Luis Fonsi revela las razones de su compromiso con la lucha contra el cáncer

Luis Fonsi acaba de recibir su sexto Latin Grammy y, además, ha estrenado una película, pero sus proyectos no terminan ahí.

El cantante de “Despacito” ha renovado su compromiso con la lucha contra el cáncer infantil, sumándose una vez más a la campaña Thanks and Giving de St. Jude Children’s Research Hospital. En una entrevista con La Opinión, Fonsi destacó cómo, ahora más que nunca, comprende la importancia de apoyar a las familias afectadas por esta enfermedad. En sus propias palabras:

“Yo visité el hospital 20 años atrás. Dentro de lo difícil que puede ser visitar un hospital de niños que están luchando por su vida, que están enfrentando esta terrible enfermedad que es el cáncer; dentro de lo difícil que puede ser eso, yo entré y respiré muchísima esperanza. Muchísima fe. Paredes llenas de colores. Familias que han tenido que dejar todo atrás para replantarse en Memphis, pero que cuando te hablan, te hablan con mucha fuerza, con mucha pasión sobre St. Jude”, compartió en puertorriqueño.

Con más de 16 años colaborando con la organización, Fonsi ha utilizado su influencia para sensibilizar y educar a sus seguidores sobre la relevancia de apoyar esta causa. El cantante recordó cómo su perspectiva sobre el cáncer infantil ha cambiado a lo largo de los años, especialmente ahora que es padre.

“Siempre me he conectado con fundaciones que tienen que ver con niños, mucho antes de ser padre. Obviamente, ahora siendo padre, ni explicarte qué me conecta poder estar ahí y lo mucho que me identifico. Yo he tenido familiares que han luchado contra el cáncer. Tengo familia, amigos, gente muy cercana que han ganado sus batallas, y otros que han perdido sus batallas. Entonces eso también te une a fundaciones como estas”, confesó Fonsi, quien ha dedicado su tiempo y esfuerzo a la campaña para recaudar fondos y generar conciencia sobre la importancia de la investigación pediátrica.

A lo largo de los años, Fonsi ha sido una figura central en esta campaña, que invita a las personas a donar a la organización durante las festividades. Este esfuerzo no es solo de Fonsi, ya que otras grandes estrellas como Jennifer Aniston, Sofía Vergara y Yara Shahidi también han apoyado la causa, uniendo sus voces para recaudar fondos y apoyo para St. Jude.

Para el cantante, este compromiso trasciende lo que podría considerarse una simple acción de caridad. Como expresó: “El público me ha dado la oportunidad de cumplir mis sueños y de conectar con el público a través de canciones y a lo largo de estos 25 años desarrollar una plataforma para comunicarme y si uno puede usar eso para ayudar y hacer el bien y salvar vidas, ¿por qué no? El no usar esa plataforma para mí sería un gran error”.

El compromiso de Fonsi con esta causa también se refleja en el increíble año que ha tenido, culminando con su sexto Latin Grammy el 14 de noviembre. Para él, terminar el año participando en esta campaña es uno de sus proyectos más preciados.

” [Las familias] no se tienen que preocupar por recibir una factura por los tratamientos de sus hijos, por el hospedaje, por la comida. Están ahí concentrándose en una sola cosa. Y eso me parece increíble. Y eso es gracias a las donaciones de gente como tú y yo. Por más pequeñas que sean, nuestras donaciones están salvando vidas”, concluyó Fonsi.