según reveló el entrenador culé, Hansi Flick, quien adelantó cuándo podría volver el joven delantero español.

El atacante de apenas 17 años, que no juega con el FC Barcelona desde el pasado 6 de noviembre precisamente en un partido de la Champions ante el Estrella Roja de Belgrado (5-2) todavía no está recuperado por completo de las molestias físicas pero podría llegar a tiempo para el fin de semana.

“Espero que este sea el último partido que se pierda, quizá el sábado podría ser ya una opción de banquillo. Pero tenemos que esperar, ya veremos”, comentó el entrenador alemán en relación a la situación de Lamine Yamal que sigue sin entrenarse con el cuadro catalán.

View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) A pesar de su corta edad Lamine Yamal se ha convertido en una pieza clave dentro del funcionamiento del FC Barcelona del técnico alemán Hansi Flick.

La joven estrella azulgrana que presenta molestias en el tobillo derecho se espera que pueda estar para el duelo contra Las Palmas en el campeonato español en donde el líder de la clasificación viene de ceder increíblemente un empate ante el Celta de Vigo (2-2) al recibir dos goles en la recta final del encuentro.

Enfocados en los tres puntos

Para Hansi Flick no hay otra opción que no sea sumar los tres puntos en su partido de este martes ante el Brest por la Champions League para no sólo seguir con su gran ritmo a nivel europeo sino que también le permita sacudirse el resultado del fin de semana ante el Celta de Vigo por LaLiga.

“Para nosotros es muy importante controlar la pelota y también rematar nuestras acciones ofensivas. Es muy importante para nosotros poder sumar los 3 puntos. El Brest lo está haciendo muy bien, tienen muchos puntos y están en un buen punto”, destacó el alemán sobre el rival de turno.

Los jugadores del FC Barcelona durante un entrenamiento previo al compromiso de este martes por la Champions League ante el Brest de Francia. Crédito: Enric Fontcuberta | EFE

“Nuestro objetivo evidentemente es ganarles. No sabemos qué pasará y es muy importante ganar y sumar 3 puntos en casa. Si ganamos al Brest estaremos en una buena situación pero todavía quedarán muchos partidos y puntos por jugar”, agregó el estratega del cuadro catalán.

Después de haberse disputado las primeras cuatro fechas de la renovada edición de la Champions League el FC Barcelona marcha en el sexto puesto de la clasificación producto de tres victorias y un empate para un total de nueve puntos, uno menos que su rival de turno.

El Brest ha sido una de las grandes sorpresas de esta temporada a nivel europeo al sumar tres triunfos y un empate lo que lo posiciona en el cuarto lugar de la competición con serias opciones de estar en la siguiente instancia del certamen.

