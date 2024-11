MVP desmiente rumores de que Tyson vs. Paul fue un montaje

La promotora Most Valuable Promotions desmintió los rumores de que la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul haya sido un montaje como muchos están especulando tras la fácil victoria del youtuber.

En el comunicado, publicado en redes sociales, se explica que tanto Tyson como Paul dieron lo mejor de sí con el objetivo de ganar la pelea y no hubo ninguna restricción contractual que impidiera que ambos boxeadores pudieran utilizar todo su arsenal.

“Luego de la amplia circulación de afirmaciones incorrectas y sin fundamento que socavan la integridad del evento Paul vs. Tyson, Most Valuable Promotions (MVP) desea dejar las cosas claras con respecto a los acuerdos contractuales y la naturaleza de la pelea. En los Estados Unidos de América, manipular un combate de boxeo profesional es un delito federal. Paul vs. Tyson fue un combate profesional autorizado por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés). (…) Cualquier acuerdo en contrario violaría las reglas de boxeo del TDLR”, indicó.

“En el deporte es común hablar basura y especular, y los deportistas y promotores deben tolerar comentarios, chistes y opiniones sin sentido. Pero sugerir algo que no sea un esfuerzo total por parte de estos peleadores no solo es ingenuo, sino un insulto al trabajo que dedican a su oficio y al deporte en sí. Es aún más ilógico y absurdo que MVP, en el debut de una esperanzadora asociación a largo plazo con el mayor transmisor del mundo (una organización que hizo su primera incursión en los deportes profesionales en vivo con Paul vs. Tyson) siquiera considere una violación tan perversa de las reglas de la competencia”, concluyó.

En la pelea del youtuber contra la leyenda del boxeo -que fue vista por 108 millones de espectadores en todo el mundo- quedó claro que los años no pasan en vano. Tyson empezó muy bien el combate, pero poco a poco se fue apagando y el youtuber tomó el control. Al final, ‘El Gallo’ se llevó el triunfo por decisión unánime.

La falta de acción por parte de Iron Mike y también la compasión de Paul al no querer noquear al excampeón hizo que surgieran rumores de que el duelo fue solo un montaje para ganar millones y por ello MVP salió en defensa de los boxeadores.

Además, la sensación de pena que muchos sintieron al ver el duelo fue motivo de críticas para Jake Paul porque exhibió a un Mike Tyson envejecido después de 19 años de haberse retirado. Esto también generó que otros boxeadores como Artur Beterbiev, Julio César Chávez Jr., Daniel Dubois y Ryan García quisieran vengarlo.

Mike Tyson comenzó bien, pero la edad le pesó contra Jake Paul. Crédito: Julio Cortez | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Mike Tyson, de 58 años, fue campeón de peso pesado y es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Iron Mike se retiró en 2005 y regresó en 2024 dejando marca de 50 victorias (44 por la vía del nocaut) y 7 derrotas.

