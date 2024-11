“Va a haber deportaciones”, advierte abogado al ofrecer consejos a indocumentados ante plan de Trump

El presidente electo Donald Trump avanza con la planeación de las deportaciones masivas con el nombramiento de Tom Homan como “zar de la frontera”, además de adelantar la implementación de una emergencia nacional para utilizar los recursos del ejército.

Homan ha indicado que se podría deportar a familias completas para evitar la separación de familias, en el caso de aquellas con niños nacidos en los Estados Unidos.

Los detalles de cómo será la estrategia de deportaciones no han sido revelados, pero en la campaña, el ahora vicepresidente electo J.D. Vance dijo que también las personas con protecciones, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), serían expulsadas del país.

En una entrevista con este diario, el abogado Eduardo Herrera, cofundador de Brigante Law Group Inc., una firma de abogados que opera en México y California, explica los alcances que podría tener la estrategia del presidente electo Trump, quien asume el cargo el 20 de enero de 2025.

Durante las campañas electorales hubo varias promesas de parte de los republicanos sobre asuntos migratorios. En términos generales, ¿como resumiría, digamos, esos lineamientos que ellos estarían implementando?

Lo que he escuchado mucho de mis clientes es las deportaciones masivas. Pero lo que les quiero decir a nuestra comunidad es que no es la primera vez que el presidente Trump ha hecho unas promesas enormes y no ha cumplido. ¿Por ejemplo, qué sucedió con el muro? Nunca lo acabó y México nunca pagó para por el muro […], pero de todos modos, es algo muy preocupante. Segundo, el hecho de que Homan va a ser el zar [para] asegurarse que la frontera esté segura, es muy preocupante para nuestra comunidad, porque va a tener la luz verde de implementar todas las políticas, […] él fue la persona que inició con las separaciones de las familias. […] Está causando mucho temor en nuestras comunidades, pero no es la primera vez que nos hemos enfrentado con estos obstáculos. Durante los ocho años de la Presidencia del presidente Barack Obama hubo más deportaciones que en cualquier presidencia en la historia de nuestro país y aquí todavía seguimos.

Muchos latinos están, digamos, señalando que no van a ocurrir esas deportaciones, que solamente es miedo que se está metiendo a la población. ¿Es esta visión realista o es, digamos, apartada de una realidad?

No es realista […] van a haber deportaciones. Los republicanos tienen la Casa de Representantes, el Senado. El presidente Trump ha nombrado a su gabinete personas que lo van a apoyar con estas políticas. Adicionalmente siente que él tiene el permiso del país, porque ganó el voto popular. Así es que de que van a haber deportaciones van a ver.

J.D Vance el vicepresidente [electo] dijo en una entrevista en un podcast que le preguntaron simplemente y cuál es el plan verdaderamente para deportar a los 25 millones. Pues la verdad, este no vamos a poder cumplir con los 25 millones de deportaciones en cuatro años, pero es como comiendo un sándwich de Subway, te lo comes una mordida a la vez. Nos vamos a enfocar primero en las personas que tienen convicciones criminales, que tienen deportaciones [previas], personas que son un riesgo a la comunidad estadounidense y, ya que acabemos con todos ellos, después nos vamos a enfocar en otras prioridades.

La realidad es que los oficiales de ICE tienen una cuota de cuántas detenciones tienen que tener cada día y si desafortunadamente van a detener al inmigrante con una convicción de tráfico de droga y también encuentran al primo que tiene un récord limpio, desafortunadamente van a llevarse al primo junto con la persona que estaban buscando. […] El Gobierno no tiene los recursos para deportar a toda la comunidad sin documentación en los Estados Unidos.

La Administración Biden implementó un amplió un sistema de monitoreo de inmigrantes, es decir, no son personas que tienen un estatus legal en los Estados Unidos. Algunos les pusieron, pues los llamados estos GPS, pero a muchos otros los integraron a través de un sistema de SMARTLink, que es un sistema con teléfono inteligentes, para que pues pudieran estar en comunicación constante y reportar exactamente dónde están. ICE en este momento podría acceder a esa base de datos directamente y acudir a estas personas y poder deportarlas. Luego tenemos aquellos que fueron beneficiados con el llamado ‘parole’ humanitario, que, si no se salen del país porque ya no hay una ampliación, pues están en el sistema también, y podrían ser un elemento de seguimiento de si se fueron o no realmente del país. Esto facilitaría, de algún modo, las acciones de las agencias migratorias.

Cien por ciento que sí, Jesús, inmigración tiene el derecho de utilizar esa información como ellos quieran, ¿verdad? […] ICE tiene varios departamentos, el ERO, ellos son la policía. Ellos son los que van a detener a las personas que están presentes en el país sin documentación. Y el presidente Trump en una entrevista dijo que él quiere empezar con […] personas que entraron bajo el programa de CBP One. […] Vamos a ver si verdaderamente se van a enfocar en personas con un récord criminal o personas que son un peligro la comunidad estadounidense o si van a detener a quien puedan ubicar.

Un consejo que le ha dado a muchos de mis clientes […] es que, mira, saben dónde vives actualmente. Es muy posible que vayan a la dirección que pusiste en tus SMARTLink, en tu aplicación de CBP One, pero si te van a buscar a esa dirección y no te encuentran, […] dudo que van a hacer una investigación profunda para ubicarte, al menos de que tengas un récord criminal. […] Así es que si no ubican donde inmigración piensa que vives, pues mejor, es una manera en que se puede proteger la comunidad.

¿Cuáles son cuáles son los principales consejos para una persona que podría estar en riesgo de un proceso de deportación?, porque hay diferentes pasos que tendría que enfrentar, por ello se tiene que planear.

Es muy importante que nuestros miembros de la comunidad entiendan de que el Gobierno no puede nomás detenerte y deportarte de los Estados Unidos sin tu permiso. Todos tenemos el derecho de presentarnos enfrente de un juez. Podemos aplicar para el asilo político, cancelación de deportación o ‘cancelation of remove’ enfrente de un juez de inmigración; se puede meter un trámite para la residencia, pero lo que muchas veces los agentes de ICE hacen es que presionan a la gente que firme su propia salida voluntaria, que no peleen el caso, les dicen cosas, por ejemplo, puedes pelear tu caso, pero no sé cuánto tiempo vas a estar detenido en un centro de detención, puede ser seis días, puede ser seis meses y la gente se asusta, así es que deben de pelear su caso.

Adicionalmente, si son detenidos tienen el derecho de pedir lo que se llama una audiencia para que los suelten bajo este una fianza. […] y deben de hacerlo. Voy a este tip, Jesús es que deben de tener una persona responsable, que es el punto de contacto. Normalmente te van a dar nomás una oportunidad para la llamada [y esa persona] debe de ser, por ejemplo, tal vez un hijo mayor que es estadounidense, o esposo o esposa, o un hermano, alguien que se pueda comunicar con un abogado para ver si los podemos sacar de detención.

Número dos, no se esperen para que migración los detengan. Deben de tener una consulta profunda con un abogado competente que se dedica a casos de inmigración. […] Es importante que sepan si tienen una opción viable y también si no tiene ninguna opción viable […]. Mucha gente, Jesús va a tener miedo de meter una aplicación porque van a decir no, Trump lo va a rechazar o va a ser muy difícil que me lo aprueben y tal vez sí, es verdad, pero muchos de estos procesos van a tardar más de tres años y el presidente Trump nada más tiene cuatro años más.

Hay ciertos beneficios de inmigración, como ciertas visas humanitarias que automáticamente bajo la política de inmigración te da un amparo o protección contra la deportación, como la visa T, la visa VAWA y la visa U. Donald Trump puede venir y cambiar esta política, eso sí, lo entiendo, pero de todos modos, es mejor que ya tengan un trámite en proceso.

Ahora existe el riesgo, que las personas que sean detenidas y que presenten un proceso ante un tribunal y no hay una decisión inmediata, no tenga ni siquiera el derecho de una audiencia para obtener una fianza. ¿Qué mensaje se les manda a las personas con esto?

Sí van a tener el derecho de presentarse en frente de un juez para pedir su fianza. Hay ciertas excepciones bajo el código de inmigración o la INA […] si tienes ciertas convicciones criminales o ciertas violaciones del código de inmigración, no tienes ningún derecho de pedir una fianza.

El abogado Eduardo Herrera es cofundador de Brigante Law Group Inc. Crédito: Impremedia

¿Cuánto más o menos tendría que estar ahorrando una familia que tiene un inmigrante indocumentado?

Excelente pregunta Jesús y mis respuestas, basado en mi experiencia trabajando en el centro de detención de Tacoma, Washington, […] tuve un cliente con un récord limpio. No tenía antecedentes penales, nomás la una entrada y ahí el juez le dio puso una fianza de $25,000 dólares y he tenido clientes que han tenido varios DUI (sanciones por manejar bajo influencia de alcohol) les dan una fianza de cinco a $7,000 dólares. […] El promedio que yo he visto es $7,500 dólares.

Si la gente no tiene ese dinero, ¿debe pedir prestado, una fianza a un banco?

[Hay compañías] que te va a dar un préstamo, pero la tasa o el interés va a ser muy, muy alto y en realidad no le conviene a la comunidad. Entonces yo diría, si tienen la habilidad de hacerlo, intenten de ahorrar entre siete a $10,000 dólares, nada más para la fianza.

Eso implicaría, obviamente, tener gastos adicionales de representación legal, transportación, mantenimiento de la familia, etcétera. Es decir, el impacto económico en las familias puede ser mayor, ¿verdad?

Cien por ciento que sí, la mayoría de los abogados que yo conozco no te van a pedir que pagues todo el caso. Van a permitir que hagas pagos. [Las personas deben considerar] los gastos de mantener el hogar y no sé cuál otras responsabilidades tengan, tal vez tienen hipotecas que tienen que pagar en casa o tienen un hijo o hija en la universidad. Así es que sería una muy buena idea que ahorren lo más que puedan. Al fin del día, si no lo necesitan, perfecto. Ya tienen su cuenta de ahorros y lo pueden invertir como quieran.

Ahora es importante aquí que los inmigrantes, pues se acerquen a abogados calificados, registrados en las barras de abogados. ¿Qué consejo les ofrece a los inmigrantes para encontrar a un abogado con esas calificaciones, que se pueda verificar?

Por ejemplo, yo tengo mi licencia en Oregón, mi socio lo tiene en California, tenemos abogados que lo tienen en Texas y en Nuevo México, no importa, podemos tomar casos de todos los 50 Estados de los Estados Unidos. Pero cuando estén hablando con un abogado pídanles por su número de su licencia, cualquier abogado respetable te lo va a dar. Yo no tengo nada que ocultar, así es que yo con mucho gusto se los doy a mis clientes y hasta los ponemos en nuestras redes sociales. Eso si un abogado dice que es abogado y no te quiere dar su número de licencia, debes de buscar esta es información abierta al público. Literalmente puedes meterte en Google, al Orange State bar o barra del Estado de Oregón. Eduardo Herrera y ahí va a aparecer mi perfil.

Desde el triunfo de Trump y ante amenazas de deportaciones masivas, ¿han aumentado los mensajes sobre asesoría legal?

Donald Trump ha hecho varias promesas, porque ni siquiera hemos hablado de que quiere eliminar el programa de DACA. […] Así es que la cantidad o el volumen de llamadas que hemos recibido y mensajes han aumentado. Han aumentado porque la gente quiere por fin arreglar, quiere una solución permanente para su estatus migratorio.

