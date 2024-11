Cómo eliminar los malos olores de tu coche

Ya sea que se trate de moho o del resultado de un derrame, te explicamos cómo solucionarlo y evitar que vuelva a suceder

By Keith Barry

“Lamento decirte esto, Keith, pero tu coche apesta”. Las palabras de mi amigo confirmaron mis sospechas: sí, la camioneta de segunda mano que acababa de comprar tenía un historial vehicular impecable y todos sus registros de servicio, pero también tenía un problema grave de mal olor. Para empeorar más las cosas, tenía que llevar a otras tres personas a un evento esa misma semana.

Si alguna vez estuviste en una situación similar, tapándote la nariz debido al olor de tu propio vehículo mientras pensabas en el episodio de “El coche apestoso” de “Seinfeld”, en el que el BMW de Jerry inexplicablemente olía “más allá del olor corporal”, tenemos buenas noticias para ti: ese hedor podría no ser tu culpa. Incluso si lo es, puedes solucionarlo. Te diremos cómo.

Los mecánicos de Consumer Reports, los mismos que mantienen nuestra flotilla de vehículos de prueba relucientes y funcionando sin problemas, nos dieron consejos que puedes usar para tus autos, incluso si los ratones hicieron su hogar debajo del capó o si dejaste el techo corredizo abierto antes de una tormenta. También nos pusimos en contacto con operadores de lavado de autos, fabricantes de productos de limpieza y diseñadores de interiores de automóviles para averiguar cómo se combaten los malos olores.

A continuación, todo lo que debes hacer.

En esos rincones y recovecos para las tazas y el cambio de marchas se pueden acumular migajas y derrames que empiezan a oler mal con el tiempo.

Photo: Nissan

¿Por qué huele tan mal tu coche?

Antes de llegar a CR, el técnico principal de automóviles, Mike Crossen, trabajaba en concesionarios de autos donde se encontraba con muchos olores desagradables en los coches de los clientes. El culpable era a menudo algo obvio: comida derramada, ropa de deporte sucia o humo de cigarrillo. Para evitar esos olores hay una solución muy fácil: mantener el coche limpio.

“Una simple limpieza regular ayuda mucho a no dejar que las cosas malolientes se acumulen en el coche”, dice. Tira los restos de comida o la basura antes de que apesten el coche y limpia o aspira la suciedad que hayas dejado lo antes posible.

Sin embargo, algunos olores son más difíciles de detectar y requieren más esfuerzo para diagnosticarlos. “Las fugas de agua, los desagües del aire acondicionado obstruidos, no cambiar el filtro de aire de la cabina, todo esto puede provocar olores desagradables”, dice Crossen. Pero solucionar esos problemas requiere más esfuerzo. Por eso recomienda utilizar el proceso de eliminación para encontrar de dónde proviene el olor.

Cómo limpiar a profundidad las alfombras y superficies de tu coche

Busca papas fritas o cereales viejos debajo de los asientos. Revisa los portavasos para ver si hay café derramado. Quita las alfombrillas y lávalas con champú en un lugar de lavado de autos a mano o en casa usando una solución de agua y detergente (más información a continuación).

Mientras las alfombrillas están afuera, es hora de aspirar bien las alfombras. Antes de aspirar, espolvoréalas con bicarbonato de sodio y déjalas reposar. Asegúrate de que la alfombra esté seca, o el bicarbonato de sodio se apelmazará.

Una vez que hayas terminado, deja una lata de café abierta dentro del coche durante la noche, un truco que aprendimos de un dueño de un lugar de lavado de autos. Además de tener un aroma agradable, los granos de café actúan como desodorante.

Incluso si usas una funda para el asiento, tus amigos peludos pueden dejar olores.

Photo: Subaru

¿Qué productos de limpieza son seguros para el coche?

Para limpiar las superficies interiores, Crossen y otros expertos recomiendan limpiadores diseñados específicamente para coches, pero algunos limpiadores domésticos también funcionan. Cuando entrevistamos a Jeff Stout de Yanfeng, el mayor proveedor mundial de piezas para el interior de los automóviles, dijo que el alcohol isopropílico es un método seguro para matar los gérmenes de las superficies interiores de un coche. De hecho, es lo que Yanfeng utiliza en sus propias fábricas. “Lo utilizamos para limpiar manchas o cualquier tipo de detalle de último momento antes de enviar el producto final”, nos dijo.

Pero no utilices cloro ni peróxido de hidrógeno, porque es probable que dañen la tapicería de tu coche. Del mismo modo, los limpiadores a base de amoníaco pueden dañar los revestimientos antirreflejos y antihuellas de las pantallas táctiles de los autos. Un simple jabón Ivory y agua funcionarán en el cuero, según Dara Ward, portavoz del proveedor de cuero para automóviles Katzkin. No frotes demasiado fuerte, porque puedes desgastar el acabado protector del cuero.

En cuanto a los paños de limpieza, recomendamos utilizar toallas de microfibra limpias, ya que no rayan las superficies delicadas ni dejan pelusa. Algo que es especialmente cierto en muchos vehículos nuevos, que tienen molduras interiores de plástico negro brillante que se rayan con mucha facilidad.

El sistema de calefacción o aire acondicionado de tu automóvil puede ser responsable de algunos olores persistentes.

Photo: Toyota

¿Por qué tu coche huele a calcetines sudados?

Si el aire que sale de las rejillas de ventilación de tu coche huele como el vestidor de una preparatoria, es probable que el problema esté relacionado con el sistema de climatización. “Lo que probablemente estés oliendo es la condensación que sale del evaporador del interior del sistema de calefacción y refrigeración”, dice Jake Fisher, director principal de pruebas de automóviles de Consumer Reports. “Básicamente, el agua se acumula en esa zona y, si permanece allí durante mucho tiempo, crea el olor a humedad”.

Puedes solucionar el problema tú mismo con un desinfectante para aire acondicionado que puedes comprar en internet o en una ferretería o tienda de repuestos para automóviles, o con un aerosol como Lysol. Primero, enciende el ventilador interior del auto en la configuración más baja y abre las ventanas. Luego, rocía el desinfectante en las rejillas de entrada del aire acondicionado, que se encuentran en la base del lado exterior del parabrisas, cerca de donde se ubican los limpiaparabrisas. Para obtener más detalles, lee nuestra guía completa para arreglar un aire acondicionado con moho.

Mientras tanto, cambia el filtro de aire de la cabina. Este filtro mantiene el aire del interior del coche libre de alérgenos y contaminantes y, por lo general, se accede a él a través de la guantera. Algunos son fáciles de alcanzar, otros no. Los concesionarios suelen cobrar mucho más que el costo del filtro en sí, por lo que es una buena idea hacerlo tú mismo si puedes. Las instrucciones suelen encontrarse en el manual del propietario del vehículo. John Ibbotson, jefe de mecánicos de CR, dice que los videos con las instrucciones en YouTube también pueden ser útiles.

¿Funcionan las “bombas de olor”?

Es posible que hayas oído hablar de las “bombas de olor”, también conocidas como nebulizadores. Estos aerosoles rocían automáticamente un aroma mientras el vehículo está desocupado. Después de unas horas, el olor desaparece, o al menos eso es lo que dice la publicidad.

Crossen advierte que muchos de estos productos simplemente enmascaran un olor con otro, lo que puede resultar molesto o irritante para algunas personas. Aconseja buscar productos que incluyan dióxido de cloro como ingrediente, como este, disponible en línea, porque el químico puede realmente eliminar los olores.

¿Qué pasa con las máquinas de ozono?

¿Aún huele mal? En la mayoría de los casos, dice Crossen, la limpieza casera está bien. Pero si ese olor no desaparece, puede ser el momento de contactar a un limpiador de autos o incluso a un mecánico.

Un limpiador profesional puede tener herramientas especiales que superarían lo que tú puedes hacer en casa. Por ejemplo, un generador de ozono emite gas ozono que destruye los olores y que puede impregnar cada rincón del interior de tu automóvil, incluso aquellos a los que no puedes llegar con un paño, pero podría ser peligroso para tu salud si no lo usas correctamente. “Las máquinas de ozono funcionan muy bien para eliminar los olores persistentes”, dice Crossen, que las prefiere a las bombas de olor. Si decides utilizar una máquina de ozono tú mismo, como esta de Alpine Air, asegúrate de leer las instrucciones porque inhalar gas ozono puede dañar los pulmones y agravar los problemas respiratorios. Nunca utilices una máquina de ozono en un espacio donde haya personas o mascotas.

Si tu automóvil tiene un olor a moho y humedad, podría deberse a un desagüe obstruido, ya sea del aire acondicionado o del techo solar. Primero, debes comprobar si hay hojas o residuos que estén obstruyendo los desagües del techo solar, que puedes encontrar abriendo el techo solar y mirándolo desde arriba. Los desagües generalmente se encuentran en las esquinas de la junta de goma negra que rodea la abertura. Ten cuidado porque dañar la junta podría causar fugas. Los mecánicos de CR recomiendan tener cuidado con los tutoriales en línea que te indican que uses aire comprimido para limpiar un desagüe del techo solar; eso podría causar daños. Si es tu aire acondicionado, incluso puedes escuchar ruidos de chapoteo al girar. En cualquier caso, un mecánico de confianza debería poder ayudarte.

Los techos corredizos tienen desagües que pueden obstruirse. Si no los limpias, puede generarse un olor desagradable.

Photo: GMC

Sobre ratones y moho

En ocasiones, nuestros coches de prueba desarrollan el olor característico de un roedor en descomposición. Esto se debe a que a los ratones y otras criaturas les gusta hacer sus hogares en el interior de los coches, especialmente si no se utilizan con frecuencia. Puedes leer nuestros consejos sobre cómo evitar que esto suceda, pero si es demasiado tarde, tu coche podría necesitar una limpieza a fondo. Si un auto está realmente infestado hasta el punto de que es necesario sustituir los componentes interiores, tu aseguradora podría incluso considerarlo una pérdida total.

Lo mismo ocurre si el interior de tu coche se mojó mucho, ya sea por un desagüe obstruido o por olvidarte de cerrar el techo corredizo o las ventanas durante una tormenta. Reparar los daños causados ​​por el agua a menudo requiere herramientas y habilidades que van más allá de las que la mayoría de las personas tienen en sus propios garajes, y no hacer el trabajo correctamente podría tener graves consecuencias.

“Los problemas de agua, moho o roedores pueden causar problemas de salud y deben abordarse como corresponde”, dice Crossen. “Es posible que sea necesario quitar o reemplazar los paneles interiores y, si hay acumulación de moho, es necesario limpiarlo con limpiadores específicos que actúen contra el moho”.

En la mayoría de los autos, aquí es donde se rocía el limpiador de aire acondicionado.

Photo: Buick

¿Qué pasa si tu coche huele a pescado?

Si percibes un olor dulce o a pescado en las rejillas de ventilación, podría ser una señal de que el núcleo de la calefacción de tu coche está en mal estado. Esos olores pueden deberse a una fuga de refrigerante y es una señal de que debes solucionar el problema de inmediato. De lo contrario, tu auto puede perder el refrigerante fundamental que evita que el motor se sobrecaliente. Incluso podría provocar daños en el motor.

Una limpieza a fondo para una camioneta con mal olor

Resultó que mi camioneta mohosa tenía un desagüe del techo corredizo obstruido. El filtro de aire de la cabina estaba sucio y, por supuesto, encontré pelos del perro del dueño anterior debajo de las alfombrillas.

La solución fue bastante fácil: hice que un mecánico limpiara el drenaje del aire acondicionado la siguiente vez que el auto fue revisado, luego le di un buen lavado con champú a la alfombra y cambié el filtro de aire de la cabina yo mismo. ¿Costo total? Menos de $100. Y logré que oliera limpio y fresco antes de que alguien más se diera cuenta.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.