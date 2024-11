Danna confiesa que pensó en quitarse la vida: “Empecé a tener pensamientos oscuros”

En medio de la expectativa que ha generado el lanzamiento del tema y documental “Tenemos que hablar”, en el que Danna comparte una faceta nunca antes vista de si misma a nivel profesional y personal, la famosa se sinceró ante los medios de comunicación sobre los oscuros momentos y problemas de salud mental a los que se enfrentó, llevándola a pensar en tomar “una trágica salida”. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

En conferencia de prensa para promocionar el esperado documental, la intérprete de temas como “Oye Pablo” y “Mala fama” rememoró la etapa en la que luchó contra pensamientos que la habrían hecho contemplar la posibilidad de quitarse la vida.

“Empecé a tener pensamientos muy oscuros y eso fue el momento en el que me di cuenta que algo estaba yendo fatal en mi vida. Cuando empiezas a tener esa oscuridad interior y me miraba al espejo y era como una disociación, porque no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente, más bien empecé a cuestionar mi vida, si todo esto que había construido toda mi vida, veintitantos años, me hacía feliz”, declaró la también actriz.

No obstante, para Danna la palabra “abandono” no está en su vocabulario, así lo dejó saber tras confesar que este catártico momento en su vida la motivó a buscar ayuda profesional, catalogándola como una herramienta clave en su mejora.

“Ese momento tener que mirar al balcón hacia abajo, dije: ‘yo me he ganado todo esto por estar aquí’, y yo misma también me saqué de ese hoyo porque no me iba a rendir. Soy una persona que no me puedo rendir, no puedo y, al contrario, creo que me ayudó mucho también a poder salir de ese lugar oscuro”, añadió durante su intervención.

Junto a su mensaje, Danna hizo énfasis en la importancia de abordar los pensamientos negativos desde el minuto uno. Además, subrayó que contrario lo que se piensa la salud mental es esencial para todos, sin importar el estatus o la fama de la persona en cuestión.

Para concluir, la cantautora se dijo emocionada por compartir el proyecto que muestra una faceta más personal de si misma: “Para mí, poder llegar a presentar este proyecto desde mi perspectiva, y poderles contar un poco acerca de mi carrera, y cómo viví como child star, desde los cuatro añitos trabajando, a convertirme en la persona que soy hoy es muy lindo, y me empodera mucho, y creo que hoy estoy en un lugar muy lindo”, aseveró.