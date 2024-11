Gobernador de Sinaloa admitió reuniones de autoridades con criminales y luego se retractó

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha estado en medio de la polémica desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, pues se dijo que el funcionario estaría involucrado en la aparente traición de la que fue objeto el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Muchas son las voces que vinculan a Rocha Moya con el crimen organizado, y las recientes declaraciones del gobernador avivaron más el fuego, pues durante un evento público reconoció que han existido encuentros entre grupos criminales y autoridades estatales para, según él, garantizar la seguridad en el estado.

“Ha habido encuentros entre los grupos criminales, directamente con la autoridad”, expuso el mandatario estatal en declaraciones a medios.

Sin embargo, los “encuentros” a los que se refería Rocha Moya serían en realidad confrontaciones armadas, tal como él mismo lo aclaró más tarde en una entrevista para el programa radiofónico de Joaquín López Dóriga.

“Tajantemente niego cualquier encuentro de autoridad alguna, de ninguno de los tres niveles de gobierno con los delincuentes, en todo caso, son confrontaciones, hasta ahorita lo que hace el gobierno es enfrentar la violencia, y la enfrenta con los operativos de gobierno contra los grupos civiles armados, o grupos de delincuentes”, dijo.

Aprovechando esa entrevista, el mandatario estatal negó haber acudido a una reunión en Culiacán donde supuestamente se fraguó el secuestro del Mayo Zambada y se cometió el crimen de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Ni enterado, ni invitado por ninguna vía, no fui convocado a este encuentro que se dio el 25 de julio, no existe ningún papel, llamada, comunicado, de que alguien me haya invitado a esa reunión, no supe de ella y mucho menos asistí”, comentó.

Esta declaración se da luego de que el propio narcotraficante dijo en agosto que el día de su captura tenía previsto reunirse con Rocha Moya, con Joaquín Guzmán López y con Héctor Cuén, diputado electo asesinado ese día.

Lo cierto es que, tras la captura de “El Mayo” la violencia en Sinaloa se ha intensificado, principalmente en la ciudad de Culiacán, donde las facciones de Los Chapitos y La Mayiza pelean por el control del territorio.

