Fallece la madre de Erik Rubín: Así reaccionó Andrea Legarreta

El cantante mexicano Erik Rubín se encuentra de luto por el fallecimiento de su madre, Myra Milanszenko, a sus 73 años de edad, el pasado 25 de noviembre, así lo confirmó por medio de un sentido mensaje que colocó desde sus redes sociales.

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana. Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto”, es el mensaje con el que el ex Timbiriche acompañó un par de fotografías de momentos especiales junto a su madre.

Como era de esperarse, las muestras de cariño por parte de familiares y amigos del medio artístico no se hicieron esperar bajo su post, destacando famosos como: Alessandra Rosaldo, Federica Quijano, María León, Yahir, entre otros.

Sin embargo, hubo una dedicatoria que destacó del resto ante los ojos del público. Se trató de aquella compartida por la ex pareja de Erik Rubín, Andrea Legarreta, quien también tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo “adiós”.

De acuerdo con la conductora del programa “Hoy”, esta despedida es una de las más difíciles, pues se trata de alguien a quien a la par de ser su suegra, consideró como una segunda madre.

“Celebro la vida de la MARAVILLOSA Y ÚNICA Myra… Le agradezco tanto amor y haber sido la amorosa y divertida abuela de Mía y Nina… Tantos momentos inolvidables a su lado“, escribió la mexicana desde sus redes sociales.

“Gracias por ser la abuela cómplice, amorosa, generosa y divertida de mis niñas… Gracias por siempre hacerme sentir tu amor… Me duele el corazón“, dijo para culminar su mensaje.

¿De qué murió Myra Milanszenko, mamá de Erik Rubín?

De acuerdo con lo dicho hace algunas semanas por la ex esposa del cantautor en la alfombra de la obra de teatro “Jesucristo Superestrella” , la hospitalización de Milanszenko se dio por la cirugía de pulmón que le practicaron tras serle detectado “un tumor muy grande”.

A pesar de que en ese momento se reportó que la recuperación de la madre de Erik Rubín avanzaba favorablemente, lamentablemente perdió la vida un mes después de la intervención quirúrgica.

“Fuimos el martes a verla, a apapacharla, a echarle porras, sabiendo que era una cirugía de altísimo riesgo se lo dijeron los doctores a Erik y lo único que hizo fue hacernos carcajear, es una mujer de alma muy libre”, complementó en su momento.