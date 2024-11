FIFA dio a conocer los nominados al premio The Best 2024

La FIFA anunció la lista de jugadores que competirán por el premio The Best 2024 en el que aparecen hasta seis jugadores del Real Madrid, entre ellos Vinícius Júnior quien estará compitiendo junto al español Rodri, quien se terminó quedando el mes pasado con el Balón de Oro 2024.

El equipo merengue es el que más representantes tiene en el listado donde además del astro brasileño también aparecen el español Dani Carvajal, el inglés Jude Bellingham, el uruguayo Federico Valverde, el francés Kylian Mbappé (quien también estuvo con el PSG) y el ya retirado alemán Toni Kroos.

Habrá una nueva disputa entre Rodri y Vinícius Júnior luego de lo que fue la polémica elección del Balón de Oro donde el español del Manchester City se terminó imponiendo a la estrella del Real Madrid que gran parte de la afición y los medios daban como ganador del galardón.

La estrella del Inter Miami de la Major League Soccer, Lionel Messi quien fue el ganador de la pasada edición del premio The Best, también se encuentra entre los nominados de este años gracias a la conquista de la Copa América Estados Unidos 2024 con la Selección de Argentina.

La lista completa de nominados al premio FIFA The Best al Mejor Jugador la conforman además de Messi, Rodri, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Federico Valverde, Toni Kroos y Florian Wirtz.

En la rama femenina las nominadas son Aitana Bonmatí, Barbra Banda, Caroline Graham Hansen, Keira Walsh, Khadija Shaw, Lauren Hemp, Lindsey Horan, Lucy Bronze, Mallory Swanson, Mariona Caldentey, Naomi Girma, Ona Batlle, Salma Paralluelo, Tabitha Chawinga y Trinity Rodman.

El argentino Lionel Messi recibe del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el premio The Best 2023. Crédito: Michel Euler | AP

Hay que recordar que para los premios The Best los votos de los aficionados tienen el mismo valor que los de capitanes, entrenadores y representantes de los medios de comunicación, a diferencia del Balón de Oro. Las votaciones para el The Best 2024 estarán abiertas hasta el 10 de diciembre.

Para esta edición de los premios The Best los aficionados también tendrán la posibilidad de escoger a los jugadores que estarán en el 11 ideal en el que están nominados un total de 77 futbolistas (22 defensores, 22 mediocampistas y 22 delanteros además de 11 guardametas).

Otros premios que se estarán entregando en esta edición es el The Best al Mejor Entrenador en sus versiones masculina y femenina así como también el The Best al Mejor Guardameta también en sus dos versiones.

