“Quería hacerme daño”: Guardiola explica los cortes en su rostro

El Manchester City está pasando por uno de sus peores momentos en muchos años. El conjunto inglés sigue sin poder retomar en camino del triunfo en la UEFA Champions League. La frustración parece haber desbordado a Pep Guardiola.

En su último partido por la Champions ante el Feyenoord el conjunto de Pep Guardiola se dejó empatar un duelo que estaba dominado. A los 53 minutos, el Manchester City ya ganaba 3-0. Sin embargo, los goles de Anis Hadj-Moussa, Santiago Giménez y Dávid Hancko igualaron las acciones.

Este resultado es más que frustrante para los jugadores, entrenador y los propios aficionados de los Cityzens. Esto habría provocado la reacción de Guardiola. El entrenador español apareció en la rueda de prensa con cortes y rasguños en su rostro.

En la conferencia de prensa, el exentrenador del FC Barcelona fue cuestionado sobre los motivos de estas heridas. “Hola Pep… Perdona que me desvíe del tema… Pero parece que tienes un corte”, cuestionó el periodista. Guardiola respondió que sus rasguños habían sido causados por él mismo. “Con mis dedos, con mis uñas, así (…) Quería hacerme daño”.

El Manchester City hundido

Según sus propias declaraciones, Guardiola se habría hecho estos cortes, probablemente producto de la frustración. El Manchester City no consigue ser ese equipo dominador de hace algunos meses atrás. Además, en este encuentro, venía de ser alcanzado por el Feyenoord después de una ventaja de 3-0.

La situación del Manchester City es muy preocupante. El conjunto inglés está acostumbrado a dominar todas las competencias. Sin embargo, ha caído en una mala racha de la que no ha podido salir.

Ya son seis partidos consecutivos sin poder ganar que tiene el equipo de Pep Guardiola: 2-1 vs. Tottenham, 2-1 vs. Bourmemouth, 4-1 vs. Sporting Lisboa, 2-1 vs. Brighton, 0-4 vs. Tottenham y el reciente empate 3-3 contra el Feyenoord.

Tabla de posiciones de la Champions

Inter – 13 Puntos

Barcelona – 12 Puntos

Liverpool – 12 Puntos

Atalanta – 11 Puntos

Leverkusen – 10 Puntos

Mónaco – 10 Puntos

Arsenal – 10 Puntos

Sporting Lisboa – 10 Puntos

Brest – 10 Puntos

Dortmund – 9 Puntos

Bayern Múnich – 9 Puntos

Aston Villa – 9 Puntos

Atlético Madrid – 9 Puntos

Milan – 9 Puntos

Manchester City – 8 Puntos

Juventus – 7 Puntos

LOSC – 7 Puntos

Celtic – 7 Puntos

Dinamo Zagreb – 7 Puntos

Feyenoord – 7 Puntos

Real Madrid- 6 Puntos

Benfica- 6 Puntos

Brujas- 6 Puntos

PSV- 5 Puntos

Stuttgart- 4 Puntos

PSG- 4 Puntos

Shakhtar Donetsk – 4 Puntos

Sparta Praha – 4 Puntos

Girona – 3 Puntos

Salzburgo – 3 Puntos

Bolonia – 1 Punto

Sturm – 0 Puntos

Leipzig – 0 Puntos

Estrella Roja – 0 Puntos

Slovan Bratislava – 0 Puntos

Young Boys – 0 Puntos

Sigue leyendo:

– Para Santiago Giménez, el gol contra el City fue el más fácil de su carrera

– Manchester City de Pep Guardiola sigue en caída libre y suma cuarto revés en fila

– A cuatro años de la muerte de Diego Armando Maradona siguen las dudas sobre los responsables

– “Tengo todo lo que un DT podría desear”: Pep Guardiola tras renovar con el Manchester City