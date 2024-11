Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de noviembre de 2024

PISCIS

Problemas de infidelidad, mentirás y terceras personas en cuestión se visualizan en caso de tener una relación. Te sentirás algo solo o sola en estos días y en caso de no tener pareja desearás ya algo estable, tu humor muchas veces no te ayuda, no sabes ni lo que quieres en tu vida, arregla tus problemas del pasado antes de iniciar cualquier relación. Es momento que te dejes de tonterías, ya no cometas los mismos errores y déjate de fregaderas, algunas veces caes una y otra vez con el mismo o la misma tontería que te juega el dedo en el hocico, para el alto a esa situación y comienza a preocuparte por ti. Perdida de objetos en puerta. Ten cuidado con nuevos amores pues hay una persona que se te acercará con cara de mosca muerta, pero al poco tiempo enseñará el cobre. En los dineros vienen cosas positivas pues te llegará un dinero extra que te debían o de un pago por servicios. Posibilidades de cambio de artículo electrónico o compra. Una amistad regresa pues se fue sin motivo alguno, ponle las cartas sobre la mesa y si le gusta adelante, sino que se vaya a la fregada. Amores nuevos se aproximan y llegarán por una red social o mediante una amistad. Ten cuidado pues podrías caer en una situación muy perra con una persona que es muy importante para ti, algunas veces cambias de parecer demasiado rápido, aprende a respetar tus decisiones desde el inicio. Posibilidades de que te em-piernes con conocido o conocida en esta semana.

ACUARIO

Ten cuidado con una amistad que anda muy pegada a ti, quiere sacar cierta información para dañarte. Si tienes una relación, necesitas no ser tan posesivo o posesiva pues podrían hartar a tu pareja. Cuídate de hacer negocios por debajo del agua, podrías sufrir pérdidas económicas. En el momento en que sientas necesidad de mandar todo a la tiznada detente y piensa un momento en lo que buscas, quieres y necesitas, no tomes decisiones apresuradas. Es momento que pienses lo que vas a hacer pues podrías cometer errores de los cuales te vas a arrepentir, hay una persona que tiene friegos de interés hacia tu persona; pon mucha atención pues quizás sea lo que necesitas y buscas par tu vida. Podrías subir de peso en las próximas semanas le has entrado duro a las de harina y a los refrescos, cuida más tu alimentación, recuerda que eres de lenta digestión y metabolismo. Cuida tu carácter no caigas en provocaciones con tu pareja en caso de tener pues podrías decir cosas de las cuales te arrepentirás. Una situación algo complicada se presenta, tiene que ver con problemas que no resolviste de tu pasado. Amistad de pondrá bien burra en una fiesta, podría decir cosas tuyas y quemarte bien gacho. Cuídate de la monotonía con tu pareja pues podrían entrar en una etapa en la cual se van a aburrir de ustedes mismos. Un proyecto de ventas se visualiza y la llegada de familiares del extranjero o amistades que tienes rato de no ver.

CAPRICORNIO

Cuidado con vicios, ponte bien abusado o abusada pues podrías caer en tentaciones las cuales te van a ocasionar muchos problemas. Déjate de fregaderas y preocúpate por tu vida antes que se la lleve la tostada. Cuídate mucho de traiciones por parte de amistades o de compañeros de trabajo. Cambios en estado de ánimo, vas a andar bien bipolar en estos días. Podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue, pon los pies en la tierra, sino quiso seguir ni pex la vida sigue, no mendigues cariño, ni amor, ni atención porque no quiso seguir en tu camino. Un proyecto se va a cancelar debido a tu falta de tiempo, interés y empeño. Una amistad podría reclamarte por descuidos o andar hablando de más. Podrías tener problemas con tu carácter pues te cae de la fregada que las personas no hagan las cosas bien, eres muy perfeccionista en unas cosas, pero en lo que respecta a tu vida se te olvida dicha perfección. Tu buen sentido de humor, tus cambios y tu insistencia en el cumplimiento de tus metas y sueños son lo que te identifica de las demás personas, eres un ser tranquilo lleno de alegría que sueles ser el mejor o la mejor amiga, pero cuando sobrepasan las líneas de tu paciencia sueles transformarte en un ser sin piedad quien busca venganza y siempre logra hacer pagar las traiciones.

SAGITARIO

Oportunidades de madurar en pocos días pues te caerá el veinte de friegos de cosas que han sucedido. Una amistad sufrirá una decepción amorosa y necesitará un chorro tu ayuda. Problemas de insomnio que tendrán nombre y apellido en estos días. No culpes a nadie de lo que sucede, oportunidades has tenido, pero te has atontado un friego. Si tienes una relación, podrías empezar a sufrir atracción por otra persona. Es posible que te busque una persona de tu pasado para tratar de solucionar o arreglar un asunto. Cambia tu forma de pensar y se más positivo. Ya no te dejes caer por nadie, aprende de cada uno de los golpes que has recibido y afronta lo que viene, sueles deprimirte mucho por no poder arreglar situaciones que te traen vuelto loco o loca. Semana muy bendecida, vienen buenas oportunidades en muchos aspectos, necesitas ser un poco más liberal y lanzarte por esa persona que te gusta y mueve tu mundo, ya no pierdas más tu tiempo, si es parta ti no dudará en aceptarte, sino lo hace al menos no seguirás alimentando esperanzas e ilusiones que ni al caso. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con compra-venta pues podrías cometer un error. Cambios en cuestiones de actitud, pues estarás algo positivo o positiva con un proyecto que has traído en mente desde hace tiempo.

ESCORPION

Podría presentarse una gran oportunidad para un negocio. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con compra y venta pues podrías cometer un error y tener pérdidas económicas. Tu carácter tan fuerte podría meterte en problemas, sueles tener la lengua muy floja y no te callas nada, tienes el poder de decir lo que crees y sientes pues no tienes pelos en la boca. Amores a distancia se fortalecen y una situación complicada surgirá con una amistad debido a chismes y malentendidos. Si tienes pareja los celos podrían ocasionar una discusión, la relación está en una etapa de monotonía muy fuerte, cambien su forma de convivir pues podría dañar la relación las mismas costumbres. Estas hasta la madre de gente que te ha traicionado, no te detengas por ellos y que eso no te quite las ganas de ser feliz y volver a intentar algo nuevo. Movimientos en muchos aspectos de tu vida pues podrías andar bien algo bipolar y con cambios en tus decisiones. Te decepcionarás de una persona que significa mucho para ti. Podrías ser víctima de una broma pesada. Cuídate de persona de piel morena, no tiene buenas intenciones. No te pongas triste si algo no sale como esperas, no permitas que tu pareja te manipule a su imagen y semejanza, recuerda que eres libre tengas o no una relación, si esa persona extingue tus sueños y ganas de crecer estas en el lugar incorrecto.

LIBRA

El amor a distancia no es lo tuyo, recuerda que cuando hay interés en ambas partes no hay distancia que los separe. Si sientes necesidad de buscar a quien se fue por su cuenta voltea a ver a tu alrededor y te darás cuenta de que existen mejores opciones. Déjate de tantas tonterías y ponte atender tu ingrata vida que se la está llevando la fregada por estar pensando en cosas que no te dejan nada de provecho. Amor de una noche se podría presentar en próximas fechas. Cambios importantes, una persona cercana te irá con chismes sobre una amistad, no te metas en problemas ni hagas caso, recuerda que si juzgas serás juzgado. Posibilidad de cambio de trabajo o mejorar en la cuestión económica. Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza. Recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días. En la medida que des recibirás, sin embargo, en tu paso encontrarás gente tonta que no vale madres y podría hacerte la vida de cuadritos o de plano solo obtener algo sin darte nada. Si tienes ya una relación no seas tan aprensivo o aprensiva con tu pareja, algunas veces caes en celos que ni al caso que solo te dejan ver como una persona toxica. Un viaje comenzará a planearse.

VIRGO

A medida que pasen los días entenderás el porqué de muchas cosas de las cuales aún no le hayas razón. Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen con promesas. Ten cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está dañando mucho, cambien la rutina. Tu pasado es algo que te acompañará siempre, te cuesta mucho olvidar a personas con las que viviste momentos interesantes. Sueles ser muy entregado o entregada y el problema es que esperas recibir lo mismo, haces bien sin embargo lo haces con la persona equivocada. Ten cuidado con caídas, infecciones y dolores musculares. Amistad termina una relación. No abras el pasado y cierra cualquier puerta que te conduzca a la misma situación de antes. Evento o fiesta con amistades o familia se aproxima. Si tienes pareja aprende a mostrar lo que sientes antes que sea tarde. Ten cuidado con un proyecto que tienes en mente, no lo cuentes, podrían salartelo. No te compliques la existencia por un amor que ni te masca, mejor desecha eso y comienza a buscar en nuevos horizontes, persona de piel blanca podría comenzar a sentir atracción por ti, es amistad de un amigo o amiga cercana.

LEO

Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Ten cuidado con la manera en que te expresas de familiares pues podrías cometer una indiscreción. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Es momento que pongas un alto a esas personas que solo te buscan por interés o por conseguir algo a cambio, te rodea mucha envidia y muchas personas que tienes a tu alrededor daña tus proyectos y planes con malas vibras y envidias. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas. Recordarás viejos amores, deja de hacer comparaciones que no vienen ni al caso. Cuida tu economía pues podrías entrar en una etapa algo complicada. Si tienes una relación es momento de ir por más, no se queden viviendo en la monotonía o de lo contrario pasará a convertirse en mera costumbre. Es momento que pongas los pies en la tierra, si esa persona no pone de su parte estas en el lugar equivocado. Aprende a ser un poco más orgulloso y no perder tu dignidad por alguien que no lo merece.

CÁNCER

Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades. Una persona de tu círculo de amigos siente cierta atracción por ti, pero es meramente sexual así que ponte buzo o buza. Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades. En la medida que aprendas a entender que el amor es una decisión sabrás darte cuenta de que nadie es indispensable y que todos somos reemplazables. Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera y le huevoneas y al final no haces ni madre. Ten cuidado con pagos y trámites podrías quedar mal. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Te has puesto más alerta y no confías a la primera en las personas. Que no paguen justos por pecadores, si la persona con la que sales se esfuerza en que la relación se dé y funcione pon de tu parte para que así sea, tu conducta arrogante algunas ocasiones deja mucho que desear.

GÉMINIS

Aparatos estarán propensos en desbaratarse. Una persona de tu pasado te recuerda mucho y ha intentado y pensado en comunicarse contigo. Hay muchas posibilidades de encamarte con amistad, ten cuidado pues podrías terminar enamorándote de la persona equivocada. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus amistades pues podrías cometer una indiscreción y meterte en problemas, recuerda que no tienes pelos en la lengua y sueles ser muy directo o directa en tus comentarios y manera de expresar lo que no te gusta. En el trabajo vas a mejorar mucho pues un aumento o llegada de dinero extra te va a hacer el día. Ya basta de tanta fregadera y media, aprende amarte un chorro y no esperar nada de las demás personas. Si tienes pareja se visualiza una discusión debido a tercera persona y falta de tiempo en una de las partes. Cuida mucho la cuestión que tiene que ver con trámites y pagos de servicios, podrías meterte en unos problemas. En los dineros andarás tronándote los dedos y eso se debe a que lo poco o mucho que ganas te lo gastas en cosas que no necesitas. Tu corazón se ha vuelto algo frío y te cuesta mucho creer en las personas y no es para menos con los golpes y traiciones que has recibido anteriormente.

TAURO

En los dineros hay una leve mejoría, pon mucha atención al negocio que traes en mente, ya no lo pienses tanto y decídete, te va a ir muy bien. Podrían surgir problemas con persona de tu pasado, no te compliques la existencia ni te mestas en esas situaciones que ya no te pertenecen. Cambia tu forma de actuar y de vestir, un cambio de look podría activar tu lado seductor. Amistad del pasado regresará, vienen reencuentros. Si tienes una relación ten cuidado con ofertar la caricia de más pues hay posibilidades de embarazo, cuídate mucho. Un nuevo amor podría tocar tus puertas en próximas fechas, ten mucho cuidado pues es una persona que ya tiene una relación y un compromiso, no te metas en esos problemas, recuerda que el karma podría hacerte ver tu suerte más pronto de lo que imaginas. Extrañarás un chorro a familiares que viven lejos. Amor prohibido podría aparecer en los próximos días, recuerda que para resultados distintos se requieren cosas distintas. No temas al amor, quizás no sea lo que has esperado, no seas tan exigente con el físico y menos si tú no eres un modelo de revista. Cuida tu parte emocional, cuando te deprimes sueles colgarte un friego y cometer muchos errores, vida solo tienes una gózala y disfrútala con quien te venga en gana, si tienes ya una relación aprende a respetar a tu pareja y ser sincero siempre.

ARIES

No confíes en una persona que llegara a ti en próximos días, sus intenciones no serán buenas. Aprende a controlar tu orgullo pues podrías perder una amistad debido a ese problemita que te cargas. Inicias un ciclo nuevo lleno de nuevas metas y proyectos, empezarás a sanar heridas del pasado y comprenderás que lo mejor fue mandar todo a la fregada. Amores nuevos aparecerán, pero serás más exigente en todo. Si tienes una relación ten cuidado con amistades de tu pareja, le andan metiendo un friego de chismes sobre ti. Posibilidades de iniciar proyecto que tiene que ver con ventas, te irá genial. Inbox, mensaje de texto o llamada te va a alegrar tu día. Cuídate tus apariencias haz descuidado un chorro esa parte, ya ponte las pilas. Una verdad dolorosa saldrá a la luz en estas fechas, descubarás la verdadera cara de una amistad y te va a decepcionar. En los dineros ten cuidado pues se ven algunas perdidas. No pienses tanto en el futuro, aprende a gozar tu presente como debe de ser. Algunas ocasiones caes en los mismos errores de siempre, recuerda que se vale caer y tropezar, pero jamás encariñarse con la piedra.