Black Friday en Amazon: el mejor accesorio para cuidar a tu perro baja de $99 a $45

Desde este lunes inició una de las semanas más esperada por los consumidores estadounidenses ya que a medida que se acerca el día del Black Friday muchas cadenas minoristas están adelantando sus ofertas como en el caso de Amazon que renovó no solo su inventario, sino que además tiene artículos y productos en su stock por menos del 50%.

Tal es el caso de la cámara para perros de la marca Furbo 360 grados que anteriormente costaba $99 dólares y ahora tiene un precio de $45 dólares. Este producto ya ha recibido más de 28,000 calificaciones de cinco estrellas.

Y es que dentro de sus características además de proporcionar una visión 360, los dueños de mascotas podrán enviar notas de voz rápida cuando están fuera de casa, así como también programar un sistema de recompensa que reparte golosinas.

Algunos compradores ya han dejado sus comentarios en la plataforma de Amazon indicando que “una de las mejores partes es la función de lanzamiento de golosinas. Mi perro se divierte mucho con él y lo mantiene entretenido cuando no estoy en casa. Me siento mucho más conectado con mi perro y me da tranquilidad saber que puedo controlarlo en cualquier momento“, agregó el comprador.

Con un ahorro de $54 dólares los dueños de mascotas podrán usar este sistema para guardar historial de videos de sus mascotas, hacer alertas de emergencia o alertas de comportamiento. “Un artículo imprescindible para los dueños de perros. No podrían vivir sin él”, se resalta en algunas reseñas.

Para usar la cámara se deberá descargar la aplicación Furbo y pagar una suscripción mensual de $5.38 dólares. “Me encanta poder ver cómo está mi perro mientras estoy en el trabajo o fuera durante el día. La calidad del video es excelente, incluso de noche, y la lente gran angular de 160 grados me permite ver toda la habitación. La función de audio bidireccional es increíble: puedo hablar con mi perro e incluso calmarlo si se siente ansioso”, menciona un usuario en Amazon.

