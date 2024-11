Carolina Sandoval: Su esposo pide la custodia de su hija Amalia Victoria

La conductora venezolana Carolina Sandoval, conocida como “La Venenosa”, está enfrentando un capítulo inesperado en su vida personal y su hija, Amalia Victoria, está en el medio.

Sandoval, en un acto de total franqueza, abordó el tema en el programa “Siéntese Quien Pueda” de Univisión durante una entrevista realizada en Madrid. Su esposo, quien recientemente interpuso una demanda de divorcio contra la conductora, también ha solicitado legalmente la custodia de la hija menor de la pareja, Amalia Victoria.

Qué pasará con la custodia de Amalia Victoria

En sus declaraciones, la presentadora expresó una postura reflexiva y calmada: “No voy a pelear la custodia de Amalia Victoria, ella es de Dios. El señor nos puso esa belleza en la vida, y Nick siempre será el papá de Amalia Victoria”. Estas palabras dan a entender que ha tomado la decisión de no emprender una lucha legal prolongada, priorizando el bienestar de su hija en medio de esta situación complicada.

Carolina, quien es la principal fuente de ingresos en su hogar, también habló abiertamente sobre las posibles implicaciones financieras que esta demanda podría tener en su vida. “Al ser yo misma mi empresa y la proveedora del hogar, entiendo que mi futuro exesposo podría buscar algún tipo de compensación económica”, señaló durante la entrevista.

Uno de los aspectos más destacados de la conversación fue la forma en que Sandoval abordó el impacto de los problemas económicos en su matrimonio. Admitió que estas dificultades, que en su mayoría atribuyó a su pareja, fueron en gran parte reveladas al público a través de los medios de comunicación, sorprendiendo incluso a ella misma. Este factor, según sus propias palabras, debilitó la relación hasta llevarla al punto de ruptura.

El gesto de María Celeste Arrarás

La conductora también agradeció el apoyo de María Celeste Arrarás, a quien considera una guía en este momento. “Cada punto y cada letra que dije ayer frente a las cámaras para ‘Siéntese Quien Pueda’ es nada más y nada menos que María Celeste Arrarás, quien me dijo que no permitiría… que no aplaudiría cualquier cosa que no saliera de mí como una dama“, reveló la presentadora.

“Cada punto y cada letra fue supervisada por María celeste Arrarás, a quien le agradezco su amistad y cariño para con mi familia y para mí”, agregó Sandoval.

La entrevista, que superó el tiempo de transmisión televisiva, continuó en el canal de YouTube del programa, donde se ofrecieron más detalles sobre el caso. Carolina dejó claro que su enfoque principal sigue siendo el bienestar emocional de su hija en medio de esta difícil etapa.

