Jaime Munguía quiere noquear, pero no subestima a Surace

Jaime Munguía regresará a México el 14 de diciembre y quiere ganar por la vía del nocaut en el Estadio Caliente de Tijuana, su ciudad natal, pero dejó claro que no subestima para nada al invicto Bruno Surace.

En una Mesa Redonda Virtual en la que estuvo presente La Opinión, Munguía indicó que Surace es un peleador del que hay que tener cuidado porque tiene muy buenas combinaciones de golpes, pero aseguró que está listo para enfrentarlo.

“Me gustaría noquear, tal vez no en el primer round, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente, no hay que dar tregua. Si tenemos la oportunidad de noquearlo en el primero lo vamos a hacer, pero hay que tener cuidado”, declaró.

“No hay enemigo pequeño. No se puede subestimar a nadie. Yo lo que he visto de Bruno Surace es que hay que tener mucho cuidado. Es un peleador que tira bastantes combinaciones de golpes, tiene muy buena derecha. A pesar de que es un peleador francés tiene mucho golpeo al cuerpo, hay que tener cuidado”, afirmó.

El francés será el cuarto rival que enfrentará en el año Jaime Munguía. En enero el nativo de Tijuana venció a John Ryder, en mayo cayó derrotado por primera vez ante Canelo Álvarez y en septiembre noqueó al canadiense Bazinyan.

El mexicano sufrió un poco en su última pelea, pero pudo vencer a Erik Bazinyan en el décimo round luego de conectar un potente gancho de izquierda. De esta forma, Munguía volvió a saborear nuevamente el triunfo tras haber perdido su invicto ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en mayo.

En cambio, Bruno Surace subió al cuadrilátero por última vez en diciembre de 2023 cuando derrotó a Jhon Jader Obregón. Tras casi un año de inactividad, el francés medirá fuerzas con el poderoso peleador mexicano en busca de la grandeza.

Jaime Munguía sufrió para conseguir noquear a Erik Bazinyan. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de la derrota sufrida ante el campeón tapatío al noquear a Erik Bazinyan en Arizona. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Bruno Surace, de 26 años, viene de vencer a Carlos Mollejo Montijo en su última pelea en mayo luego que su rival decidiera no continuar. El francés se encuentra invicto tras 25 peleas (4 por nocaut) y dos empates en su carrera.

