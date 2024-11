¿Por qué CBS no transmitirá este año el desfile del Día de Acción de Gracias?

Aunque no es la emisora oficial para el evento (NBC lo es), la cadena CBS no incluyó este año en su programación el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, por lo que no va a transmitirlo el 28 de noviembre.

Tradicionalmente, CBS ha presentado números pregrabados de Broadway durante toda la transmisión del desfile. Sin embargo, este año será una sorpresiva excepción. En los últimos años había incluido presentaciones de A Beautiful Noise, Aladdin, Chicago, Moulin Rouge, Six y más.

Pero lo más llamativo del caso es que la cadena televisiva no ha ofrecido una razón específica sobre la decisión de no sumarse al desfile de Macy’s.

El evento arriba a su edición número 98, que abre oficialmente la temporada de festividades, dando paso luego a la Nochebuena y Año Nuevo. Como es habitual, la transmisión principal estará a cargo de NBC.

Se espera que unos 3.5 millones de espectadores, incluyendo turistas, congestionen las calles de la Ciudad de Nueva York, sumado a los otros 50 millones de televidentes que seguramente estarán pegados a sus pantallas.

Más que una atracción, el desfile de Acción de Gracias de Macy’s es una tradición familiar para los neoyorquinos, tanto como el pavo y el puré de patatas para la cena.

Qué ofrecerá el desfile de Acción de Gracias de Macy’s

Para esta nueva edición, el espectáculo contará con:

17 globos gigantes

15 globos históricos y de novedades

27 carrozas temáticas

Más de 700 payasos

11 bandas musicales

10 grupos de actuación

Además, habrá cantantes de la talla de Jennifer Hudson, Kylie Minogue, Billy Porter, Loud Luxury, Bishop Briggs, Chlöe, Dan + Shay, Idina Menzel, T-Pain, Rachel Platten, Lea Salonga, The Temptations, y el colombiano Sebastián Yatra, entre otros.

También se presentarán musicales de Broadway, como Death Becomes Her, Hell’s Kitchen, y The Outsiders, junto con Radio City Rockettes. Todo esto enmarcado en la llegada de Santa Claus, otra de las figuras más emblemáticas del desfile.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) mantendrá un dispositivo de seguridad en favor de todos los espectadores, pero es conveniente que también tomes tus precauciones, incluyendo un posible puesto de estacionamiento y llegar lo más temprano que puedas.

Lee más sobre el Día de Acción de Gracias de Macy’s