Periodista de Namibia que no votó por Vinícius Jr. responde a Florentino Pérez

Las recientes declaraciones de Florentino Pérez en contra de algunos periodistas que no votaron por Vinícius Júnior para el premio Balón de Oro 2024 no cayeron en saco roto y este martes se pronunció uno de los afectados por las palabras del presidente del Real Madrid.

Se trata de Sheefeni Nikodemus, el periodista deportivo de Namibia que no incluyó al astro brasileño en su votación para el primer lugar que terminó ganando el español Rodri. El africano llamó “frustrado” al mandamás del cuadro merengue por sus polémicas palabras.

“Básicamente sospecho que son sólo palabras de alguien que está frustrado como el señor Pérez”, comentó Nicodemus en una nota con el programa radial ‘El Larguero’ de la Cadena SER en la que siguió arremetiendo en contra de la máxima autoridad del cuadro merengue.

View this post on Instagram A post shared by El Larguero (@ellarguero) Una parte de la participación en el programa El Larguero del periodista deportivo de Namibia que no incluyó a Vinícius Júnior en su votación para el premio Balón de Oro 2024.

“Es decir, siente que la gente de mi país y de los demás países mencionados no tienen un voto significativo porque somos personas inferiores”, agregó el periodista namibio quien dejó por fuera a Vinícius Júnior entre sus escogencias que fueron Jude Bellingham, Rodri y Lamine Yamal, en ese orden.

“Sólo me gustaría saber, sí yo fuera de una de las principales naciones futbolísticas y no estuviera de acuerdo con su opinión ¿Cuál sería su argumento?”, se preguntó Sheefeni Nikodemus quien escribe para The Namibian, uno de los principales diarios de ese país africano.

Los periodistas de Namibia, Finlandia y El Salvador no incluyeron a Vinícius Júnior en sus votaciones para el premio al Balón de Oro 2024 en el que desde hacía varios meses se venía hablando de que el brasileño sería el ganador, algo que cambió radicalmente horas antes de la ceremonia del 28 de octubre.

El mediocampista español del Manchester City, Rodri, se alzó con el Balón de Oro 2024 después de que Vinícius Júnior fuese uno de los principales candidatos a quedarse con el galardón. Crédito: Michel Euler | AP

¿Qué dijo Florentino Pérez?

El presidente del Real Madrid se pronunció este domingo por primera vez en público sobre las votaciones por el Balón de Oro 2024 que terminó ganando el español Rodri por encima de Vinícius Júnior, asegurando entre otras cosas que la presencia de periodistas de países pequeños afectó al brasileño.

“Sin Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Y es que, encima, estos países no dieron ningún voto a Vinicius (ríe). ¡Ninguno! El finlandés, por lo menos, ha dimitido. Y dicho que no volverá a formar parte del jurado”, comentó Pérez en una asamblea del Real Madrid.

El mandamás merengue también consideró que de no haber sido ganador el astro brasileño algún otro jugador del equipo madrileño ha debido resultado ganador como por ejemplo Dani Carvajal quien además de sus éxitos con el club conquistó la Eurocopa 2024 al igual que Rodri.

