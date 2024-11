Oficina de inspección cuestiona revisión de migrantes en aeropuertos

Una polémica se ha desatado entre autoridades estadounidenses, debido a la revisión de migrantes — particularmente indocumentados— en vuelos domésticos, ya que un reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional considera que los controles son insuficientes.

Según el informe sobre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), las peticiones de identificaciones a extranjeros en vuelos interestatales son insuficientes para mantener a los inmigrantes “de alto riesgo” fuera de los vuelos nacionales.

El reporte indica la revisión de varias agencias migratorias, como la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), de la que depende la Patrulla Fronteriza, así como la oficina de servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“La CBP, el ICE y la TSA han desarrollado e implementado políticas y procedimientos para examinar a los no ciudadanos”, reconoce el informe. “Los funcionarios de inmigración de la CBP y el ICE que entrevistamos reconocieron los riesgos de permitir que los no ciudadanos sin identificación ingresen al país, pero ni la CBP ni el ICE realizaron una evaluación de riesgos integral para estos no ciudadanos para evaluar el nivel de riesgo que presentan estas personas y desarrollar las medidas de mitigación correspondientes”.

El informe está parcialmente sellado, por lo que no es posible determinar cuáles son los hallazgos que afectan a la seguridad nacional, pero sugiere aumentar las revisiones a inmigrantes.

“Si la CBP y el ICE continúan permitiendo que los no ciudadanos (cuyas identidades los oficiales de inmigración no pueden confirmar) ingresen al país, pueden aumentar inadvertidamente los riesgos para la seguridad nacional“, se agrega en las conclusiones del documento revelado a finales de septiembre.

Sin embargo, el DHS respondió al reporte, argumentando que hay suficientes revisiones para no-ciudadanos en vuelos domésticos.

“[Al DHS le] preocupa que el análisis y las conclusiones de la OIG en este borrador del informe contengan declaraciones inexactas, carezcan de un contexto importante y sean potencialmente engañosos para los lectores del informe sobre el esfuerzo del Departamento para verificar la identidad de los no ciudadanos que buscan ingresar a los Estados Unidos y controlar a los no ciudadanos que vuelan dentro del país”, indica.

Durante las campañas de las elecciones generales, los republicanos afirmaron que el DHS había permitido el ingreso al país de miles de extranjeros que podían representar un riesgo para la seguridad nacional, incluidos al menos 250 migrantes en listas de vigilancia terrorista, de los cuales al menos 99 fueron liberados en el país, según un reporte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, actualmente liderado por los republicanos.

En TikTok, Facebook y otras redes sociales hay reportes de que TSA ha aumentado la revisión de migrantes, tras la promesa del presidente electo Donald Trump de deportaciones masivas, pero el DHS recuerda que ninguna persona puede abordar un vuelo sin haber mostrado una identificación válida.

TSA revisa a cualquier inmigrante

En su respuesta a la Oficina del Inspector, el DHS indica que continuará con las revisiones de los no-ciudadanos en vuelos domésticos.

“Antes de permitir que los no ciudadanos sin identificación [de los EE.UU.] aborden vuelos nacionales, la TSA les exige que se sometan a una investigación y un control adicionales”, indica la agencia.

El DHS busca evitar que personas que representen un riesgo para la seguridad del país aborden los vuelos, pero reconoce también que no puede detener a todas a quienes se considere “sospechosas”, debido a falta de recursos, dice el reporte.

“Debido al proceso de CBP y ICE para inspeccionar y liberar a los no ciudadanos, los métodos de la TSA para detectar a las personas que representan una amenaza no necesariamente evitarían que estas personas abordaran vuelos”, se expone.

El DHS, sin embargo, dijo que los agentes de TSA solicitan a todos los viajeros presentar un documento de identificación, antes de poder abordar un vuelo, política que continuará, incluso con actualizaciones periódicas.

“La TSA realiza procedimientos de verificación de identidad para asegurarse que el nivel apropiado de revisión es consistente con el riesgo. La mayoría de los pasajeros presentan una forma aceptable para establecer su identidad”, se indica.

A partir de mayo de 2025, la TSA recordó que comenzará con la exigencia del REAL ID, una identificación mejorada, distinta a la licencia de conducir regular. Un REAL ID puede ser también un pasaporte o una Green Card.

