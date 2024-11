“El Mimoso” niega que haya sido arrestado por violencia doméstica

Esta semana se dio a conocer la noticia de que Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso”, había sido detenido en Monterrey por violencia doméstica, tras las acusaciones que hizo contra él su esposa María Elena Delfín. Poco después el cantante de banda sinaloense realizó un en vivo, negando que haya sido arrestado.

En el clip, “El Mimoso” aparece a punto de ejercitarse y dice: “Ya es necesario poner un alto a las cosas. Me he portado de una manera muy tranquila, pero veo que hay mucha gente (a la) que no le está agradando mi felicidad. Andan inventando cosas, me andan inventando falsos rumores de que me detuvieron. Tantas cosas que me están difamando, y la verdad ¿hasta cuándo van a dejar de molestar ya hacia mi persona?”

Sin mencionar a María Elena, el intérprete comentó que quienes lo acusan tienen un interés económico: “Ahora sí voy con todo, que lo voy a demostrar. No se vale, yo no le hago daño a nadie, solamente me dedico a trabajar. Señoras y señores, yo se los dije a ustedes desde un principio, lo que esta gente quiere es dinero, y como no les he soltado dinero…porque también tengo derecho a pelear ante la ley. Las cosas se van a aclarar.

“Acuérdense, viene diciembre, la gente quiere tener un dinerito en su mano, entonces que no inventen, no se dejen engañar. Están criticando algo que ni siquiera saben por dónde es el asunto. Yo me he mantenido callado, porque trato de ser caballeroso, porque si yo fuera una persona mala, agresiva, ya hubiera hablado de todo. Simplemente estoy siendo muy cauteloso”.

“El Mimoso” dijo que va bien la venta de boletos para el concierto que tendrá en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el 31 de enero de 2025, pero que está decidido a terminar con el problema que le han causado esas acusaciones: “No caigan en ese juego, por favor, porque ahora sí mis abogados ya tienen una determinación más fuerte para atacar desde la raíz la situación que está pasando”.

Fue en enero de este año cuando María Elena Delfín acusó al cantante de violencia familiar, en un video que publicó en redes sociales. Ella dijo que realizó las denuncias en agosto y diciembre de 2023, y que hay dos carpetas de investigación. En varias ocasiones el cantante negó las acusaciones, asegurando que nunca ha maltratado a una mujer.

