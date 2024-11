Conoce la casa que Carolina Sandoval malvende en medio de su proceso de divorcio

El pasado mes de junio la presentadora venezolana Carolina ‘La Venenosa’ Sandoval, de 51 años, lanzó a la venta la hermosa casa de Miami Dade que compró en junio del 2022.

El lanzamiento del inmueble al mercado puso en la mira a la panelista de ‘¡Siéntese Quién Pueda!’, pues no faltaron los que aseguraron que se se estaba deshaciendo de ella por una supuesta crisis en su matrimonio con Nick Hernández, sin embargo, ella en todo momento negó de forma categórica los rumores.

También se dijo que estaba buscando deshacerse de su hogar por no contar con los recursos económicos suficientes para mantenerlo, lo cual también fue desmentido por ella.

Durante 9 años hemos vivido de todo, hemos pasado tanto juntos. Uno empieza a vender una casa y ya le están armando un divorcio y una crisis financiera. ¿Entonces toda la gente que está vendiendo una casa es por problemas financieros? ¡No! Nosotros estamos en una reestructuración de nuestras empresas. Vienen nuevos proyectos. No tenemos intención de ahora mismo comprar una propiedad. No me importa que se estén burlando. No me estoy separando, para nada, todo lo contrario. Lo que viene son puras cosas buenas”, se sinceró en su momento.

A pesar de la seguridad que presumía cada vez que hablaba de la supuesta crisis en su matrimonio, el lunes 25 de noviembre se dio a conocer que Nick Hernández ingresó la demanda de divorcio el 18 de noviembre, una noticia que a ella la tomó por sorpresa, pues se enteró de ella mientras estaba de vacaciones en Madrid en compañía de su madre y de Amalia Victoria, su hija menor.

La casa que lanzó a la venta la compró en casi $1.3 millones dólares y ahora la está ofreciendo en $1.6 millones de dólares. Su incremento de precio se debía a la inflación, así como a algunas de las mejoras que le realizó durante su breve estancia en el lugar.

Pese a esos factores, la expareja se vio obligada a cambiar el precio de su morada una y otra vez ante la falta de interesados. Desde septiembre del presente año ya se promociona en $1.35 millones de dólares, es decir, casi la cifra que ellos pagaron.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos sitios especializados en la venta de bienes raíces, su aún residencia fue construida en 1973 y cuenta con una extensión de 3,318 pies cuadrados.

Cuenta con cuatro dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, cuarto de lavado, garaje para dos vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 0.36 acres, goza de terraza, de extensas áreas verdes, de piscina estilo resort con su respectiva zona de spa, área de juegos infantiles, jardín budista, entre otras amenidades.

Para ver imágenes de la casa que lanzaron a la venta, da clic aquí.

