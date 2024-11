Seguridad Social: las personas que no recibirán un pago este 27 de noviembre

El próximo 27 de noviembre de 2024, un día antes del Día de Acción de Gracias, es una fecha clave para muchos beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Por estar un día antes del Día de Acción de Gracias, es probable que muchas personas requieran de ese dinero para hacer sus compras y pasarla tranquilo en familia. Sin embargo, no todos recibirán su pago ese día. Aquí te diremos las razones de esta cuestión.

Si eres un trabajador recién jubilado o simplemente no sabes cuándo se paga el Seguro Social, debes saber que la Administración del Seguro Social (SSA) no sigue una fecha única para todos los beneficiarios. Existen diferentes grupos, y cada uno tiene asignadas fechas de pago específicas, según el momento en que comenzaron a recibir sus beneficios. Esto determina quiénes recibirán un pago este miércoles 27 de noviembre, antes del Thanksgiving Day, y quiénes no.

El pago del 27 de noviembre está destinado exclusivamente al grupo de beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el 21 y el 31 de cada mes. A este grupo, popularmente se le conoce como “Grupo 4”, y es el último que recibe su pago del Seguro Social de noviembre.

Los beneficiarios que pertenecen a los “Grupos 1, 2 y 3” no verán su pago el 27 de noviembre. Y aunque esto puede desilusionar a más de uno, la realidad, es que las personas pertenecientes a estos grupos ya debieron recibir su pago de noviembre en días y semanas anteriores.

Si no tienes claro a qué Grupo del Seguro Social perteneces, aquí un pequeño recordatorio:

Grupo 1 : son los jubilados que comenzaron a recibir sus beneficios antes de 1997 . Estos beneficiarios reciben su pago el día 3 de cada mes y su próximo depósito está programado para la primera semana de diciembre.

: son los jubilados que . Estos beneficiarios reciben su pago el día 3 de cada mes y su próximo depósito está programado para la primera semana de diciembre. Grupo 2 : a partir de este grupo, se incluyen a todos aquellos jubilados que empezaron a recibir beneficios del Seguro Social después de mayo de 1997 y se distribuyen por su fecha de cumpleaños. En este sentido, este grupo cubre a las personas cuyo cumpleaños es entre el 1 y el 10 de cada mes . Este grupo tampoco recibirá el pago el 27 de noviembre, ya que se les debió depositar el 13 de noviembre.

: a partir de este grupo, se incluyen a todos aquellos jubilados que empezaron a recibir beneficios del Seguro Social después de mayo de 1997 y se distribuyen por su fecha de cumpleaños. En este sentido, . Este grupo tampoco recibirá el pago el 27 de noviembre, ya que se les debió depositar el 13 de noviembre. Grupo 3: está compuesto por los jubilados cuyo cumpleaños se encuentra entre el 11 y el 20 de cada mes. El pago de noviembre para este grupo de personas debió haberse realizado el tercer miércoles de noviembre, el día 20.

Por muy decepcionante que parezca, los beneficiarios de los Grupos 1, 2 y 3 no recibirán dinero este 27 de noviembre. Sabemos que este dinero puede ser primordial para cumplir con las fechas de compras del Día de Acción de Gracias y Black Friday, sin embargo, para llegar a estos días con dinero, debieron haberse administrado lo mejor posible para aprovechar las ofertas.

De hecho, más allá de esta fuerte temporada de compras, estas personas deben administrar mejor su dinero, porque sus próximos pagos estarán programados hasta diciembre. Esto significa que todavía les quedan semanas para recibir su dinero del Seguro Social.

Sin embargo, de manera extraordinaria, es posible que algunas personas puedan aprovechar las ofertas de Black Friday, ya que el 29 de noviembre algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán dinero. Hablamos del pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), mismo que suele estar programado el día 1 de cada mes.

Entonces, ¿por qué se adelanta? Porque el 1 de diciembre cae en domingo y la SSA establece que cuando la fecha de pago de alguno de los beneficios que envía cae en día feriado o fin de semana, se adelanta a la fecha hábil anterior. En este caso, el pago de SSI de diciembre se entregará el viernes 29 de noviembre, en pleno Black Friday.

Para no pasar por este tipo de decepciones y esperar dinero que no te corresponde, es importante que estés atento al calendario de pago del Seguro Social. De hecho, la SSA ya dio a conocer el calendario de pagos de 2025. Toma nota y márcalas en tu agenda para que no te tome desprevenido.

